株式会社ネットスターズ

日本空港ビルデング株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長 田中 一仁）と株式会社ネットスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：李 剛、以下「ネットスターズ」）は、インバウンド旅行客の利便性向上を目的に、米ドル建てステーブルコイン「USDC」を活用した決済サービスの実証を、1月26日より、羽田空港第3ターミナル内の一部店舗において開始します。

海外で利用がすすむステーブルコインでの支払いに対応することで、新たな決済手段の有効性を検証します。

・実証期間：

2026年 1月26日（月）～2月28日（土）

・実証店舗：

羽田空港第3ターミナル内の2店舗

・Edo食賓館（時代館）(https://tokyo-haneda.com/shop_and_dine/detail/tenant_00096.html)

・Edoイベント館(https://tokyo-haneda.com/shop_and_dine/detail/tenant_00095.html)

※「USDC」や実証の内容については、2025年12月23日のネットスターズの発表（https://www.netstars.co.jp/news/8914/）もご参照ください。

【お問い合わせ先】

ステーブルコインに関するお問い合わせ

株式会社ネットスターズ コーポレート・コミュニケーション室

電話（03）6260-3788 MAIL pr_nss@netstars.co.jp

店舗に関するお問い合わせ

日本空港ビルデング株式会社 リテール営業部 業務課

電話（03）5757-8517（9:00～17:30）※土日祝日除く