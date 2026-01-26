【期間限定】SAMURAI、生成AIの人気講座を1,980円で提供 ― Gemini・ChatGPT・Canva・Difyなど
[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/225_1_0b542735f8f8d49b2f447c1cafbc3b5a.jpg?v=202601260321 ]
法人向けIT教育・研修事業を展開する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田吾立）は、生成AIスキルの習得を目的とした公開講座において、年始の学習応援企画としてSNSキャンペーンを実施しています。本キャンペーンでは、通常価格から最大90％割引となる1,980円（税込）で講座を受講できます。
申し込み方法・講座開催日程等の詳細は、SAMURAIの公式X、または公式Instagramで公開しているキャンペーン投稿をご確認ください。
対象講座
対象となるのは、話題の生成AIツール活用にフォーカスした以下の6講座です。
キャンペーンの応募方法
キャンペーンへの参加は、以下の手順で受け付けています。
申し込み方法・講座開催日程等の詳細は、SAMURAIの公式X、または公式Instagramで公開しているキャンペーン投稿をご確認ください。
X（Twitter）：https://x.com/samuraijuku_biz
Instagram：https://www.instagram.com/samuraiengineer_official/
本キャンペーン・SAMURAIのサービスに関するお問い合わせ
株式会社SAMURAI 法人事業部
メールアドレス：biz-sales@sejuku.net
電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）
設立年月 2015年3月19日
資本金 110,000千円
所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
東京虎ノ門グローバルスクエア17階
事業概要 プログラミング学習サービス
法人IT研修
IT人材紹介サービス
公式ページ https://www.sejuku.net/corp/