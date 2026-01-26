板谷由夏が導かれるように熊本・阿蘇へ「ふるさと納税」が繋いだ絶品グルメと不思議な家族のご縁とは？「月刊旅色」2月号公開

株式会社ブランジスタ「月刊旅色」2026年2月号表紙：板谷由夏さん

株式会社ブランジスタメディアは、表紙に板谷由夏さんを迎え、熊本県 阿蘇市と提携し、同市の特集を掲載した電子雑誌「月刊旅色」2026年2月号を本日公開しました。板谷さんが「不思議な縁がある」という熊本県 阿蘇市とのエピソードを語りながら市内を巡ります。連載のエリアフィーチャーでは、昼とはまったく違う顔を見せる埼玉県 川越市と、春の気配が漂い始めた岡山県 岡山市・倉敷市をピックアップしています。

「月刊旅色」2026年2月号 板谷由夏さんがナビゲートする

「縁をむすぶ 運がひらく ドラマチックな阿蘇の旅」

電子雑誌「月刊旅色」2026年2月号では、熊本県 阿蘇市と提携し、同市を紹介する特集を公開しました。「私の日常は“旅”」と話すほど国内外を飛び回る板谷由夏さんが熊本県 阿蘇市を巡ります。「ユネスコ世界ジオパーク」にも認定された、世界最大級のカルデラと豊かな自然に囲まれた阿蘇市。恋人の聖地としても知られる阿蘇山や、大地を彩る草原が美しく、内牧温泉やあか牛などの名物も魅力です。そんな雄大な阿蘇で、板谷さんが感じた「縁」や「旅」について伺いました。

今回の連載「エリアフィーチャー」は、2本立て。まち歩きの楽しい観光地として名高い埼玉県 川越市は、あまり知られていない夜ならではの楽しみをピックアップ。岡山県 岡山市・倉敷市の特集では、瀬戸内の味覚や由緒ある寺社など、気持ちが晴れやかになる春の旅を提案します。

そのほか、静岡県 浜松市のうなぎ専門店の食事券が当たるプレゼントキャンペーンも実施中。今月号も、今すぐ旅に出たくなる情報満載でお届けします。

■ 表紙・インタビュー／板谷由夏さん

俳優として第一線で活躍し、自身のファッションブランド「SINME」のディレクターも務める板谷由夏さん。多忙な日々を送る板谷さんにとって、旅は日常の一部といいます。今回訪れた熊本県 阿蘇市は、出身地の福岡県からも近く、幼い頃から家族で訪れていた思い出の場所。インタビューでは、旅の直前にご両親が「大好きな阿蘇に眠りたい」と、この地にお墓を購入していたという驚きのエピソードを披露し、「不思議な縁を感じた」と語りました。また、「馬刺しが大好きなので、実は阿蘇市にふるさと納税しています。胃袋をしっかり掴まれています（笑）」と話すなどすでに阿蘇市の恵みにハマっている様子。仕事もすべて「ご縁」と語る板谷さんが、阿蘇でリフレッシュする様子を追いながらお話を伺いました。

「月刊旅色」2026年2月号インタビュー1：板谷由夏さん「月刊旅色」2026年2月号インタビュー2：板谷由夏さん

■ 1泊2日のリフレッシュトリップ／阿蘇市（熊本県）

板谷由夏さんとともに巡った阿蘇市は、ユネスコ世界ジオパークに認定され、雄大な自然が息づいています。まずは板谷さんが「ずっと行きたかった」という阿蘇神社を参拝。お札も購入し、「2026年は阿蘇の神様に守っていただけそう」と笑顔で門前町を散策。その後、中岳火口の力強いエネルギーや、日本離れした砂千里ヶ浜の景色に圧倒される一幕も。また、熱気球やグリスロで阿蘇の自然を肌で感じ、宿泊先の内牧温泉では「朝起きたらツルンとする」とその高い保湿力を絶賛。お土産もたくさん購入し、大満足の旅となった阿蘇市の1泊2日の行程や訪れたスポットをご紹介します。

「月刊旅色」2026年2月号リフレッシュトリップ1:板谷由夏さん「月刊旅色」2026年2月号リフレッシュトリップ2:板谷由夏さん

■ エリアフィーチャー1 ／ 埼玉県 川越市

「日が暮れてからがおもしろい もうひとつの川越」

「小江戸」として知られる川越の、夜の魅力にフォーカスします。観光客で賑わう昼間とは一変、静寂に包まれた夜の街並みは、まるで海外の小さな街を訪れたかのよう。地元の人々が通うアットホームな店を訪ね、店主や常連客と語らう、大人ならではの贅沢な夜の散策術を取り上げます。

「月刊旅色」2026年2月号 日が暮れてからがおもしろい もうひとつの川越

■ エリアフィーチャー2 ／ 岡山県 岡山市・倉敷市

「春の訪れと桜を探して岡山さんぽ」

春の気配が漂い始めた岡山・倉敷を巡る特集。歴史が息づく寺社や瀬戸内の恵みなどをピックアップします。地元の名店で旬の味覚を味わい、夜は趣ある宿で穏やかな時間の流れに身を委ねる、心華やぐ早春の旅へと案内します。

「月刊旅色」2026年2月号 春の訪れと桜を探して岡山さんぽ

次号、2026年3月号（2月25日公開）の表紙は、堀 未央奈さんです。

