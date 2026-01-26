『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 期間限定公式ショップが2026年1月30日(金)渋谷にオープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の劇場公開を記念し、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 期間限定公式ショップ」を2026年1月30日(金)、「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」にオープンします。

期間限定公式ショップでは、2026年1月30日(金)に劇場公開の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より、キャラクターデザイン・総作画監督の恩田尚之氏描きおろしキャラクターイラストを使用したオリジナルグッズ、景品がもらえるミニゲームなど、作品の世界を楽しむことができます。

オンラインでは、「ナムコパークス オンラインストア」にて本イベントのオリジナルグッズを販売するほか、会場と同じ景品がもらえるミニゲームをプレイすることができます。

期間限定公式ショップは、渋谷にて2026年1月30日(金)～4月5日(日)に開催、また、バンダイナムコ Cross Spot全国イオンシネマ48館+未来屋書店浜松市野店 49店舗での開催も予定しています。

今後の展開はイベント公式サイトやXなどでお知らせします。

イベント公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/hathaway/

バンダイナムコアミューズメント公式 ガンダム関連情報X：https://x.com/am_ev_gundam

◆グッズ販売

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の描きおろしイラストを使用した商品をはじめ、台詞キーホルダーなどのオリジナルグッズを、期間限定公式ショップと「ナムコパークス オンラインストア」で販売します。

〈オリジナルグッズ一例〉

◆ミニゲーム

景品がもらえる、ハズレなしのデジタル抽選ゲームです。

結果に応じて、S・A・B賞のうちいずれかの景品がもらえます。



〈景品一例〉

S賞：アクリルパネル (全1種)

A賞：アクリルチャーム (全6種)

B賞：イラストシート (全12種) ※ランダム封入

◆購入特典

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 期間限定公式ショップ」にて、関連商品、ミニゲームを2,000円お買い上げごとに描きおろしイラストを使用したビジュアルシート1枚(ランダム配布)をお渡しします。

※「ナムコパークス オンラインストア」では、購入特典のビジュアルシートは付きません ※特典がなくなり次第終了します。

ビジュアルシート(全7種 ランダム配布)

◆「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 期間限定公式ショップ」開催情報

■機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女

U.C.0105、シャアの反乱から12年――。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

作品公式サイト：https://gundam-official.com/hathaway/

作品公式X：https://x.com/gundam_hathaway

