【Youth Now!若年層トレンド調査】なぜZ世代は「数万円のドライヤー」を買い、「3,000円の飲み会」を拒むのか失敗を極端に嫌うZ世代の“選別投資ルール”が新生活消費を支配していた

写真拡大 (全6枚)

株式会社Reaplus


「若者はお金を使わなくなった」


そう言われることが増えていますが、実態は真逆です。



株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」 を通じて、Z世代(若者)を対象に 新生活における消費行動と価値基準に関する定性調査（座談会） を実施しました。



本調査から明らかになったのは、


Z世代(若者)が「節約志向」なのではなく、


“失敗したくない”という心理を起点に、投資対象を極端に選別しているという事実です。



彼らは、


日割り計算で価値を実感できるモノには数万円を投じる一方、


効果が不明瞭な3,000円の支出（飲み会等）は「損失」として拒絶する傾向が見られました。


■調査概要

調査名 ：【Youth Now! 定性調査】Z世代の新生活の消費行動とトレンドインサイト


実施主体：株式会社Reaplus


調査手法：オフライン・オンライン ハイブリッド形式グループディスカッション


実施時間：約45分


参加者 ：大学3年生 / 大学4年生（新社会人） / 社会人4年目


調査日 ：2026年1月15日


調査内容（一部）


・ベッド・デスク周りへの投資実態


・「隠す収納」とノイズレス空間への執着


・美容家電に対する投資／節約の線引き


・貯蓄・自炊・副業に対する意識


・「確実な価値」の定義と選別ルール


■調査サマリー（一部抜粋）

Z世代の新生活は「1日の行動時間が最も長い場所」から最適化される



新生活の家具選びにおいて、


Z世代はデザイン性よりも 「生活動線に合った機能配置」 を最優先していました。



特に投資が集中しているのは、


・デスク・チェア（リモートワーク／オンライン授業対応）


・ベッド周辺（リラックスタイムの質向上）


・キッチン収納（自炊継続のための時短設計）



など、


1日の滞在時間が長い場所です。



「おしゃれさ」よりも、“日常のストレスを確実に減らせるかどうか” が、購入判断の決定打となっていました。



※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。



※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。



資料請求 ：https://www.youthnow.jp/report/genz-consumerbehavior-2026



https://www.youthnow.jp/report/genz-consumerbehavior-2026

■資料例

インテリア/視覚的インサイトノイズを消し、空間を広く見せる「統一感」




美容・ユーザーインサイト美容家電に対する「冷静な選別」と投資判断




■企業・ブランドへの示唆例

「かわいい」より「根拠」がなければ売れない



Z世代向け新生活マーケティングにおいては、


・情緒訴求だけでは不十分


・数値・根拠・プロ推奨が必須


・「いくら得か」より「なぜ失敗しないか」の説明が重要


です。



特に有効なのは、


・1日あたり○円換算のROI可視化


・美容院トリートメント○回分との比較


・ホテル・ジム等での先行体験導線


・リセール保証・買い取り保証



といった


「買っても後悔しない」ことを構造的に証明する設計です。


Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。


Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。


