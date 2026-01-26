「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフ作品が待望のアニメ化『野原ひろし 昼メシの流儀』DVD 1月28日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年10月から12月まで放送されたTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』のDVD（6,380円／税込）を2026年1月28日に発売します。

▲『野原ひろし 昼メシの流儀』 DVD

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

■『野原ひろし 昼メシの流儀』 DVD 商品特長

本商品は、TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の全12話をDVD２枚に収録しています。映像特典として、DISC1にはノンクレジットオープニング、ノンクレジットエンディング、各話資料集（静止画）１.を、DISC2にはPV、DVD発売告知CM、各話資料集（静止画）２.を収録しています。



■TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』について

本作は、大人気漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ作品で、累計発行部数（紙／電子）80万部を突破したメシ漫画『野原ひろし 昼メシの流儀』（キャラクター原作：臼井儀人（らくだ社）・漫画：塚原洋一／双葉社）のTVアニメ化作品です。2025年10月から12月までBS朝日にて放送され好評を博しました。アニメーション制作はアニメ「秘密結社 鷹の爪」などで知られるディー・エル・イーが担い、フラッシュアニメーションで独特の空気感を演出しています。本作の主人公・野原ひろし役は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』でも同役を演じる森川智之、また、本作のオリジナルキャラクター・高桐あきたけ役を高杉真宙が演じています。オープニング主題歌は新進気鋭のアーティストMega Shinnosukeが担当しています。

＜ストーリー＞

「クレヨンしんちゃん」シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くしんちゃんの父・野原ひろし（35）の束の間の息抜き＝昼メシ。限られたお小遣いと時間の中で、こだわりにこだわり抜くひろしの姿＜昼メシの流儀＞を描いています。

「熱い」、「辛い」、「甘い」など料理ごとに見せる様々なひろしの「顔芸」も魅力の一つ！ 普段はあまり見ることのできない働く男・野原ひろしの昼ドキの顔！ はたして、どんな「昼メシ」が登場するのか！ そして、ひろしが大事にする「流儀」とは一体!?

■商品概要

商品名 ：『野原ひろし 昼メシの流儀』 DVD

価 格：6,380円（税込）、5,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：289 分［本編約285分＋映像特典約4分］

スペック：ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ（ｽﾃﾚｵ）／片面2層×2枚／16：9（ｽｸｲｰｽ゛）／ﾋ゛ｽﾀｻｲｽ゛

映像特典：＜DISC1＞

・ノンクレジットオープニング

・ノンクレジットエンディング

・各話資料集（静止画）１.

＜DISC2＞

・PV

・DVD発売告知CM

・各話資料集（静止画）２.

発売元：シンエイ動画

販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『野原ひろし 昼メシの流儀』公式HP：https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

◎『野原ひろし 昼メシの流儀』公式X：https://x.com/Hiroshi_LunchTV

◎『野原ひろし 昼メシの流儀』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hiroshi_lunchtv

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/