個人事業主の方々に寄り添う「freee会計 確定申告」の新WebCMを公開　狩野英孝が「かえるのうた」の替え歌「確定申告のうた」を熱唱

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）はタレントの狩野英孝さんを起用した「freee会計 確定申告」のWebCMを1月29日(木)より公開します。またYouTubeの公式チャンネルの「freeeTV」では、1月29日(木)よりCM撮影の様子を収録したメイキングも公開します。

■CMのストーリー

本CMでは、タレントの狩野英孝さんが「かえるのうた」の替え歌「確定申告のうた」をギターを持ち弾き語りのスタイルで熱唱します。自宅でスマートフォンで簡単に確定申告を完結できるfreee会計の確定申告機能を思い浮かべながら、「フリー」という言葉を強調し、freee会計の確定申告機能がストレスフリーであることを表現します。freeeが個人事業主やフリーランスの方々に寄り添う存在であり、億劫な確定申告作業を少しでも楽しく前向きに乗り越えてほしい、という想いを込めた構成になっています。

■CMストーリーボード

「確定申告のうた」歌唱篇 #1

■CMメイキング映像

CM撮影の様子を収録したメイキング映像をfreeeTVにて1月29日(木)より公開します。

撮影当日は、ギター演奏もご自身でこなし、弾き語りの形で歌い上げる撮影となり、終始笑いが起こるなど、和やかなムードの現場となりました。いざ本番の撮影に入ると丁寧にリズムや音の調整をするエンターテイメントのプロとしての狩野英孝さんの姿も垣間見えました。



freeeTV【公式】個人事業主・フリーランスのためのチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC6sbn4NTr_ZGMYD_laAQhQQ

■CM概要

CMタイトル：「確定申告のうた」（15秒）

放映開始日時：2026年1月29日(木)

本編映像：

口笛篇 #1 https://youtu.be/opNRYSeRW1U

口笛篇 #2 https://youtu.be/KylGzCYbb3w

歌唱篇 #1 https://youtu.be/NR8lFh9mg_4

歌唱篇 #2 https://youtu.be/JSgqzUWl4Ac

メイキング映像：

https://youtu.be/Q4_MIBOFsWE

（2026年1月29日に公開されます。）

■キャスト

狩野英孝（カノ エイコウ）

お笑い芸人。1982年2月22日生まれ、宮城県出身。

日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA名義）やYouTuberとして幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

■フリー株式会社 概要

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。