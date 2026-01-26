オフィス家具メーカー アール・エフ・ヤマカワから限られたスペースに“ちょうどいい”収納家具 「medit（メディット） 床頭台」新発売。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

笑顔で「暮らし・学び・働く」ことができる空間づくりを理念とする、オフィス家具メーカーのアール・エフ・ヤマカワ株式会社（本社：三重県津市、代表取締役社長：木村奬、以下、「R.F.ヤマカワ」）は、医療・介護系施設の空間を最適化する「medit（メディット） 床頭台」を新発売しました。従来の床頭台の役割の他に、社員寮・学生寮など、宿泊施設でのベッドサイド収納としての使用も可能。本製品は、3種類の異なる高さを展開し、限られたスペースを最大化に寄与します。

medit 床頭台誕生の背景

アール・エフ・ヤマカワは、「Careシリーズ」をはじめとする医療・介護分野向け家具の実績を背景に、床頭台に関するOEMの引き合いを受けたことをきっかけとして、医療・介護系商品のさらなる拡充を目的に本製品を開発しました。

床頭台はリース品やオーダーメイド品が主流で、既製品の選択肢が少ないのが現状です。

特に小ロット導入を希望する中小規模の医療・介護施設において、コストと導入しやすさを両立した既製品へのニーズが高まっていると考えました。

本製品は、オフィス家具メーカーとして培ってきた耐久性と機能性を活かし、高いコストパフォーマンスを実現。さらに、モニターアームと組み合わせて使用できる設計とすることで、現場での使いやすさにも配慮しています。

【3種の高さバリエーション】

高さ・収納量が異なる「ハイ（High）」「ミドル（Middle）」「ロー（Low）」の3バリエーション×扉・棚板付きの6タイプの展開。

■高さを活かした豊富な収納力のハイタイプ（High）

高さを活かし上部に扉付き収納を備え豊富な収納力で日用品をすっきり整頓できるタイプです。

上部にスライド天板、鍵付き引出し、左右付け替え可能なタオルハンガー（1個）を標準装備し、中段には配線用の切り欠きを設け、ポットや小型テレビ、モニターの設置にも対応します。

床頭台 ハイ ナチュラル RFMSD-HNA

床頭台 ハイ ナチュラル 扉・幕板付き RFMSD-HNA-DT

■上部が軽やかで空間を圧迫しないミドルタイプ（Middle）

ハイタイプと異なり、上部が軽やかで空間を圧迫しないミドルタイプです。

ミドルタイプは、上段に棚板、スライド天板、鍵付き引出しと左右付け替え可能なタオルハンガー（1個）を標準装備。

中段には配線切り欠きがあり、ポットや小型テレビ、モニターを設置可能。

床頭台 ミドル ナチュラル RFMSD-MNA

床頭台 ミドル ナチュラル 扉・幕板付き RFMSD-MNA-DT

■ベッドサイドに気軽におけるロータイプ（Low）

学生寮や宿泊施設などのベッドサイドキャビネットとして使いやすいロータイプの床頭台です。

天板には落下防止枠を備え、スライド天板、鍵付き引出し、左右付け替え可能なタオルハンガー（1個）を標準装備。

配線用の切り欠きにより、ポットや小型テレビ、モニターの設置にも対応し、別売りのモニターアームも取り付け可能です。

床頭台 ロー ナチュラル RFMSD-LNA

床頭台 ロー ナチュラル 扉・幕板付き RFMSD-LNA-DT

■全タイプ共通

下部は、通気性を確保した収納スペースで小型冷蔵庫も設置可能な使用。

扉・棚板付き仕様もお選びいただけます。

【アール・エフ・ヤマカワについて】

引き出し式のスライド天板は、食事や読み書きなどの軽作業用テーブルに。耐荷重は約5kg（均等荷重）です。2段目は鍵付き引出し。タオルハンガーは本体1台に付き1個付属。左右お好みの側に掛けてご利用いただけます。ハイタイプの上部収納および扉・棚板つきの収納部には、可動棚板が1枚付属しています。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社は、創業から60年以上中小企業を中心に商品を提供し、オフィス家具の製造販売やオフィスプランニングなど、「デザインすること」で笑顔あふれる『場』を創り出すオフィス家具メーカーです。

2024年にはコーポレートアイデンティティを刷新し、design for well-being（“デザイン”で、笑顔あふれる未来に。）をスローガンに掲げ、企業や個人の成長に寄り添いながら、「こんな家具が欲しかった」「こういうオフィスにしたかった」と喜ばれる「ちょうどいい」家具や空間を提供し、全てのステークホルダーの笑顔のためにベストを尽くし、いつまでも必要とされる会社を目指し、挑戦を続けています。

社名：アール・エフ・ヤマカワ株式会社

業種：オフィス家具、インテリア小物、ホテル・店舗家具の企画デザイン製造卸売及び販売

レンタルオフィス・コワーキングスペース運営

代表取締役社長：木村奬

企業サイト：https://www.rf-yamakawa.co.jp/(https://www.rf-yamakawa.co.jp/)