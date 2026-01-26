『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾　人気メニュー「骨付きVチキンだし味」が数量限定で復刻！期間限定メニュー全9品を2月1日より提供開始

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：青木繁則）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、2月1日（日）より、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾を開始いたします。過去に期間限定メニューで人気を博した希少部位「まつば」を使った「骨付きV（ぶい）チキンだし味」を数量限定で提供するほか、創業当時の味付けを再現した「チキンマリネ」、国産うずら卵を使用した「いとこ串」など、期間限定メニュー全9品が登場いたします。

また、グランドメニューとして新たに「鶏塩玉子ラーメン」の提供を開始いたします。

■『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾 期間限定メニューについて

骨付きVチキンだし味

骨付きVチキンは「まつば」と呼ばれる鶏の鎖骨部分で、骨付き肉の旨みとほどよい脂身がありとても美味しく、1羽から1個しか取れない希少な部位です。前回大好評だった「だし味」を16万食限定で復刻。北海道産真昆布と枕崎の鰹節の一番だしをベースとした醤油ダレに漬け込み、カラッと揚げました。

チキンマリネ

創業当時の人気メニュー「チキンマリネ」。創業時は、ひね鶏のむね肉を使用していましたが、令和版ではもも肉を使用しています。当時の味をイメージし、ピリッとした辛みのある中華ドレッシングで味付けした、箸が進む一品です。

いとこ串たれ

国産うずら卵と鶏もも肉を秘伝のタレで焼き上げました。秘伝のタレで香ばしく焼いた、しっとりやわらかなうずら卵をこの機会に是非ご賞味ください。

いとこ串塩

国産うずら卵と鶏もも肉を岩塩で焼き上げました。今回が初登場となる塩焼きは、岩塩を使うことでうずら卵ともも肉の素材のうま味を引き立てています。

赤ウインナーエッグ

約15年ぶりに赤ウインナーメニューを復刻！令和版は人気の赤ウインナーを増量し、目玉焼きをトッピングしたボリューム満点の逸品に仕上げました。

ピスタチオラテ

ローストしたピスタチオの芳醇な香りと濃厚な味わいが楽しめます。優しい甘さと口の中に広がるピスタチオの味わいがクセになる、デザートとしてもおすすめのドリンクです。

にごり杏露酒ウーロン

うらごしの完熟あんず果肉をつかった贅沢な杏露酒をウーロン茶で割りました。あんずの果肉感、そして広がるフルーティーな香りをお楽しみください。

にごり杏露酒オレンジ

うらごしの完熟あんず果肉をつかった贅沢な杏露酒をオレンジジュースで割りました。あんずの果肉感、そして広がるフルーティーな香りをお楽しみください。

※オレンジジュースはオレンジ果汁にみかん果汁も使用しております。

にごり杏露酒ソーダ

うらごしの完熟あんず果肉をつかった贅沢な杏露酒をソーダで割りました。あんずの果肉感、そして広がるフルーティーな香りをお楽しみください。

＜期間限定メニューについて＞

開始：2026年2月1日～2026年3月31日

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

導入：全店 ※一部店舗を除く 価格：税込390円 期間限定メニュー数：フード5品、ドリンク4品

■グランドメニュー 新商品追加について

鶏塩玉子ラーメン

世界を舞台に活躍する13人組グループSEVENTEENのメンバーから好評を得た商品のスープを活かし、新商品としてラーメンを開発しました。鶏ガラをベースに昆布と野菜の旨味をバランス良く合わせ、にんにく・生姜・胡椒・ごま油を効かせたスープに温泉玉子をトッピングしました。国産小麦を使用した麺との相性も抜群で、シメにピッタリの一杯です。

■『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』について

焼鳥屋「鳥貴族」は、2025年5月1日に40周年を迎えることができました。お客様や取引業者様、店舗で働く社員さん、鳥貴族に関わる世界中の人に感謝をお伝えするべく、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』と題し、年間を通じてみなさまに喜んでいただけるような期間限定メニューを展開しています。

＜今後の展開スケジュール＞

第5弾 2026年4月1日～5月31日 第6弾 2026年6月1日～7月31日

■鳥貴族のSDGsへの取り組みについて

鳥貴族では焼鳥売上の一部を公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」へ寄付し、森づくりの活動を支援してまいります。

対象期間：2025年8月1日～2026年7月31日

寄付の実施時期：毎月月初に前月分の寄付を実施

「鳥貴族」について

税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国671店舗を展開。（2025年12月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）

＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞

事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長 青木 繁則