『アイドルマスター TOURS』 第4弾アップデートで「神崎蘭子」・「真壁瑞希」が登場！ 2026年1月27日 (火)より稼働開始

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター』シリーズのアーケードゲーム『アイドルマスター TOURS』の第4弾アップデートを2026年1月27日(火)より開始します。

◆第4弾アップデートの主な内容

「アイドルマスター シンデレラガールズ」より神崎蘭子、「アイドルマスター ミリオンライブ！」より真壁瑞希が『アイドルマスター TOURS』に登場し、『Shine!!』・『UNION!!』の2曲を追加楽曲として収録します。

第4弾注目のSSRカード「神崎蘭子/Rondo of light and shadow」・「真壁瑞希/snow*parade」、さらに「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の専用衣装カード「櫻木真乃/ロマンチカフェザー」をはじめとする『アイドルマスター TOURS』オリジナルの描き下ろしイラストのカード93種の払い出しを開始します。

カード一覧は公式サイトで見ることができます。

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/

◆第4弾「COレア」のコンセプトは「ハートのハンドサイン」

「CO(コンセプト)レア」として、特殊な印刷加工が施されているカードが登場します。第4弾のコンセプトは「ハートのハンドサイン」。アイドルたちによる、それぞれ思い思いの「ハートのハンドサイン」のポーズに注目です。

◆第4弾注目のSPパラレル

第4弾注目のSSRカード「神崎蘭子/Rondo of light and shadow」・「真壁瑞希/snow*parade」の「SPパラレル」として、従来のパラレルカードとは色調や加工が異なる特別仕様のカードが登場します。

◆『アイドルマスター TOURS』とは

『アイドルマスター TOURS』は、「自分だけの“特別なライブ”をプロデュース」をコンセプトに、プロデューサーとして衣装、楽曲、ステージを選択し、時にはライブステージの演出を行うことでアイドルたちをステージ上で輝かせていく「アイドルライブプロデュースゲーム」です。

カードを使ったカスタマイズ要素や、アイドルたちのライブをプロデュースするゲーム性が特徴で、カードは「衣装カード」・「アクセサリーカード」・「サポートカード」・「SPアピールカード」・「演出セットカード」の5タイプがあり、1プレイで1枚カードが払い出されます。



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.