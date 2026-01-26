DMM GAMES「文豪とアルケミスト」限定召装『暖カニ着飾ル 第三弾』開催のお知らせ
合同会社EXNOA
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、1月23日(金)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、限定召装『暖カニ着飾ル 第三弾』を開始いたしました。
▼限定召装『暖カニ着飾ル 第三弾』
文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『暖カニ着飾ル 第三弾』が期間限定で登場します。この召装では、「檀一雄」「中野重治」「ルイス・キャロル」「徳田秋声」の新衣装〈編み物正装〉を一定の確率で入手できます。
また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！
※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。
開催期間：2026年1月23日(金)メンテナンス後～2026年2月2日(月)13:59
▼公式サイト
https://bungo.dmmgames.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/BunAl_PR
▼運営Xアカウント
https://x.com/BunAl_Staff
▼ゲームプレイはこちらから
https://games.dmm.com/detail/bungo
▼製品概要
タイトル：文豪とアルケミスト
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play
販売価格：基本無料＋一部課金要素有
権利表記：(C)2016 EXNOA LLC
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。