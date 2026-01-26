著名人の推しメニュー「みんなの推しの家」第2弾を本日より開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、2026年1月26日（月）11時から期間限定で、著名人が推す吉野家の人気メニューを期間限定で販売する「みんなの推しの家」第2弾を全国の吉野家店舗で販売開始します。

「みんなの推しの家」第1弾では、吉野家社長の成瀬と新日本プロレスの棚橋弘至選手、上村優也選手のそれぞれのこだわりの組み合わせを「推しメニュー」として販売しました。「みんなの推しの家」第2弾では、吉野家のCMキャラクターで出演いただいている藤田二コルさん、1月26日から吉野家とコラボをしてくださっている白銀ノエルさんに加え、吉野家実技グランドチャンピオンの奥村和也店長のそれぞれのこだわりの組み合わせを「推しメニュー」として販売します。

※一部販売していない店舗がございます。

特設サイト：https://www.yoshinoya.com/special/minnano-oshinoya_202511/

【藤田二コルの推し】

■推しメニュー：

牛丼（並盛）＋キムチ＋半熟玉子＋とん汁

■店内税込価格：987円

■推しの食べ方：

１.まずはキムチと牛丼(お肉とご飯)で楽しむ

２.途中で半熟玉子を乗せて味変する

３.野菜も摂りたいので、とん汁でそこをおぎなう

私はこれでお腹いっぱいです！

【白銀ノエルの推し】

■推しメニュー：

牛丼（大盛）＋クワトロチーズ＋ねぎ玉子＋しじみ汁

■店内税込価格：1,292円

■推しの食べ方：

１.まずは右半分にクワトロチーズトッピングして食べる(ご飯にまぜるとあつあつとろけて美味しい！)

２.途中でしじみ汁を飲みつつ、残った左半分にねぎ玉子をのせて食べる(締めにピッタリ！)

３.ガッツリ＆さっぱりなトッピングをそれぞれ頼むので満足度最高！牛丼大盛はマストです！

【奥村和也の推し】

■推しメニュー：

牛丼（大盛）＋ねぎ半熟玉子＋から揚げ（単品）

■店内税込価格：1,064円

■推しの食べ方：

１.注文の際、玉子を半熟玉子に変更する

２.はじめに牛丼大盛の真ん中にポケットを作り、そこにねぎ玉子を入れる

３.半熟玉子とねぎをよくかき混ぜて、中央から食べる

玉子は「半熟」に限ります！！

#みんなの推しの家 で、あなたの「推しの食べ方」や「真似してみたい食べ方」をX（旧Twitter）に投稿してね！投稿は、吉野家公式アカウント（@yoshinoyagyudon）でお待ちしております。

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。