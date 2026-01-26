【Youth Now!若年層トレンド調査】なぜZ世代は「数万円のドライヤー」を買い、「3,000円の飲み会」を拒むのか失敗を極端に嫌うZ世代の“選別投資ルール”が新生活消費を支配していた

株式会社Reaplus

「若者はお金を使わなくなった」

そう言われることが増えていますが、実態は真逆です。

株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」 を通じて、Z世代(若者)を対象に 新生活における消費行動と価値基準に関する定性調査（座談会） を実施しました。

本調査から明らかになったのは、

Z世代(若者)が「節約志向」なのではなく、

“失敗したくない”という心理を起点に、投資対象を極端に選別しているという事実です。

彼らは、

日割り計算で価値を実感できるモノには数万円を投じる一方、

効果が不明瞭な3,000円の支出（飲み会等）は「損失」として拒絶する傾向が見られました。

■調査概要

調査名 ：【Youth Now! 定性調査】Z世代の新生活の消費行動とトレンドインサイト

実施主体：株式会社Reaplus

調査手法：オフライン・オンライン ハイブリッド形式グループディスカッション

実施時間：約45分

参加者 ：大学3年生 / 大学4年生（新社会人） / 社会人4年目

調査日 ：2026年1月15日

調査内容（一部）

・ベッド・デスク周りへの投資実態

・「隠す収納」とノイズレス空間への執着

・美容家電に対する投資／節約の線引き

・貯蓄・自炊・副業に対する意識

・「確実な価値」の定義と選別ルール

■調査サマリー（一部抜粋）

Z世代の新生活は「1日の行動時間が最も長い場所」から最適化される

新生活の家具選びにおいて、

Z世代はデザイン性よりも 「生活動線に合った機能配置」 を最優先していました。

特に投資が集中しているのは、

・デスク・チェア（リモートワーク／オンライン授業対応）

・ベッド周辺（リラックスタイムの質向上）

・キッチン収納（自炊継続のための時短設計）

など、

1日の滞在時間が長い場所です。

「おしゃれさ」よりも、“日常のストレスを確実に減らせるかどうか” が、購入判断の決定打となっていました。

インテリア/視覚的インサイトノイズを消し、空間を広く見せる「統一感」

美容・ユーザーインサイト美容家電に対する「冷静な選別」と投資判断

■企業・ブランドへの示唆例

「かわいい」より「根拠」がなければ売れない

Z世代向け新生活マーケティングにおいては、

・情緒訴求だけでは不十分

・数値・根拠・プロ推奨が必須

・「いくら得か」より「なぜ失敗しないか」の説明が重要

です。

特に有効なのは、

・1日あたり○円換算のROI可視化

・美容院トリートメント○回分との比較

・ホテル・ジム等での先行体験導線

・リセール保証・買い取り保証

といった

「買っても後悔しない」ことを構造的に証明する設計です。

■Reaplus(リアプラス)による若年層に特化した課題解決サポート

Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。

Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。

■提供サービス（SERVICES）

１. アンケート調査

【数で見抜く、購買行動のリアル】

商品の利用シーンや購買行動を数値化し、若年層の意思決定パターンを可視化。ターゲット設計や販促戦略の"根拠データ"を提供します。

２. インフルエンサーインタビュー

【発信者視点から、トレンドの芽を探る】

フォロワー数万～数十万規模のインフルエンサーにヒアリング。

流行の「作り手」から、共感を生む要因を分析します。

３. グループインタビュー

【共感の瞬間を、言葉で捉える】

若年層4～8名による座談会形式で、定量調査では見えない感情のトーンを可視化。

会話の中から"本音"や"無意識のニーズ"を抽出します。

４. ギフティング調査

【体験が購買意欲にどう影響するかを測る】

商品やサービスを若年層に提供し、SNS発信と同時に購買意向の変化を可視化。

使用前とは異なる、手に届いた後のリアルな声を発見できます。

５. ワンストップ施策提案

【データを施策に変えるまで、ワンチームで】

調査結果を分析し、マーケティングや広告施策へ落とし込み。

インサイトを軸に、実行可能なプランを設計します。

６. トレンド調査資料

【若年層の“今”を定点観測】

業種横断で若年層のトレンドをまとめたレポートを定期配信。

社内資料や次期企画立案のインプットとして活用できます。

■想定活用シーン

- 若年層向け新商品の開発・リブランディング支援- SNS・インフルエンサー施策の方向性検証- 若者市場向けキャンペーン設計・効果分析- 若年層トレンドレポート／カスタム調査 etc.

「若年層・Z世代の獲得に課題を感じており、ターゲットに有効にアプローチしたい」

「Z世代ユーザーにも“共感されるブランド体験”をつくりたい」

「今回のような調査を自社の商品開発やマーケティングに生かしたい」

