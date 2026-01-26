HANA、自身初のアニメタイアップ曲「Cold Night」CDリリース日に初のTikTok LIVE決定！1月28日(水)18時より配信開始！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


7人組ガールズグループ「HANA」が、自身初のアニメタイアップ楽曲となる「Cold Night」を配信リリースそして同月28日にCDを発売する。この記念すべきCDリリース日である1月28日（水）に、グループ初となるTikTok LIVEを実施することが決定した。



「Cold Night」は、夢に向かって突き進む人、立ち止まりそうになる人、先が見えない夜を過ごすすべての人へ向けて、“それでももう一歩踏み出せるように”という想いを込めて制作された楽曲。HANAにとっても新境地となる、ストレートなメッセージが胸に響く応援ソングに仕上がっている。



今回のTikTok LIVEでは、初回放送を終えたばかりのテレビアニメ『メダリスト』の話題をはじめ、オープニング主題歌「Cold Night」に込めた想いや制作エピソードなど、TikTok LIVEでしか見ることのできない特別なトークを予定している。



ぜひ1月28日（水）18:00より、HANA公式TikTokアカウントにて、生配信を楽しんでほしい。


HANA 公式TikTokアカウントURL：


https://www.tiktok.com/@hana_brave_official


更に、Cold Nightの購入特典のポストカード絵柄も解禁。Cold Nightのために書き下ろされたスペシャルイラスト仕様になっている。




Cold Night ジャケットデザイン
Cold Night

2026.1.28 Wed. CD Release


形態：完全生産限定盤


仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし


価格：1700円(税込)


予約：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night






【対象店舗/特典内容】


応援店特典：ポストカード（アニメ絵柄）


応援店対象店舗リストはこちら：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/HANA/shoplist/260128/




【注意事項】


※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。


※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。


※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。


ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。


ご購入はこちら　⇒　https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night





店舗共有特典　ポストカード



1st Album「HANA」



CD通常版デザイン

配信ジャケットデザイン

2026.2.23 Mon. Digital Release


2026.2.25 Wed. CD Release


形態：完全生産限定盤/通常盤


ご購入はこちら：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA



■HANA プロフィール


BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。



■HANA関連情報


【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo


【HANA 公式SNS】


YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official


X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE


Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official


【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members