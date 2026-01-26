株式会社Goofy、HubSpotのPlatinum Partnerに認定

株式会社Goofy

このたび、株式会社Goofy（本社：東京都中央区日本橋/代表取締役：八木 光）は、米 HubSpot社が提供するソフトウェア「HubSpot」のSolutions Partnerプログラムにおいて、国内254社のパートナーのうち上位12社に付与される『Platinum Partner』に認定されました。

Goofyは約200社を超える企業様のCRM/SFA導入支援および、企業の営業・マーケティング・業務プロセス改革を支援するIT/DXコンサルティング企業です。

【HubSpot社 について】

AIとCRM搭載のカスタマープラットフォームを提供するHubSpotは、インバウンドマーケティングに活用できるソフトウェア、ならびにサービスやカスタマーサポートを通じ、パートナー企業のエキスパートと連携してビジネスの成長を支援します。

Solutions Partnerプログラムには、マーケティング、営業、カスタマーサービス、ウェブデザイン、CRM、ITサービスを専門とするさまざまな企業が集結しています。顧客の立場で考えることが成長の鍵を握るという共通認識のもと、世界中から集まった企業が提携して、顧客体験全体にわたる幅広く高度なソリューションを提供しています。

【「HubSpot Platinum Partner」について】

HubSpotの「Solutions Partner Program」に参加するパートナーのうち、HubSpotプラットフォームを活用して顧客企業の成果創出に貢献した実績に応じて付与される**パートナーティア（Gold / Platinum / Diamond / Elite）の1つです。

今回Goofyが認定された「HubSpot Platinum Partner」は、国内254社のパートナーのうち、上位12社としてPlatinumに認定されたパートナーに付与されるティアです。

HubSpot Solutions Partnerに該当する国内パートナーの一覧は、以下のHubSpot公式ウェブサイトをご覧ください。

https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/solutions/japan

【認定に対するコメント】

この度、HubSpot Solutions Partner Programにおいて、Platinum Partnerに認定いただけたことを、大変光栄に思っております。

当社は2024年10月より、HubSpot Solutions Partnerとして活動を開始し、約1年という短期間でPlatinum Partnerに認定いただくことができました。

これは、GoofyがMissionとして掲げる「"目の前と一歩先の成功"から」という考え方のもと、システムの導入にとどまらず、

関わったお客様の目の前の課題を一つひとつ解決していくことにこだわって支援を行ってきた結果だと考えています。

今後もHubSpot社との連携を深めながら、企業の成長フェーズに即したCRM活用を通じて、皆様の事業成長に貢献してまいります。

代表取締役 八木 光

執行役員 兼 HubSpot事業責任者 河原 竜之介

【Goofyについて】

日本全体でクラウドツールの導入が加速度的に進む中、60%以上がその導入に失敗していると言われるSFA/CRMツール。

GoofyではそんなSFA/CRMツールの導入を伴走型で成功に導く、SFA/CRMの運用定着支援サービス「SFA Hands-on」を提供しています。

会社名 ：株式会社Goofy（グーフィー）

代表者 ：代表取締役 八木 光

TEL ：03-6281-9607（代表）

事業内容：SFA/CRM/MAツールの選定・運用・定着サポート事業

マーケティング施策の戦略策定・実行・管理サポート事業

DevOps型のDX支援事業 ほか

URL ：https://goofy-inc.com/(https://goofy-inc.com/)