三栄産業から栃木・熊本の蓄電所2拠点向けに蓄電システムを受注

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、株式会社三栄産業（本社：香川県観音寺市、代表取締役：仁田 英児）から、系統蓄電所2拠点向けに蓄電システム「Mega Power 2700A」計6台（合計容量：16.4 MWh）を受注しました。

本受注は、三栄産業が開発する「都賀町蓄電所（仮称）」（栃木県栃木市）および「荒尾市野原蓄電所（仮称）」（熊本県荒尾市）向けで、2026年夏の運転開始を予定しています。同社からの受注はこれで4拠点に拡大し、両社は運転開始に向けて協力関係を深めてまいります。

パワーエックスは、今後も国内で開発・製造する蓄電システムの提供を通じて、再生可能エネルギー拡大フェーズにおける電力系統の安定化に貢献します。

このたび採用されたのは以下のとおりです。

１．採用システム

パワーエックス製 系統用蓄電システム「Mega Power 2700A」合計6台

２．設置拠点および採用内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109041/table/214_1_47eca39e7987a04cd9ce27e0403052ca.jpg?v=202601260251 ]

３．運転開始時期

2026年夏（予定）