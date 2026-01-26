【投資未経験者1,008名に調査】関心はあるのに、なぜ始められない？投資未経験者の本音と、はじめの一歩の壁

ソーシャルバンクZAIZEN株式会社

ソーシャルバンクZAIZEN株式会社（所在地：沖縄県浦添市、代表取締役：池田 盛作）は、20～60代の投資に関心を持つ未経験者を対象に、「投資未経験者の投資への不安と関心」に関する調査を行いました。

将来の資産形成や老後の備えとして「投資」への関心が高まる中で、実際に始める方はまだ一部にとどまっています。

「損をするのが怖い」や「何から始めればいいかわからない」といった不安や迷いが、最初の一歩を踏み出せない理由なのではないでしょうか。

調査概要：「投資未経験者の投資への不安と関心」に関する調査

【調査期間】2026年1月9日（金）～2026年1月13日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,008人

【調査対象】調査回答時に20～60代の投資に関心を持つ未経験者と回答したモニター

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

投資への関心、根底にあるのは「将来への不安」と「貯金だけでは不十分」

はじめに、「投資や資産運用に関心を持っている理由」について尋ねたところ、『将来のお金に不安があるから（72.7％）』と回答した方が最も多く、『貯金だけでは資産が増えないと感じるから（48.2％）』『老後資金の準備をしたいから（39.9％）』となりました。

結果から、今すぐお金を増やしたいというよりも、将来の資金不足に備える手段として投資を意識している方が多いことがうかがえます。

投資に踏み出せない二大要因は「資金」と「知識」の不足

投資や資産運用に関心を持ちながら、投資を始めていない理由は何なのでしょうか。

「投資を始めていない理由」について尋ねたところ、『まとまったお金がないから（51.3％）』と回答した方が最も多く、『仕組みや専門用語が難しいから（42.0％）』『信頼できる投資先や運営会社がわからないから（34.3％）』となりました。

約半数が、投資を始めるには「まとまった資金」が必要であるというイメージを抱いており、それが大きな心理的障害になっているようです。

さらに、「仕組みや専門用語が難しい」「信頼できる投資先がわからない」といった声も上位に挙がり、投資に関する知識不足も投資を始められない大きな要因となっていることが示されました。

また、「投資に対して不安を感じること」について尋ねたところ、『元本割れのリスクがあること（71.1％）』と回答した方が最も多く、『詐欺やトラブルに巻き込まれるリスクがあること（38.0％）』『価格の変動が大きく、安定しないこと（34.8％）』となりました。

「元本割れのリスク」が7割以上を占め、投資によって利益を得るのではなく、資産を失うことへの不安が特に大きいことがうかがえます。

また、相場の動きによる損失だけでなく、詐欺やトラブル、投資先や運営会社への不安など、投資市場そのものに不信感を抱いている方もいることがわかります。

投資を始める際に重視したいのは「元本の安全性」と「少額からのスタート」

投資未経験の方は、実際に投資を始める場合、どのようなポイントを重視したいと考えているのでしょうか。

「投資を始める場合、重要視したいポイント」を尋ねたところ、『元本の安全性（51.4％）』と回答した方が最も多く、『少額から始められること（39.4％）』『リスクの低さ（24.2％）』となりました。

前問で元本への不安が多く挙がり、少額から購入でき、リスクの低い信頼のおける金融商品への投資から始めたいという考えが浮き彫りとなりました。

また、「投資を始める場合、初回の投資金額として妥当だと思う金額」を尋ねたところ、『1万円未満（33.8％）』『1～5万円未満（27.7％）』『5～10万円未満（15.2％）』が上位になりました。

7割以上が10万円未満で投資を始めるのが妥当と回答し、無理のない範囲で始めたいと考えている方が多いようです。

さらに、「投資を始める場合、年間利回りがどのくらいなら納得して続けられると思うか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『0.5％未満（銀行預金など）（8.8％）』

『0.5～1％未満（年金保険など）（16.0％）』

『1～3％未満（中長期国債など）（36.2％）』

『3～5％未満（25.2％）』

『5～7％未満（6.9％）』

『7％以上（6.9％）』

一般的に投資信託では年3～5％程度が目安とされる中で、3％未満と回答した方が約6割を占めており、想定される利回りと比べても控えめな水準を選んでいる方が多いことがわかりました。

資産運用の教育経験は「なし」が8割超。教育機会の不足が浮き彫りに

投資に関心のある未経験者が、投資に対して不安に感じていることや、重視したいポイントが見えてきました。では実際に、資産運用や金融について学んだ経験のある方はどの程度いるのでしょうか。

「資産運用や金融に関する教育を受けた経験はあるか」と尋ねたところ、8割以上が『特に教育を受けた経験はない（83.6％）』と回答しました。

投資に関心はあっても、多くの方が、資産運用や金融について基礎的な知識を身につける機会がないまま、今に至るようです。

多くの方が投資に関する教育を受けたことがない現状で、未経験者は投資に関する情報をどのような方法で得たいと考えているのでしょうか。

「投資に関する情報を、どのような方法で知りたいか」と尋ねたところ、『友人や家族からの紹介や体験談（30.4％）』と回答した方が最も多く、『動画（YouTubeなど）（26.7％）』『運営会社のホームページ（26.6％）』となりました。

友人や家族といった身近な人の体験談を参考にしたいという方が多く、信頼のおける身近な人の実体験を知りたいと思う方が多いようです。

また、『動画（YouTubeなど）』を挙げる方も多く、自分のペースで、気軽に見ながら情報を得られる方法が好まれているようです。

『運営会社のホームページ』もほぼ同等の支持を集めており、資産を預ける立場として、運営会社からの情報がわかりやすく整理されているかどうかを重視していると考えられます。

こうした情報源を通じて、具体的にどのような情報があれば、安心して投資を始められるのでしょうか。

「投資を始める前に、どのような情報があれば安心できると思うか」と尋ねたところ、『リスクのわかりやすい説明（62.7％）』と回答した方が最も多く、『商品内容や仕組みのわかりやすい説明（59.7％）』『手数料に関する情報（41.9％）』となりました。

投資を始めるにあたっては、まずリスクについてきちんと理解したいと考えている方が多いようです。

あわせて、初心者にもわかりやすい仕組みの説明や、手数料などのコストに関する情報についても、どこまで丁寧にわかりやすく開示されているかが、必要な安全材料になることが示されました。

最後に、「信頼できる投資サービス」について尋ねたところ、『公的機関の登録・許認可がある（50.6％）』と回答した方が最も多く、『システムセキュリティがしっかりしている（43.6％）』『サポートが充実している（42.9％）』となりました。

大切な資産を預けるにあたり、まず「運営元の信頼性」を担保したいというニーズが明らかとなりました。

加えてセキュリティやサポートも上位に入っており、トラブルにならないか、困ったときに助けてもらえるかまで含めて見ている方が多いようです。

投資の内容そのものだけでなく、利用する過程で不安を感じずに済むかどうかも重視されていることがうかがえます。

【まとめ】投資未経験者が求める「はじめの一歩」を支える信頼の形

投資に関心を持つ未経験者は、将来のお金への不安や、貯金だけでは十分ではないという思いから、将来に向けた備えとして投資を意識していることがわかりました。

一方、「資金不足」と「知識不足」の2点が、関心がありながらも実際に投資を始められていない大きな理由としてあげられ、投資市場に対する不信や不安感を持つ方がいることも示されました。

具体的な投資に対する不安の内容としては、「元本割れのリスク」が突出しており、利益を得ること以上に、資産を失うことへの警戒心が強いことがうかがえました。

詐欺やトラブル、運営会社への不安など、価格変動だけでなく投資に伴うリスクに対して慎重な見方をしている方も多いようです。

こうした不安を背景に、投資を始める際には「元本の安全性」や「少額から始められること」が重視されており、初回の投資金額についても、7割以上が10万円未満が妥当と回答しました。

また、期待する利回りについては、一般的な投資信託の目安とされる水準と比べて控えめな回答が多く、高いリターンよりも現実的な水準を受け入れている方が多い点が印象的でした。

資産運用や金融に関する教育を受けた経験がない方は8割を超えており、投資についての知識を受動的に得ることは難しい実態も明らかになりました。

そのような状況では、投資に関する情報収集の手段として、友人や家族の体験談や動画といった身近で取り入れやすいものに加え、運営会社のホームページなど、公式な情報を確認できる媒体が選ばれているようです。

信頼できる投資サービスの条件として、公的機関の登録や許認可、セキュリティ体制、サポートの充実といった運営面が重視されていることも明らかとなりました。投資内容だけでなく、「どのような会社が運営しているのか」「困ったときに対応してもらえるのか」といった点まで含めて見ている方が多いのかもしれません。

今回の調査から、投資未経験者にとっての壁は「資金不足」「知識不足による不安感」「投資市場に対する不信感」にあることが浮き彫りになりました。

少額から始められること、リスクや仕組みが理解しやすいこと、そして信頼できる運営体制が整っていることが、はじめの一歩を後押しする重要な要素になっているのではないでしょうか。

初めての資産運用なら「ポケットファンディング」がおすすめ

【Pocket Fundingの特長】

ソーシャルバンクZAIZEN（株）は資産運用商品「Pocket Funding」の販売募集を行っています。

■沖縄発の投資ファンド（ソーシャルレンディング）

沖縄県浦添市本社に本社を置く、しがらみのない独立系の投資ファンド会社です。

※ソーシャルレンディング「Pocket Funding」とは：https://lp.pocket-funding.jp/

■第二種金融商品取引業（金融庁）登録業者

当社は第二種金融商品取引業の登録を受けており、現在、九州・沖縄エリアにおいて当該登録のもとで投資ファンドの募集・販売を行っている唯一の事業者です。

※（不特法に基づく投資ファンドを除く）

＜第二種金融商品取引業登録番号＞

沖縄総合事務局長 (金商) 第10号

■１万円からスマホで簡単に投資可能！

■毎月分配金を自動受取

■株式のような価格変動なし、値動きを気にする必要なし！

■高い保全性を重視した運用設計

全ファンドに不動産担保を設定して、一般的なファンドと比較し「担保評価および返済原資の安定性」を重視、原則として担保評価額の70%以内（LTV70％以内）の貸付のみをファンド化する、保守的な運用を行っています。

※実務上の都合により、1ファンドの募集額全体のうち、ごく一部（概ね0.2％以下）については、過去にも、また将来においても継続的に無担保部分が含まれる可能性がありますが、いずれの場合もファンド全体の保全性に影響を及ぼさない範囲に厳格に限定しています。

■沖縄ならではの高保全型「沖縄軍用地担保ファンド」

当社ファンド全体の約17％を、沖縄軍用地を担保としたファンドが占めています。

※沖縄軍用地担保の詳細は下記参照

【運用実績】

・平均運用利回り：年５.３％（軍用地担保ファンドを除く）

・軍用地担保ファンド３.４％

運用期間：4か月～24か月

（※2023年～2025年の3年間実績。これらの実績は将来の成果を保証するものではありません。）

【豊富な募集実績】

2017年のサービス開始以来8年間で、累計約600件・総額91億円以上のファンド募集実績があります。投資家口座開設数は累計約2,780口座です。

【これまでの運用結果】

サービス開始以来、すべてのファンドにおいて

◎元本償還率：100％

◎元本および分配金の遅延：0件

◎目標利回り達成率：100％

を達成しています。（※本実績は将来の成果を保証するものではありません）

【本ファンドのスキーム】

本ファンドは、投資家の皆さまと営業者との間で匿名組合契約を締結し、運用される仕組みです。

１.当社はファンドの募集・販売を行い、投資家の皆さまから出資金をお預かりします。

２. お預かりした出資金は、営業者を通じて借り手へ融資されます。

３. 借り手から返済された元金および利息は、契約内容に基づき、投資家の皆さまへ分配・償還されます。

※ 本ファンドは元本保証の商品ではありません。

【沖縄軍用地担保ファンドについて】

沖縄特有の「軍用地」を担保としたファンドで、全国的にも珍しい仕組みです。軍用地の大きな特徴は、国が地料を支払う点にあり、収益の安定性という観点では国債に近い性質を有しています。当社では、地料の支払状況や権利関係を厳格に確認したうえで、担保評価額の70％以内に抑える保守的な運用を行っています。

【投資家構成】

◎沖縄県内：18％

◎県外：82％

【初心者向けオンライン資産運用セミナー開催中】

毎月第2木曜日 19:00～20:00

※質疑応答時間あり

お申込は公式LINEにて：

ご希望のセミナー開催日、お名前、メールアドレスを入力のうえお申込ください。

【キャンペーンのご案内】

■初めての投資キャンペーン

初めて投資して頂いた投資金額に応じてキャッシュバック(最大1万円)をいたします。

■お友達紹介キャンペーン

お友達をご紹介していただいた方に1,000円キャッシュバックをいたします。

※その他注意事項

・Pocket Fundingは元本保証型商品ではありません。

・途中解約は出来ません。

・投資に際して、銀行から当社への入出金時の振込手数料を除き、当社が徴収する手数料はありません。（手数料等の諸費用控除後の数値が目標利回りとなります。詳細は契約締結前交付書面をご確認ください。）

・投資にあたっては、必ず WEB上の契約締結前交付書面・重要事項説明書等をご確認いただき、リスクをご理解のうえ、ご自身の判断と責任においてお申込みください。

【会社情報】

会社名：ソーシャルバンクＺＡＩＺＥＮ株式会社

本社：〒901-2125

沖縄県浦添市仲西3-15-5 財全GROUP・BLD

フリーダイヤル： 0120-950-909

電話番号 ：098-988-8914

営業時間：月～金／10:00～17:00 祝日等を除く

※当社が加入する金融商品取引業協会

「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」