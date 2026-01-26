「フィラデルフィアクリームチーズ」とABEMA「すーぱーのびしろたいむ　by今日、好きになりました。」がバレンタイン特別タイアップ1月28日（水）よりABEMAにて配信

森永乳業株式会社

森永乳業は、「フィラデルフィアクリームチーズ」と、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）の姉妹番組「すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。」（以下、「すぱのび」）とのバレンタイン特別タイアップ企画「フィラデルフィアクリームチーズで手作りスイーツに挑戦 #恋するスイーツ部」を1月28日（水）より配信します。

本企画は、「今日好き」参加メンバーである、時田音々さん、紗和さん、秋山みづきさん、岩間夕陽さん、森口優花さんが出演します。番組では、アレンジレシピに定評のあるお菓子系動画クリエイターみなほさん考案の、「フィラデルフィアクリームチーズ」を使用した、簡単なのに本格的な手作りバレンタインスイーツレシピを紹介。「フィラデルフィアクリームチーズで作る恋するスイーツ」をテーマに、5人で恋バナをしながら、オリジナルのバレンタインスイーツ作りに挑戦します。

「フィラデルフィアクリームチーズ」で自ら作ったスイーツを食べながら、恋を語り合う「女子だけの秘密のバレンタインパーティー」も開催。理想の恋愛トークで盛り上がるメンバーにもぜひ注目ください。

■番組概要

番組名：すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。

番組概要：成長真っただ中な「今日好き」メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに

挑むバラエティ番組。番組を盛り上げるイメージソングは、超ときめき(ハート)宣伝部の新曲「私がチョコです(ハート)」（すぱのび×フィラデルフィアクリームチーズ バレンタイン企画 #恋するスイーツ部 イメージソング）。

企画タイトル：フィラデルフィアクリームチーズで手作りスイーツに挑戦 #恋するスイーツ部

出演者：時田音々さん、紗和さん、秋山みづきさん、岩間夕陽さん、森口優花さん

配信開始日：1月28日（水）22:00

配信URL：https://abema.tv/video/title/90-2031

■タイアップ企画参加者プロフィール

■みなほさん考案「フィラデルフィアクリームチーズ」を使用したスイーツレシピ

「フィラデルフィア」公式Instagram（https://www.instagram.com/happyphilly_jp/）にてレシピ公開中

■「フィラデルフィア」ブランド概要

140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランドです※。日本においても、森永乳業が1970年に初めてクリームチーズを発売して以来、多くのお客さまに支持され続け、2025年に55周年を迎えたロングセラーブランドです。

※ ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品及び乳製品代替品2025年版 小売販売額ベース スプレッドチーズカテゴリー 2024年

【フィラデルフィアクリームチーズ200g】

北海道産の新鮮な生乳と生クリームの贅沢なブレンドが作り出す、ナチュラルチーズならではのクリーミーでコクのある味わいです。チーズケーキにはもちろん、パンにぬっても、お料理にも、色々なシーンでお楽しみいただけます。

【フィラデルフィアクリームチーズ6P プレーン】

豊かなコクとクリーミーなおいしさを楽しめるポーションタイプのクリームチーズ。朝食やおやつにはもちろん、簡単なお菓子作りにもおすすめです。

*フィラデルフィアはモンデリーズ・インターナショナルグループにより使用許諾されている商標です。