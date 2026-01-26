電動アシスト自転車「グリッター」限定カラー発売のお知らせ

パナソニックグループ

パナソニック サイクルテック株式会社は、2026年2月より電動アシスト自転車「グリッター」限定カラーを発売します。販売予定台数は約2,100台です。

■仕様

【品名】グリッター

【品番】BE-FGL033

【タイヤサイズ】20型

【質量】24.6 kg

【変速機方式】内装3段シフト

【カラー】マットスモークグレー：N、ダスティミント：G2

【走行距離】パワー：約42 km／オートマチック：約54 km／ロング：約80 km

【バッテリー容量】12.0 Ah

【充電時間】約4.0時間

【メーカー希望小売価格】146,000円（税込）

【発売日】2026年2月より順次

※走行距離は業界統一テスト条件での測定によるものです。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際とは異なる場合があります。

※限定グリッターを取り扱っていない販売店もあります。

※通常モデルのグリッターと同じ仕様で、カラーのみ異なります。

※限定モデルのため、台数に限りがあります。

【お問い合わせ先】

パナソニック サイクルテック お客様ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-781-603

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

〇上記番号がご利用いただけない場合

電話：072-977-1603（有料）

※車体画像はイメージです。