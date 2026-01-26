千葉県野田市の国道16号沿い、大型物流施設「CREDO野田」を開発

クレド・アセットマネジメント株式会社

クレド・アセットマネジメント株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：塩田 徳隆、以下「クレド・アセットマネジメント」）は、千葉県野田市の国道16号沿いにおいて、大型物流施設「CREDO野田」の開発に着手しました。「CREDO野田」は、当社が開発・運用を手掛ける最大規模の物流施設として、2026年5月に着工、2028年1月末に竣工を予定しています。

「CREDO野田」完成イメージ

「CREDO野田」は各階アクセスが可能なダブルランプウェイ式4階建の物流施設で、千葉県野田市の国道16号沿いに位置し、都心へのアクセスに優れています。さらに、交差点改良を行うことにより、柏・春日部の両方面からトラックの入出庫が可能な点が特徴です。常磐自動車道「柏IC」や東北自動車道「岩槻IC」へのアクセスが良好で、物流拠点として開発が進む柏・野田エリアの立地特性を活かし、東日本を広くカバーする広域配送拠点としても適しています。

千葉県内では大型マルチテナント型物流施設の新規供給が緩やかになる見通しのなか、本施設はエリア内でも希少性の高い大型物流施設として開発されます。首都圏全体における堅調な物流需要を支える拠点として、多様なテナントニーズに対応します。

施設面では、普通車329台分の駐車場およびトラック35台分の待機所を整備し、車庫証明も取得可能なトラックバースエリアを設けています。1階は天井高6ｍを確保し、冷凍・冷蔵用途にも対応可能な仕様です。2、3階は空調付き区画としても提供可能なほか、4階は最大6.9mの天井高を確保することで、より高い保管効率を実現しています。また、昨今高まる小規模ニーズに対応するため、各階の最小区画を約900坪とし、拡張ニーズにも柔軟に対応できる区画設定としています。

交通アクセス面では、東武アーバンパークライン「川間駅」から、毎時数本のバスが最寄りバス停まで運行しており、通勤しやすい立地環境を備えています。さらに施設利用者の利便性と快適性向上のため、南北2か所に従業員向けカフェテリアを設置するほか、トラックドライバー専用の休憩室も備えています。

クレド・アセットマネジメント代表取締役社長の塩田は次のように述べています。「今回、当社として最大となる物流施設の開発に着手できたことを嬉しく思います。物流施設に対する需要は引き続き堅調で、国内外の投資家による投資意欲も依然として高い水準にあると認識しております。一方、近年の建築費高騰を背景に、首都圏における新規供給は今年から抑制される見通しで、特に2027年は供給の減少が顕著になると予想されています。これまで一時的に供給過剰が指摘されてきたものの、需給バランスの改善が進むと見られ、そうしたタイミングに本施設を提供できることには、意義があると考えております。」

交通アクセス

■開発概要

施設名：「CREDO野田」

所在地：千葉県野田市中里

交通：常磐自動車道「柏IC」から約16.3km、「岩槻IC」から約19.9km、東武アーバンパークライン「川間駅」から2.7km、バス停「川間局入口」より約450m

敷地面積：約53,000平方メートル （約16,000坪）

延床面積：約124,000平方メートル （約37,000坪）

構造：鉄骨造・地上4階建

着工：2026年5月（予定）

竣工：2028年1月末（予定）

環境認証：CASBEE認証Aランク（予定）、BELS認証6☆（予定）、ZEB認証（予定）

当社では全国において、自社開発によるプロジェクトをはじめ、新規開発から既存施設の取得・リノベーション、冷凍冷蔵倉庫を含む多様な物流施設のソリューションを提供しています。今後も品質と機能性を追求し、物流業界の課題解決および地域社会の発展に貢献してまいります。

クレド・アセットマネジメント株式会社について

クレド・アセットマネジメント株式会社は、不動産アセットマネジメント会社として2021年に設立されました。顧客投資家の資金を最大限活用し、幅広い投資機会を提供するとともに、不動産の開発、運営を通して、入居企業に加え、そこで働く方々や地域社会への新たな価値の提供を目指します。また不動産の開発、運営に関する豊富な知見を活かし、物流施設から商業施設、住宅、ホテルまで、顧客企業の様々な不動産に関する課題解決をサポートします。社名の「クレド」は、ラテン語で「志・約束・信条」などを意味し、顧客、パートナー、地域社会などすべてのステークホルダーから信頼される企業でありたいとの想いが込められています。

■企業概要

会社名：クレド・アセットマネジメント株式会社

代表者：塩田 徳隆

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

設立：2021年3月15日

事業内容：不動産の開発、所有、賃貸、管理、売買及び仲介業務

不動産アセットマネジメント業務、コンサルティング業務

URL：https://www.credo-asset.com/