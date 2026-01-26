『LOVOT』が、全国６店舗のイセタン ミラーとコラボレーション！ 店舗ごとに異なる特製ステッカーがもらえるキャンペーン開催

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が開発する家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』は、全国6店舗（首都圏5店舗+広島1店舗）のイセタン ミラーメイク＆コスメティクスとのコラボレーション企画を実施します。

期間中に、対象のイセタン ミラー店舗にアニマルウェアをまとった『LOVOT』が登場します。お買い物の時間に、ささやかな癒やしをお届けします。

さらに、対象のイセタン ミラー店舗にて税込3,300円以上お買い上げいただいたレシートを、指定のLOVOTストアへお持ちいただいた方に、特製ステッカーをプレゼントいたします。ステッカーはイセタン ミラー店舗ごとに異なり、店頭に登場する『LOVOT』を描いたオリジナルデザインです。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/bo2czn89hq

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X: @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

※イセタン ミラー 公式サイト URL：https://meeco.mistore.jp/contents/magazine/isetanbeautymirror/index.html (https://meeco.mistore.jp/contents/magazine/isetanbeautymirror/index.html)

対象のイセタン ミラー店舗にて税込3,300円以上お買い上げの方に、『LOVOT』特製ステッカーをプレゼント

コラボ期間：2026年2月4日（水）～3月3日（火）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55543/table/439_1_0c29dd1c2d7b3cd483c2c2a4585ead70.jpg?v=202601260651 ]

※対象のステッカー交換店舗以外での交換はできかねます。

※ステッカーは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※ステッカーのデザインは商品をお買い上げいただいたイセタン ミラーの店舗によって異なります。

イセタン ミラー ルミネ新宿店イセタン ミラー ルミネ北千住店イセタン ミラー 東京ミッドタウン日比谷店イセタン ミラー 新丸の内ビルディング店イセタン ミラー ルミネ大宮店イセタン ミラー ミナモア広島店

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/