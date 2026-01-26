【AACA賞2025】ホシノアーキテクツがデザインを手掛けた「黎明小橋」が美術工芸賞奨励賞を受賞

株式会社 ホシノアーキテクツ

株式会社ホシノアーキテクツ（本社：東京都港区、代表取締役 星野裕明）は、一般社団法人日本建築美術工芸協会主催のAACA賞2025において、マスターデザインアーキテクトとして参画した人道橋「黎明小橋」が美術工芸賞奨励賞を受賞したことをお知らせいたします。

■人道橋「黎明小橋」

勝どき駅と晴海三丁目を結ぶ歩行者専用橋「黎明小橋（れいめいこばし）」は、2024年3月25日に開通しました。朝潮運河をまたぎ、勝どきエリアの新たな賑わいと憩いの場として広大な緑地と水辺を抱く街「GRAND MARINA TOKYO」へとつながる同橋は、水面に波打つような柔らかな曲線のデザインが、おだやかな波のイメージを表現しています。連続する白い部材を水上に浮かべる構成により、繊細な動きが水面のきらめきと重なり、ウェーブの美しさを際立たせています。さらに、水面に映り込む橋の姿は、重なり合ういくつもの波を思わせます。

三次元的に形状を変化させながら滑らかな動きを表現するデザインとすることで、橋を渡る際にもその動きが感じられる、楽しさのあるデザインとしています。

■プロジェクトの背景

重くハードな印象のトラス構造の断面を変化させて波のような形状を作り、軽さと柔らかさを表現

黎明小橋は、勝どきと晴海の間を流れる朝潮運河に架かる人道橋です。近年、この周辺では大規模な再開発が進み、まちのあり方が大きく変化しています。その中で、近隣住民の生活動線が一部に集中してしまうという課題があり、新たに橋を設けることで動線を拡散させる必要がありました。本計画では、動線の改善にとどまらず、船着き場や護岸スペース、橋詰空間をまちの一部として一体的に整備し、誰もが利用しやすい環境をつくることを目指しました。まちに自然に組み込まれ、楽しさや親しみを感じられる橋となることを意図しています。

構造面では、重く硬い印象になりがちなトラス構造（骨組み状の構造）の断面に変化を持たせ、波をモチーフとした曲線形状を採用することで、軽やかさと柔らかさを表現しました。その結果、繊細さと大胆さの両方を併せ持つ、造形的なシンボルとなっています。また、照明計画ではカラーグラデーションのプログラムを取り入れ、時間帯や見るタイミングによって表情が変化する楽しさを演出しています。この場所ならではの橋と屋形船の風景を、江戸時代の東京の情景に重ね合わせることに注力し、時代を超えて受け継がれるデザインの魅力へとつなげました。

＜選考委員 金箱温春氏による講評（抜粋）＞

……三角形の断面を少しずつ変化させることにより外側の鋼管が水面に波打つような柔らかい曲線の形状がつくりだされ、構造的な安定を保ちつつデザインを生み出している。

土木構造物であるために経済性が強く求められた条件の中でデザインを抑制されることがあったと推察されるが、建築家が強く関わることによりシンボリックな意匠が付加された橋の完成により、利便性の向上だけでなく橋を中心とした新たな景観の創生や周囲の街並みを活性化させることに貢献している。ここで実現した橋は単なる構築物ではなく構造、形態、照明などが一体に融合した工芸品であり美術工芸賞奨励賞にふさわしい。



※全文はこちら：https://www.aacajp.com/award/2025/11.html

＜第35回 AACA賞2025＞

https://www.aacajp.com/award/2025/11.html

プロジェクト紹介動画（代表・星野裕明によるプレゼンテーション）

https://drive.google.com/file/d/12aephHd6R0cHCrCb9FdWfqx2RYN7UtT4/view

＜ホシノアーキテクツWEBSITE＞

「グランドマリーナ東京 パークタワー勝どき 黎明小橋」紹介ページ

https://hoshinoarchitects.com/project/reimeikobashi/

■人道橋「黎明小橋」概要

■AACA賞とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88462/table/18_1_016418a1107b7948dc35e90eb3a88931.jpg?v=202601261221 ]

AACA賞は、当協会の設立理念と目的に叶い、建築、美術、工芸、ランドスケープなど様々な分野が協力し、融合して創造された文化的環境と美しい芸術的景観を対象として、これらを実現させた作品を表彰する賞です。AACA賞に次ぐ入賞作品には優秀賞、奨励賞、特別賞を選定し授与します。また応募作品の中にある、秀でた美術・工芸作品には美術工芸賞を授与します。（AACA賞2025（第35回）ページより引用）

https://www.aacajp.com/award/competition.html

■ホシノアーキテクツとは

ホシノアーキテクツは、「人に愛される街・空間・体験をデザインする」建築都市設計事務所です。代表・星野裕明のもと、国際的な建築家・デザイナーが集い、東京を拠点に世界各地で活動しています。私たちは、街の歴史や文化、風土を読み解き、デザインで解釈・介入することで、その土地に生きる人の記憶を未来へとつなぎます。その活動は国際的にも広く認められており、世界的な建築アワード「The Architecture MasterPrize (AMP) 」2年連続受賞をはじめ、「グッドデザイン賞」や「LIT Lighting Design Awards」など国内外で数多くのアワードを受賞しています。

■株式会社ホシノアーキテクツ概要

本社所在地：東京都港区愛宕1-5-3 愛宕ASビル3F

代表取締役：星野 裕明

URL：https://hoshinoarchitects.com

公式インスタグラムではその他プロジェクトのデザインプロセスや写真を投稿しています。

Instagram : @hoshino_architects ( https://www.instagram.com/hoshino_architects/ )