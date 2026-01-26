2/13(金)孤独・孤立対策イベント(第2回)「”つながり”による、望まない孤独・孤立のない社会の創造に向けて」を開催します

特定非営利活動法人あなたのいばしょ

NPO法人あなたのいばしょと三菱総合研究所 未来共創イニシアティブは、2回目となる孤独・孤立イベントを開催いたします。

2025年5月、「孤独・孤立対策強化月間」に合わせて、NPO法人あなたのいばしょと三菱総合研究所 未来共創イニシアティブの共催による孤独・孤立対策イベント「望まない孤独のない社会の実現に向けて」を開催しました。

本イベントでは、政府やアカデミアの専門家をお招きし、孤独・孤立問題に関する最新の知見や日本国内における実態について情報を共有しました。(開催レポートはこちら(https://note.com/ibashochat/n/nb4b558e25119))

その第2弾として、自治体や企業の孤独・孤立への取り組みをご紹介するイベントを開催します。

今回は、「望まない孤独」の解消を目指す取り組みに加え、地域コミュニティの活性化や社会的つながりの構築が孤独・孤立対策となっているケースについてご紹介します。

それぞれの取り組みの背景や課題についてもお話しいただき、孤独・孤立対策の理解を深める機会としたいと考えています。

また、パネルディスカッションでは事例紹介を通じて孤独・孤立対策への社会的関心を高め、取り組みを強化するとともに、課題解決に求められる視点やポイントについても議論していきます。

孤独・孤立問題に関心のある自治体職員、企業関係者、NPO・団体の方はもちろん、地域づくりや社会課題解決に携わる方々など、幅広い皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

日時：2026年2月13日（金） 15:30-17:00

会場：東急キャピトルタワー4階 （受付：地下1階）

東京都千代田区永田町2丁目10－3

※Zoomによるオンライン同時開催もあり

定員：会場：70名／オンライン：無制限

※申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます

参加費：無料

参加方法：事前の申し込みが必要です

参加をご希望の方は、以下のページよりお申し込みいただけます。

どなたもご参加可能ですので、ぜひお申し込みくださいませ。

https://peatix.com/event/4808130

【プログラム】

ご挨拶： ICF推進オフィス ゼネラルマネージャー 藤本 敦也氏

講演１.：「信頼できる人に確実にアクセスできる、リアルとオンラインの連携」（自治体との連携事例）

NPO法人あなたのいばしょ理事長 根岸 督和氏

講演２.：「AIを活用した孤独孤立相談への適応の可能性」

三菱総合研究所公共DX本部地域共創DX推進グループ主任研究員 小峰 えりか氏

パネルディスカッション「多面的アプローチによる孤独・孤立対策」

交流会

〇モデレーター

三菱総合研究所CR部未来共創グループ主任研究員 濱田 美来氏

〇パネリスト

横須賀市役所 福祉こども部 地域福祉課 重層支援担当 課長補佐 栗原 養治氏

株式会社日比谷花壇地域創生事業統括部副統括部長 藤部 拓己氏

株式会社アイネス エバンジェリスト／総務省地域情報化アドバイザー 宮崎 昌美氏

＜参加対象者＞

自治体やNPO団体などで支援に携わっている方

民間企業で孤独・孤立や自殺対策などに関する事業に携わっている方

孤独・孤立や自殺対策に関心のある方どなたでも



■あなたのいばしょについて

2020年設立。本部は東京都千代田区。24時間365日年齢や性別を問わずだれでも無料・匿名で相談できるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」(厚生労働省自殺防止対策事業)を運営。世界32カ国に約1,000名の相談員を抱え、1日最大で約3,000件の相談に応じる国内最大規模のチャット相談窓口。孤独対策を日本で初めて提唱し、大臣設置や推進法成立に寄与。孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム幹事団体。2022年、Forbes JAPAN「すぐれた非営利団体30選」。

公式ウェブサイト：https://talkme.jp/

■三菱総研ICFについて

2017年4月に社会課題をオープンイノベーションとビジネスで解決すること目指して立ち上げた、産官学・スタートアップの会員で構成される共創プラットフォーム（会員数620 -2025年4月末現在-）

社会課題解決型ビジネスを構築するためのバリューチェーンを整備し、サービスを会員に提供。国内外の重要な社会課題を特定し、これを解決するための、方向性を示した「社会課題リスト」を作成。本リストをビジネス構築のきっかけとして活用し、会員との共創活動を通じて課題解決事業の探索、社会実装を目指している。

公式ウェブサイト: https://icf.mri.co.jp/

※最新版「社会課題リスト2025」はこちらから。

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人あなたのいばしょ 広報担当（鈴木）

pr@ibashochat.org