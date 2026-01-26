かっぱ寿司 × au PAY 割引キャンペーン開催！最大10％OFF＆抽選でクーポンプレゼントキャンペーン開催

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの期間限定で、au PAY（コード支払い）をご利用いただくお客様を対象に、割引クーポンや抽選特典がもらえるお得なキャンペーンを実施します。

かっぱ寿司では、au PAY（コード支払い）をご利用いただくお客様を対象に事前獲得で1回3,000円（税込）以上のお支払いで最大10％割引クーポン配布、さらにクイックチャンス抽選（1回2,500円（税込）以上のお支払いで自動抽選され、当選者には翌月「かっぱ寿司」で利用可能な「300円割引クーポン」をプレゼントいたします。

あわせて、ぜひこの機会にかっぱ寿司の「食べ放題」もお得にお楽しみください。「食べ放題」自体、幼児無料、学生さんは「平日学割」と「平日価格」の適用で、平日は最大1,200円引きにて開催しております。さらに、au PAY割引クーポンを使えば、もっとお得に！

ご家族も学生さんも、au PAY併用で“圧倒的コスパ”で食べ放題を満喫できます。ご予約は、かっぱ寿司公式アプリ・WEBにて受付け中です。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み 重ねてまいります。

【かっぱ寿司 × au PAY 割引キャンペーン開催！最大10％OFF＆抽選でクーポンプレゼントキャンペーン】概要

開催期間：2026年2月1日（日）～ 2026年2月28日（土）

対象店舗：全国のかっぱ寿司の店舗（改装中店舗を除く）

URL: http://kddi-l.jp/swd

最大10％割引クーポン対象条件：

au PAYアプリでクーポンを事前に獲得

1回3,000円（税込）以上のau PAY（コード支払い）お支払い

割引上限：700円／回

利用上限：1au IDあたり3回

クイックチャンス対象条件：1回2,500円（税込）以上のau PAY（コード支払い）お支払いで自動抽選

当選者には翌月「かっぱ寿司」で利用可能な「300円割引クーポン」をプレゼント

【幼児無料！かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年3月11日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

https://yoyaku.kappasushi.jp/

・詳細/ご注意事項：

https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

●メニュータイプA店舗

一般3,890円・シニア3,390円・小学生1,990円

幼児無料（幼児は保護者1名につき2名まで、3名以上は1名990円）

●平日価格、学生割引

一般3,490円（400円お得）、シニア2,990円（400円お得）

中学生～大学院生は平日価格＋学割で2,690円（1,200円お得） ※小学生・幼児は割引対象外

●メニュータイプB店舗

一般4,190円・シニア3,690円・小学生1,990円

幼児無料（幼児は保護者1名につき2名まで、3名以上は1名990円）

●平日価格、学生割引

一般3,790円（400円お得）、シニア3,290円（400円お得）

中学生～大学院生は平日価格＋学割で2,990円（1,200円お得） ※小学生・幼児は割引対象外

リリース内画像：https://x.gd/1Ll7p