【電子レンジ・オーブン・湯煎・冷蔵・冷凍も全部OK！】下ごしらえ、加熱調理、保存までできる万能シリコーンバッグにしっかり口がひらくタイプが新登場！

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、食材保存のほか様々な調理にも使えるシリコーン保存バッグから、ボウル代わりにもなる「しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ」を、2026年1月26日（月）より、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど※1にて発売いたします。

※1 店舗によって入荷日が前後いたします。

素材には、耐熱・耐冷性に優れた100％プラチナシリコーンを採用。幅広い温度に対応しているので、電子レンジ、オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍庫のすべてのシーンでの使用が可能です。下ごしらえから加熱調理、保存までを1つのバッグで対応します。様々な調理工程をこなせるので、洗い物の数も少なくなり片付けもラクになるアイテムです。

今回新たに登場する「しっかり口が開くマルチシリコーン保存バッグ」は、既存品よりも底面と開口部をさらに広く設計することで、ボウルの代わりとしても使用できます。口が大きく開く構造により、混ぜやすく安定感のある使い心地で調理の幅を広げます。色はくすみカラーで空間になじみやすいオールドラズベリーとベージュグレーの2種類です。

ある調査によると、約7割の人が夏場の料理を負担に感じており※2、なかでも「暑さの中で火を使う調理がつらい」と感じている人が多いことが明らかになっています※3 。本製品は、オーブンや電子レンジ調理に対応しており、火を使わずに調理できるため、暑い季節でもキッチンに熱がこもりにくく、手軽かつ快適な調理を可能にします。

また近年、コンロの代替調理機器として電子レンジやオーブンレンジが選ばれる傾向が高まっています※4 。本製品は複数の工程を本製品一つで完結できるため、調理の幅を広げながら使用する道具や洗い物を減らし、日々の調理におけるの負担を軽減します。

※2 2024年7月フーディストサービス調べ20～60代男女n=207

※3 デリッシュキッチン「夏場の調理」に関するアンケートより（https://biz.delishkitchen.tv/blog/trend-summer-2025(https://biz.delishkitchen.tv/blog/trend-summer-2025)）

※4 2025年「Freeasy（フリージー）調べ：https://freeasy-survey.com/(https://freeasy-survey.com/)」

しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ 1000ml

■しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ 1000ml オールドラズベリー

価格：1,540円（税込）

■しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ 1000ml ベージュグレー

価格：1,540円（税込）

商品特長

耐熱・耐冷・耐久性に優れた100%プラチナシリコーン製で、調理から保存まで幅広く使えます。くり返し使えるので環境にやさしいだけでなく、経済的な商品となっています。シリコーンバッグの中で調理から保存までこれ一つでできます。洗い物を減らしタイパも良い商品です。既存品よりもさらに底・口が広く、安定感のある使い心地です。

耐冷温度‐40℃で冷蔵冷凍に対応。

作り置きや一時保存に便利！

食洗機対応。

シリコーン一体成型なのでお手入れも簡単です！

電子レンジ対応。暑い夏に火を使わない料理ができ、レシピの幅も広がります！

口が大きく開く構造により、食材を入れて混ぜたり、そのまま調味料と和えることも可能です。

調理だけでなく、製菓シーンでも活躍します。

下味冷凍から、そのまま湯煎にも使用できます！

商品素材特長

■口の閉じ方のコツ

本製品は医療器具や乳幼児用の製品などにも使用されている100％プラチナシリコーン製※5です。また、化学物質BPA（ビスフェノールA）フリー※5の製品となっていますので、妊婦や乳幼児でも安心してご使用いただけます（食品衛生法適合）。プラチナシリコーンは、一般的なシリコーンゴムと比べ、耐熱・耐冷性に優れ、急激な温度変化に耐えることができます。柔軟性にも優れており、引き裂き強度が高く破けにくいため、くり返しの使用に適しています。

※5 食品衛生法適合

レシピ紹介

公式サイトでは、シリコーンバッグを使って簡単に作れる調理・製菓のレシピをご提案しております。

栗ご飯

栗の皮を剥いたら、あとは電子レンジにお任せ！

ポッサム

調味料をもみこんで電子レンジで加熱、あとは置いておくだけで簡単に完成。

エビチリ

シリコーンバッグで調味料を合わせて、電子レンジ3分半で完成します。

パウンドケーキ

型紙も型用の油も使わずに焼けます！

プリン

4人分のプリンを一気に。

洗い物を減らして気軽に作れます。

KAIオリジナルレシピ集

プロの料理人をはじめ、料理家の先生方監修のオリジナルレシピや貝印製品を利用したおすすめレシピなどをご紹介します。

レシピはこちら▼

https://www.kai-group.com/fun/recipe/item/siliconebag_recipe/(https://www.kai-group.com/fun/recipe/item/siliconebag_recipe/)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com(https://www.kai-group.com)