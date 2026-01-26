渋谷PARCOにて警備ロボット「SQ-2(エスキューツー)」の実証実験を開始

SEQSENSE株式会社

SEQSENSE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中村 壮一郎、以下SEQSENSE）は、株式会社パルコスペースシステムズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：車田 恭之）、チュウケイ株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：加須屋 慶行）の協力・運用のもと、2026年1月13日(火)より「渋谷PARCO」にて、自律移動型警備ロボット「SQ-2」の実証実験を開始いたしました。

渋谷PARCOにて実証実験中のSQ-2

SEQSENSEは「世界を変えない。」というミッションを掲げ、深刻化する働き手不足の解決策として、自律移動型ロボットの開発・製造・サービス提供を行っています。現在は自律移動型警備ロボット「SQ-2」を中心にサービスを提供しており、2019年のローンチ以降、日本全国でロボットを導入し、警備現場での実績を重ねています。

本実証では渋谷PARCOにて、SQ-2による有人警備の業務代替について具体的に検証を行います。

【実施期間・場所】

実施期間：2026年1月13日（火）より

場所：渋谷PARCO（東京都渋谷区）1階売り場および10階ルーフトップパーク

【警備ロボット「SQ-2シリーズ」について】

SQ-2は、3次元センサー技術・自己位置推定アルゴリズム・リアルタイム経路計画アルゴリズムなど高度なテクノロジーを駆使することで生まれた自律移動型の警備ロボットです。

独自の3DLiDARを搭載しており、警備対象物件の詳細な3次元マッピング、歩行者などの動体検知と回避が可能です。

立哨・巡回・来館者対応といった警備業務の全面的あるいは部分的な代替を行うことで、施設の管理コスト削減に貢献します。

さらに、SQ-2は定期的な遠隔アップデートにより、新機能の実装や不具合解消を行うため、常に最新の状態でご利用いただけます。

◇株式会社パルコスペースシステムズ

所在地：東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス

代表者：車田 恭之

URL：https://www.parco-space.co.jp

◇チュウケイ株式会社

所在地：北海道札幌市中央区南1条西8-103 第28桂和ビル7階

代表者：加須屋 慶行

URL：https://chu-kei.co.jp

◇SEQSENSE株式会社

所在地：東京都中央区明石町6-4ニチレイ明石町ビル 5階

創 業：2016年10月3日

代表者：中村 壮一郎

URL：https://www.seqsense.com

事業内容：自律移動型ロボット及びその関連製品の開発

◇本件に関するお問い合わせ先

SEQSENSE株式会社

営業担当：宮地

広報担当：椎名

Tel：03（6625）5313

Mail：staff@seqsense.com