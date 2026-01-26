会いに行けるアイドルVTuber『らびぱれ!!』、1月31日開催のミニライブが完売。当日販売グッズのラインナップを解禁し、リアルとバーチャルを繋ぐ「武道館への挑戦」を加速。

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属の次世代アイドルユニット『らびぱれ!!』は、2026年1月31日（土）に新宿にて、待望のオフラインミニライブ「らびぱれ!! Winter Mini Live」を開催いたします。

本公演のチケットは、販売開始から着実にファンの期待を集め、ソールドアウト（完売）を記録いたしました。「画面越し」というVTuberの常識を塗り替え、物理的な距離を超えてファン一人ひとりと熱量を共有する本イベント。開催に向けて会場のボルテージが最高潮に達する中、当日会場にて限定販売されるオリジナルグッズのラインナップを公開いたします。

・アクリルスタンド(全2種)：各2,000円（税込）

葵空かのん／狗森よもぎ

サイズ：H100×75mm

・コレクトアルバム：３,500円（税込）

購入者全員にステッカー付き！

サイズ：117×133×25(mm)

ポケットサイズ：約58×95(mm)

・チェキ風カードガチャ（全7種内シークレット実写チェキ） ：500円（税込）

サイズ：H86×W54mm



・缶バッジガチャ（全7種内1種シークレットホログラム仕様）：500円（税込）

サイズ：直径56mm

・お話し券：1,000円（税込）

※ライブ後開催されるお話し会にて使用致します。

1会計で10枚ご購入ごとにアクリルプレート&サイン券プレゼント

お支払い方法：現金、クレジットカード、交通系ICカード、QUICPay

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JDPCvr6MKGw ]◼️イベント情報

らびぱれ!!Winter Mini Live

日程：2026年1月31日（土）

開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場：BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17石川ビルB1階）

チケット： 【完売御礼】 ※当日券の販売予定はございません。



イベント詳細はこちら

https://lovvebox.zaiko.io/e/rabiparawint(https://lovvebox.zaiko.io/e/rabiparawint)

■ 今後の展望：武道館という「約束」に向けて

『らびぱれ!!』は今後、単なる「画面の中の配信者」という枠を超え、オンラインとオフラインそれぞれの強みを融合させた独自のコンテンツ展開を加速させていきます。

密な距離感でのオフラインイベントを定例化することで、「直接会える喜び」をブランドの核として深化させる一方、日々のオンライン配信においても視聴者が単なる観測者ではなく、ユニットの物語や活動方針に直接影響を与えるようなプロジェクトを強化いたします。

挫折を経験し、互いを補い合いながら再起を誓った二人の物語を、バーチャルとリアルの両軸でファンと共に紡ぎ続け、最終目標である武道館公演という「約束の地」へ向けて、着実にロードマップを歩んでまいります。

タレント情報

葵空かのん狗森よもぎ■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/