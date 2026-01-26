DIANA文庫『スパダリ御曹司は、傷心の地味子の願いを激しめ溺愛で叶えます』2026年1月26日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年1月26日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『スパダリ御曹司は、傷心の地味子の願いを激しめ溺愛で叶えます』（著者：ととせ／イラスト：よしざわ未菜子）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

スパダリ御曹司は、傷心の地味子の願いを激しめ溺愛で叶えます

著者：ととせ／イラスト：よしざわ未菜子

■ストーリー

恋人に裏切られ会社を追われた優美の前に現れたのは、御曹司の貴臣。突然「お狐様のお告げ」により運命の相手だと言われ…!?

神棚のお狐様に毎朝手を合わせる優美。ある日恋人の浮気現場を目撃してしまい、溢れる涙を止められないまま、気づけば幼い頃から通う九雅稲荷神社に足を運んでいた。「裏切らない恋人がほしい……」と切に願う優美の前に現れたのは、狐面をつけた神様の遣いを名乗る謎の男。願いを叶える代わりに「契約の証」として唇を寄せることになり――。

翌朝、夢心地のまま出社した優美を待っていたのは、恋人の浮気相手である社長の孫娘・美姫に仕組まれた横領の濡れ衣だった。追い詰められ、会社を去るほかなかった優美の前に現れたのは、九雅商事の御曹司で専務の九雅貴臣。彼は「お狐様からのお告げ」と言って、優美を秘書課へ迎え入れ、さらには自分の恋人になるよう告げる。

突然の展開に戸惑いながらも、優美は新たな環境で懸命に働きはじめる。誠実で思いやりに満ちた貴臣に惹かれていく優美だったが、“お狐様の遣いに初めてを捧げる”という契約だけは破ることができず……!?

■書籍情報

スパダリ御曹司は、傷心の地味子の願いを激しめ溺愛で叶えます

著者：ととせ

イラスト：よしざわ未菜子

発売日：2026年1月26日

参考価格：500円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325284

ASIN：B0G564DXD2

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8711

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

