千葉県稲毛海浜公園でのSBI舞花火開催に関するお知らせ

SBI舞花火実行員会及び、株式会社SBI MUSIC CIRCUS（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付楽洋、以下「当社」）は、2026年5月30日（土）、千葉県の稲毛海浜公園にて「SBI舞花火（仮称）」を開催いたします。

1.概要

当社は、「エンタテインメントの力で世界一笑顔を届ける」ことを目指し、各種イベントコンテンツの企画・制作・運営を全国各地で展開しています。国産イベントブランディングを強みとし多様なステークホルダーとの共創を通じて、エンタテインメントを軸とした継続可能な地方創生の新たなモデル構築に取り組んでいます。

「SBI舞花火（仮称）」は、千葉市・稲毛海浜公園にある、いなげの浜が開設50周年を迎えることから「いなげの浜50周年記念」として開催を予定しています。花火と音楽を1/30秒単位で高度にシンクロさせた演出による次世代の花火エンタテインメントです。「SBI MUSIC CIRCUS」と「GREAT SKY ART」がタッグを組み、圧倒的な没入感を生み出します。音・光・空間演出が一体となった、単に“観る”だけではない、五感で楽しむ特別な花火体験をぜひお楽しみください。

なお、座席種別や演出内容などの詳細につきましては現在最終調整中です。最新情報は順次発表予定ですので続報にぜひご期待ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/64_1_7eb179415667590d8612f02fc3ed111a.jpg?v=202601261221 ]

2.会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/64_2_ae3c44cfcda472ce970023f4b42c6d4a.jpg?v=202601261221 ]

3.パートナーについて

グレートスカイアートは北海道札幌市を拠点に全国各地で花火大会の企画制作・運営・演出を手がけるHANABIコレクティブ。

代表作である「芸術花火」は、日本最高峰の花火師オールスターチームでつくるノンストップ花火エンターテインメント。日本を代表する音楽花火イベントとして国内外から高く評価されています。会場や地域性を活かした大胆な構成と高度な技術力は、訪れる人々に忘れられない体験を届けます。

（株式会社グレートスカイアートホームページ：https://www.great-sky-art.com/）

