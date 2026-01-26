“EMOTIONレーベル”映像作品Blu-rayがビッグサイズジャケットで登場「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」1月28日より順次発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、自社の映像商品ブランド“EMOTIONレーベル”より、ガンダムシリーズなど人気作品のBlu-rayを、32cm×32cmのビッグサイズのジャケットにリサイズして展開する「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」（通称EMOジャケ）として2026年1月28日より順次発売します。

▲＜1月28日発売タイトル＞

EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダム

EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編

EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編

EMOTION BIG JACKET COLLECTION GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊

EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 劇場版

EMOTION BIG JACKET COLLECTION さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち

EMOTION BIG JACKET COLLECTION ラブライブ！The School Idol Movie

(C)創通・サンライズ

(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社

(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー

■「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」商品特長

EMOTION BIG JACKET COLLECTIONは、Blu-ray・DVDなどのパッケージ商品の自社ブランド“EMOTIONレーベル”の映像作品Blu-rayのジャケットを、32cm×32cmサイズのビッグサイズジャケットにリデザインし展開するシリーズです。

※本商品に収録するBlu-rayは、それぞれ既発売商品と同様のものです。

■店舗共通特典

対象法人にて対象商品いずれか1点をご予約・ご購入いただいた方から先着で、EMOジャケ専用ショッピングバッグを1枚プレゼントします。

▲EMOジャケ専用ショッピングバッグ

※店頭でのご予約・ご購入のみが対象の為、通販でのご予約・ご購入は対象外となります。

※各特典は、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へご確認をお願いいたします。

※特典は商品購入時にお渡しします。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

※対象店舗等は「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」Information Site

（https://v-storage.jp/emotion_big_jacket_collection/）をご覧ください。

■Blu-ray商品概要

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダム

価 格：9,680円（税込） 8,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：144分（本編139分+映像特典5分）

スペック：ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰｱﾄﾓｽ・ﾘﾆｱPCM(ﾓﾉﾗﾙ)／AVC／BD50G／4:3<1080p High Definition>／

日本語字幕付（ON・OFF可能）

映像特典：●オリジナル特報4Kver.

●予告編4KVer.

※本商品は2020月10月発売「劇場版三部作4KリマスターBOX（4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 6枚組）」（品番：BCQA-0010）のDisc1/Blu-ray Discのみを収録しております。

※本商品は、ドルビーアトモス音声に加え、1981年の劇場公開時オリジナル音声も収録しております。また、2000年12月に発売されました特別版の5.1ch音声は収録されておりません。

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編

価 格：9,680円（税込） 8,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：138分（本編133分+映像特典5分）

スペック：ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰｱﾄﾓｽ・ﾘﾆｱPCM(ﾓﾉﾗﾙ)／AVC／BD50G／4:3<1080p High Definition>／

日本語字幕付（ON・OFF可能）

映像特典：●オリジナル特報4Kver.

●予告編4KVer.

※本商品は2020月10月発売「劇場版三部作4KリマスターBOX（4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 6枚組）」（品番：BCQA-0010）のDisc2/Blu-ray Discのみを収録しております。

※本商品は、ドルビーアトモス音声に加え、1981年の劇場公開時オリジナル音声も収録しております。 また、2000年12月に発売されました特別版の5.1ch音声は収録されておりません。

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編

価 格：9,680円（税込） 8,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：145分（本編140分+映像特典5分）

スペック：ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰｱﾄﾓｽ・ﾘﾆｱPCM(ﾓﾉﾗﾙ)／AVC／BD50G／4:3<1080p High Definition>／

日本語字幕付（ON・OFF可能）

映像特典：●オリジナル特報4Kver.

●予告編4KVer.

※本商品は2020月10月発売「劇場版三部作4KリマスターBOX（4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 6枚組）」（品番：BCQA-0010）のDisc3/Blu-ray Discのみを収録しております。

※本商品は、ドルビーアトモス音声に加え、1982年の劇場公開時オリジナル音声も収録しております。 また、2000年12月に発売されました特別版の5.1ch音声は収録されておりません。

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION ラブライブ！The School Idol Movie

価 格：7,480円（税込） 6,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：109分（本編99分+映像特典10分）

スペック：ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰTrueHD（5.1ch）・ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G／16:9<1080p High Definition>／英語字幕付（ON・OFF可能）

映像特典：●特報、本予告、公開記念PV、CM

●ノンテロップエンディング

※本商品は2015年12月発売「ラブライブ！The School Idol Movie」（品番：BCXA-1024）の

Blu-ray Discのみ収録しております。

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊

価 格：9,680円（税込） 8,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：85分（本編82分+映像特典3分）

スペック：ﾘﾆｱPCM(サラウンド)／AVC／BD50G／16:9<1080p High Definition>／

日本語音声・英語音声／日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

映像特典：劇場特報/劇場予告編

※本商品は2018年6月発売「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」4Kリマスターセット (4K ULTRA HD Blu-ray＆Blu-ray Disc 2枚組)（品番：BCQA-0007）のBlu-ray Discのみを収録しております。

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 劇場版

価 格：8,580円（税込） 7,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：138分（本編135分+映像特典3分）

スペック：DTS HD Master Audio（ﾓﾉﾗﾙ・ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／4：3<1080p High Definition>

映像特典：●劇場用予告編

●TVスポット集

●静止画特典 ・パンフレット（抜粋） ・海外用パンフレット ・各種設定画

他、仕様：本編以外に、当時公開されたスペシャル映像「スターシャ死亡編」を再現！

※本商品は2013年6月発売「宇宙戦艦ヤマト 劇場版」（品番：BCXA-0714）のBlu-ray Discのみを収録しております。

商品名 ：EMOTION BIG JACKET COLLECTION さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち

価 格：8,580円（税込） 7,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：196分（本編151分+映像特典45分）

スペック：DTS HD Master Audio（ﾓﾉﾗﾙ・ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／4：3<1080p High Definition>

映像特典：●特報

●劇場用予告編

●音声特典 ・音響譚詩YAMATO Vol.6-11

※『宇宙戦艦ヤマト』で使用されたSEのみで構成された

ミニ・ストーリー（構成：柏原 満）

●静止画特典 ・パンフレット（抜粋） ・ロビーカード ・絵コンテ ・設定

※本商品は2013年4月発売「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」（品番：BCXA-0713）のBlu-ray Discのみを収録しております。

EMOTION BIG JACKET COLLECTION共通仕様

仕様：●32cm×32cmビッグサイズジャケット

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

※2026年2月25日に下記タイトルの発売を予定しています。

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION ヤマトよ永遠に」

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 完結編」

(C)創通・サンライズ

(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社

(C)2019 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!ムービー

■関連サイト・SNS

◎「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」Information Site：

https://v-storage.jp/emotion_big_jacket_collection/

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/