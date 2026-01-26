TimeTechnologies、キッコーマンのLINE公式アカウントに「Ligla（リグラ）」のAIチャット機能を提供開始

株式会社TimeTechnologies

株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏）グループの株式会社TimeTechnologies（本社：東京都港区、代表取締役 CEO 柴田 剛、以下：TimeTechnologies）は、キッコーマン株式会社（本社：千葉県野田市、代表取締役社長CEO 中野 祥三郎、以下：キッコーマン）が提供する「みつかる♪きょうのごはん」のレシピ提案サービスに対し、LINEマーケティングツール「Ligla（リグラ）」のAIチャット機能が採用されたことを発表します。

本機能は、本日より、キッコーマンのLINE（ライン）公式アカウント上でのレシピ提案サービスとして一般公開されます。

本取り組みの背景と概要

「みつかる♪きょうのごはん」のレシピ提案サービスのデモ画面

生成AIが急速に普及した結果、消費者は従来の「業務効率化を目的としたFAQのような自動応答」から「よりパーソナライズされた体験」を当たり前に受けるようになっています（*1）。一方で、多くの企業が考える生成AIの活用用途は、社内の業務効率化を目的としたものが多いのが現状です（*2）。

その中でキッコーマンは、「ファン化の促進／顧客接点の充実」を目指す中で、その中核施策として、キッコーマンの公式コーポレートキャラクターの「なあにちゃん（*3）」との自然な会話を通じて日々の献立を考えることができる「LINE×AIチャットによるレシピ検索」の実現を検討してきました。

上記AIチャットは、LINEを通じて消費者にメッセージを配信する一方向のつながりではなく、親しみを感じるような双方向のつながりを構築することで、1人でも多くのファンを増やしていくことを目的としています。

この構想に対し、ブレインパッドが提供する「Ligla」のAIチャット機能が、主に以下の3点で評価され、採用に至りました。

１. 高い応答精度と速度：9,000点以上存在するレシピから、ユーザーの冷蔵庫の中身や気分に合わせて高速で提案。また、メッセージが集中する時間帯でも、ストレスのないレスポンス速度を維持できるシステム基盤を構築。

２. メッセージの候補を自動提案：なあにちゃんの発言に対するユーザーの回答メッセージ候補を選択肢形式で自動表示。文字打ち込みの手間を省いた、スムーズなコミュニケーションを実現。

メッセージの候補の自動提案のイメージ

３. メッセージの候補の自動提案のイメージ

今後の展望

ガードレール対応のイメージ

TimeTechnologiesは、キッコーマンが50年以上前から継続するお客様向けのレシピ提案の、新しい形を技術的に支援してまいります。

キッコーマン株式会社 経営企画室 デジタルマーケティング担当 高尾 昂平氏 コメント

キッコーマン株式会社 経営企画室 デジタルマーケティング担当 高尾 昂平氏

当社はこれまで、レシピサイトやSNSを通じて、お客様の毎日の献立づくりをサポートしてまいりました。今回、生成AI技術と当社の豊富なレシピ、そしてコーポレートキャラクター「なあにちゃん」を融合させることで、より一人ひとりに寄り添った、対話による献立提案が可能になります。

「Ligla」の採用により、日々の生活でお客様が抱える「献立を考える」という悩みを解決し、料理の楽しさを再発見していただくことで、キッコーマンをより身近な存在に感じていただけることを期待しています。

株式会社TimeTechnologies 代表取締役 CEO 柴田 剛 コメント

株式会社TimeTechnologies 代表取締役 CEO 柴田 剛

日本を代表する食品メーカーであるキッコーマン様の、生成AIを活用した新たな顧客接点構築をご支援できることを大変光栄に思います。

今回のプロジェクトでは、当社の「Ligla」が持つAIチャットの高度な応答精度と、大規模運用に耐えうる安定性が高く評価されました。特に、食の安全を守るガードレール機能の実装と、構想からわずか1か月という短期間でのプロトタイプ構築は、当社の技術力とスピード感を象徴する取り組みとなりました。

今後もAIを通じて、企業と消費者の双方向かつパーソナライズされたコミュニケーションの深化に貢献してまいります。

（*1）「急速に浸透が進むAIサービス利用者の82％が「不誠実な体験」- NECが「AI時代に変化する消費者意識調査」を発表」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001150.000078149.html

（*2）「DX / 生成AI活用における課題と意向調査2025」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000051016.html

（*3）「なあにちゃん」については、こちらを参照ください。

https://www.kikkoman.com/jp/memory/naani/

ご参考情報

● キッコーマン LINE公式アカウント（無料）について

下記URLおよびQRコードより、LINEの友達追加／トークが可能です。

https://lin.ee/myNftr7

● 株式会社TimeTechnologiesについて https://timetechnologies.ltd/

本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

設立：2019年1月

代表者：代表取締役 CEO 柴田 剛

資本金：17百万円（2022年4月15日現在）

事業内容：LINE特化型マーケティングオートメーション「Ligla（リグラ）」の開発と提供

■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社TimeTechnologies

マーケティング部

email：marketing@timetechnologies.ltd

問合せフォーム：https://ligla.jp/form/

＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

＊本発表は、株式会社TimeTechnologiesおよび株式会社ブレインパッドの両社で行っております。重複してニュースリリースが配信されることもありますので、ご了承願います。

以上