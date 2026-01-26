メガネブランド＜Zoff＞ × コクヨ＜Campus＞共同プロジェクトレンズ包装紙から生まれるアップサイクルの第一歩！2月2日（月）より全国のZoff店舗で学生向けにノベルティ配布

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、コクヨ株式会社が推進する、地球環境に配慮した資源の循環を前提とするモノ・コトづくりのコンセプト「SUTENAI CIRCLE」の理念に賛同し、レンズの包装紙を回収し、ノート表紙の一部に使用した特別仕様の「Zoff x Campus」オリジナル キャンパスノートを共同開発しました。本ノートは、2026年2月2日（月）より、全国のZoff店舗にて商品を購入した学生を対象に限定ノベルティとして配布します。

今回の取り組みは、役目を終えたレンズ用包装紙に新たな価値を与えるアップサイクル施策であり、回収した包装紙をノートの表紙の一部として生まれ変わらせたものです。資源循環に取り組む両社の姿勢を象徴するとともに、アップサイクルに取り組む第一弾の施策でもあり、今後も継続的に同様の取り組みを展開していく予定です。

さらに本企画は、Zoffが掲げるブランド戦略「Eye Performance」の考え方にも通じています。「Eye Performance」は、社会や暮らしに必要とされる次世代ブランドへの進化を目指し、事業モデルの変革を通じて社会課題の解決やサステナブルな社会の実現に寄与する価値創出を推進するというZoffの意思を示すものです。本取り組みは、その具体的な成果の一つです。

ノートは、2026年2月2日（月）より全国のZoff店舗にて、限定ノベルティとして数量限定で配布を開始します。商品を購入した学生を対象とし、なくなり次第終了となります。2月は、受験シーズンおよび新学期・新生活の準備が本格化する時期にあたります。未来に向けて努力する学生を応援したいという思いから、今回のキャンペーンを企画しました。

■「Zoff x Campus」オリジナル キャンパスノート ノベルティプレゼントキャンペーン

レンズの梱包に使用された包装紙をアップサイクルし、コクヨ株式会社の＜Campus＞ブランドと共同開発した特別仕様「Zoff x Campus」オリジナル キャンパスノートは、2026年2月2日（月）より全国のZoff店舗にて、商品を購入した学生を対象に限定ノベルティとして配布します。

Zoffの商品を購入された18歳以下もしくは19歳以上の学生*のお客様に対し、各店舗先着でお渡しします。なお、本ノベルティは一会計につき1冊までの数量限定となり、各店舗なくなり次第終了となります。

*19歳以上の方は学生証のご提示をお願いいたします。

■「Zoff x Campus」オリジナル キャンパスノートのポイント

1．レンズ包装紙を再利用した、Zoffならではの表紙素材

Zoffで通常廃棄される、レンズの梱包に使用された包装紙を一つひとつ丁寧に選別し、ノートの表紙および裏表紙の一部に再利用しました。レンズ包装紙にはZoffのロゴが施されているため、再生紙にした際にロゴのブルー色が感じられる風合いになっています。

2．再生紙の素材感を生かした、シンプルで使いやすいデザイン

再生紙本来の良さが伝わるよう、着色は最小限に抑えました。Zoffのアイコンであるハスキー犬のロゴを全面にあしらい、存在感がありながらも、日常使いしやすいシンプルなデザインとしています。

3．目の健康を意識した、学びに寄り添う工夫

ノートの表紙裏には、目の健康に配慮したコンテンツを掲載しています。学習中の目の疲れを和らげる「アイケア体操」に加え、ドーナツモチーフのランドルト環を用いたコンテンツを用意し、2メートル離れて使用することで、視力測定を体験することができます。

■レンズ包装紙が、新たな学びのノートになるまで

役目を終えたレンズ包装紙は、回収後、さまざまな工程と多くの人の手を経て、「Zoff x Campus」オリジナル キャンパスノートの表紙として新たな役割を担います。その生まれ変わりのプロセスの一部をご紹介します。

回収されたレンズ包装紙 水と攪拌し溶解する工程 リールに出来上がった再生紙を巻き取る