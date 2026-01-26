さつまいもを発酵させた新感覚の植物性ヨーグルト“おいもでつくったスイーツヨーグルト”が新登場！

株式会社プレシア

株式会社プレシア（本社：神奈川県厚木市 代表取締役社長：山田博志 以下「プレシア」）は、さつまいもペーストを発酵させてつくった植物性ヨーグルト「おいもでつくったスイーツヨーグルト」を、2026年1月28日（水）より全国※１のイオンリテールで発売いたします。

※写真はイメージです

「おいもでつくったスイーツヨーグルト」は、北海道産さつまいもペーストを発酵させた植物性のスイーツヨーグルトです。なめらかなさつまいもペーストに、てん菜糖のやさしい甘みを加えることで、ほっこりとしたおいもの風味と、発酵由来のすっきりした後味を両立しました。

100gあたり食物繊維5.7g、脂質ゼロ・乳成分不使用。

さらに、ビフィズス菌BB-12TM ※2を配合。

頑張った自分へのご褒美や、ほっとひと息つきたい時に。

どんな時でも楽しめる新しいスイーツヨーグルトです。

■商品特徴

1.Wの食物繊維（水溶性＋不溶性）含有

2.脂質ゼロで、どんな時でも罪悪感なく楽しめる

3.北海道産さつまいも＆てん菜糖使用、素材の味を活かしたやさしい甘み

「甘いものが食べたいけれど、ちゃんと自分もいたわりたい」

--そんな方に寄り添う、毎日続けたくなるスイーツヨーグルトです。

※写真はイメージです■商品情報

【商品名】 おいもでつくったスイーツヨーグルト

【内容量】200g

【発売店舗】 関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」 （※1 一部除外あり）

【詳細情報】GREEN-O（グリーンオー）｜おいもでつくったスイーツヨーグルト(https://site.awi.co.jp/green-o/oimoyogurt/)

※１ 関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」でお買い求めいただけます。(一部店舗を除く)

エリア、店舗毎に取り扱いが異なりますので、販売店に関するお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

※2 BB-12はクリスチャン・ハンセンの商標です。

・プレシア公式Xアカウント：@plecia_jp（URL：https://x.com/plecia_jp）

・プレシア公式Instagramアカウント：@plecia_official（URL：https://www.instagram.com/plecia_official/）

（ご参考）プラントベースフードブランド GREEN-Ｏ（グリーン オー）について

「GREEN-O（グリーン オー）」は、地球と人にやさしいサステナブルな食生活の実現を目指したエア・ウォーターグループのプラントベースフードブランドです。

地球環境を守りたいという想いと“あっと驚くおいしさ”の両立を追求し、食物繊維オン・イソフラボンオン、アップサイクル素材の活用、グルテンフリー・カロリーオフ・コレステロールオフなど、さまざまな価値を提供し、未来の食卓に新しい選択肢を提案します。

■会社概要

会社名：株式会社プレシア

所在地：神奈川県厚木市戸室5-32-1

代表者：山田 博志

設立：1994年10月

URL：https://www.plecia.co.jp/

事業内容：洋・和菓子製造販売、洋・和菓子ショップ経営

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社プレシア お客様相談室

TEL：0120-082-994

受付時間：9:00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

■本リリースに関する報道お問い合わせ先

株式会社プレシア 商品開発本部 商品企画グループ

TEL：046-295-9532