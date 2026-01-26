¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¤¬¡ÖÅìµþÅÔÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
º§ÎéÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÀ¥ ¸¼£¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÌ±¤Î½¢Ï«¤Î»Ù±ç¤Ë·¸¤ë»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤È¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÁÏÀß¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢¡ÖÅìµþÅÔÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¡×¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ½é*¤Ç¤¹¡£*¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯£±·î¡Ë
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÎ¨¤ÏË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.5%¤ò¾å²ó¤ë3.0¡ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¾Þ¡×ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½(JICA)¤Î»ë»¡¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¡¢³°ÉôÃÄÂÎ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖT&G ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò·ëº§¼°¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤ÏÊ¡»ã¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤Ê»ñ³Ê¤äÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¶ÈÌ³ÌÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¶Ð¤Î»Ù±ç¤ä¿´¿È¤Î¥±¥¢¡¢À¸³èÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã¤¬¤¤ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¶ÁÝ¾ì½ê¤ä»Ø¼¨ÆâÍÆ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¼ÒÄ«Îé¤ä¼Ò°÷Áí²ñÅù¤Î¼ÒÆâ¹Ô»ö¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ä¡¢T&G¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Î¶ÈÌ³¤¬Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó(DE¡õI)¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
<¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿²áµî¤Î¼õ¾ÞÎò¡¦¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã>
¡¦2024Ç¯¡Ö¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¾Þ¡×ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¼õ¾Þ
¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½(JICA)¤Î»ë»¡¼õ¤±Æþ¤ì
¡¦¤½¤ÎÂ¾ÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î»ë»¡¼õ¤±Æþ¤ì¡¦³°Éô¹Ö±éÂ¿¿ô
¢£ÅìµþÅÔÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤È¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½¢Ï«¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬É¬Í×¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢Â¾¤Î½¾¶È°÷¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª´ë¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Á´¹ñ½é¤Î¡ÖÅÔÌ±¤Î½¢Ï«¤Î»Ù±ç¤Ë·¸¤ë»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤È¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÁÏÀß¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç§¾Ú´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½ê¤ò¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/
¢£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß～¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ～
°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ÇÅö¼Ò¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://vimeo.com/1026799226/7bc7d40205