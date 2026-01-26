HANA、自身初のアニメタイアップ曲「Cold Night」CDリリース日に初のTikTok LIVE決定！1月28日(水)18時より配信開始！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

7人組ガールズグループ「HANA」が、自身初のアニメタイアップ楽曲となる「Cold Night」を配信リリースそして同月28日にCDを発売する。この記念すべきCDリリース日である1月28日（水）に、グループ初となるTikTok LIVEを実施することが決定した。

「Cold Night」は、夢に向かって突き進む人、立ち止まりそうになる人、先が見えない夜を過ごすすべての人へ向けて、“それでももう一歩踏み出せるように”という想いを込めて制作された楽曲。HANAにとっても新境地となる、ストレートなメッセージが胸に響く応援ソングに仕上がっている。

今回のTikTok LIVEでは、初回放送を終えたばかりのテレビアニメ『メダリスト』の話題をはじめ、オープニング主題歌「Cold Night」に込めた想いや制作エピソードなど、TikTok LIVEでしか見ることのできない特別なトークを予定している。

ぜひ1月28日（水）18:00より、HANA公式TikTokアカウントにて、生配信を楽しんでほしい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

HANA 公式TikTokアカウントURL：

https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

更に、Cold Nightの購入特典のポストカード絵柄も解禁。Cold Nightのために書き下ろされたスペシャルイラスト仕様になっている。

Cold Night ジャケットデザインCold Night

2026.1.28 Wed. CD Release

形態：完全生産限定盤

仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし

価格：1700円(税込)

予約：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

【対象店舗/特典内容】

応援店特典：ポストカード（アニメ絵柄）

応援店対象店舗リストはこちら：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/HANA/shoplist/260128/

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

ご購入はこちら ⇒ https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

店舗共有特典 ポストカード

1st Album「HANA」

CD通常版デザイン配信ジャケットデザイン

2026.2.23 Mon. Digital Release

2026.2.25 Wed. CD Release

形態：完全生産限定盤/通常盤

ご購入はこちら：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

■HANA プロフィール

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members