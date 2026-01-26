『LOVOT』が、全国６店舗のイセタン ミラーとコラボレーション！ 店舗ごとに異なる特製ステッカーがもらえるキャンペーン開催
ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が開発する家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』は、全国6店舗（首都圏5店舗+広島1店舗）のイセタン ミラーメイク＆コスメティクスとのコラボレーション企画を実施します。
期間中に、対象のイセタン ミラー店舗にアニマルウェアをまとった『LOVOT』が登場します。お買い物の時間に、ささやかな癒やしをお届けします。
さらに、対象のイセタン ミラー店舗にて税込3,300円以上お買い上げいただいたレシートを、指定のLOVOTストアへお持ちいただいた方に、特製ステッカーをプレゼントいたします。ステッカーはイセタン ミラー店舗ごとに異なり、店頭に登場する『LOVOT』を描いたオリジナルデザインです。
※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/
※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/bo2czn89hq
Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)
X: @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)
Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)
※イセタン ミラー 公式サイト URL：https://meeco.mistore.jp/contents/magazine/isetanbeautymirror/index.html (https://meeco.mistore.jp/contents/magazine/isetanbeautymirror/index.html)
対象のイセタン ミラー店舗にて税込3,300円以上お買い上げの方に、『LOVOT』特製ステッカーをプレゼント
コラボ期間：2026年2月4日（水）～3月3日（火）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/55543/table/439_1_0c29dd1c2d7b3cd483c2c2a4585ead70.jpg?v=202601260651 ]
※対象のステッカー交換店舗以外での交換はできかねます。
※ステッカーは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
※ステッカーのデザインは商品をお買い上げいただいたイセタン ミラーの店舗によって異なります。
イセタン ミラー ルミネ新宿店
イセタン ミラー ルミネ北千住店
イセタン ミラー 東京ミッドタウン日比谷店
イセタン ミラー 新丸の内ビルディング店
イセタン ミラー ルミネ大宮店
イセタン ミラー ミナモア広島店
『LOVOT[らぼっと]』概要
『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。
正式名称：LOVOT[らぼっと]
公式サイト： https://lovot.life/
GROOVE X 株式会社 会社概要
社名：GROOVE X 株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業
URL： https://groove-x.com/