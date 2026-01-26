【期間限定】SAMURAI、生成AIの人気講座を1,980円で提供 ― Gemini・ChatGPT・Canva・Difyなど

株式会社SAMURAI

法人向けIT教育・研修事業を展開する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田吾立）は、生成AIスキルの習得を目的とした公開講座において、年始の学習応援企画としてSNSキャンペーンを実施しています。本キャンペーンでは、通常価格から最大90％割引となる1,980円（税込）で講座を受講できます。

申し込み方法・講座開催日程等の詳細は、SAMURAIの公式X、または公式Instagramで公開しているキャンペーン投稿をご確認ください。

対象講座

X（Twitter） :https://x.com/samuraijuku_bizInstagram :https://www.instagram.com/samuraiengineer_official/

対象となるのは、話題の生成AIツール活用にフォーカスした以下の6講座です。

キャンペーンの応募方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/225_1_0b542735f8f8d49b2f447c1cafbc3b5a.jpg?v=202601260321 ]

キャンペーンへの参加は、以下の手順で受け付けています。

- Xで「@samuraijuku_biz」をフォロー or Instagramで「＠samuraiengineer_official」をフォロー- 対象のキャンペーン投稿をいいね ＆（Xのみ）リポスト- DMで届く専用URLからお申し込み※DMの送信までに時間を要する場合がございますのであらかじめご了承ください※非公開アカウントはDM送付対象外となりますのでご注意ください

本キャンペーン・SAMURAIのサービスに関するお問い合わせ

株式会社SAMURAI 法人事業部

メールアドレス：biz-sales@sejuku.net

電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/