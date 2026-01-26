【Youth Now!若年層トレンド調査】なぜZ世代は「数万円のドライヤー」を買い、「3,000円の飲み会」を拒むのか失敗を極端に嫌うZ世代の“選別投資ルール”が新生活消費を支配していた
「若者はお金を使わなくなった」
そう言われることが増えていますが、実態は真逆です。
株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」 を通じて、Z世代(若者)を対象に 新生活における消費行動と価値基準に関する定性調査（座談会） を実施しました。
本調査から明らかになったのは、
Z世代(若者)が「節約志向」なのではなく、
“失敗したくない”という心理を起点に、投資対象を極端に選別しているという事実です。
彼らは、
日割り計算で価値を実感できるモノには数万円を投じる一方、
効果が不明瞭な3,000円の支出（飲み会等）は「損失」として拒絶する傾向が見られました。
■調査概要
調査名 ：【Youth Now! 定性調査】Z世代の新生活の消費行動とトレンドインサイト
実施主体：株式会社Reaplus
調査手法：オフライン・オンライン ハイブリッド形式グループディスカッション
実施時間：約45分
参加者 ：大学3年生 / 大学4年生（新社会人） / 社会人4年目
調査日 ：2026年1月15日
調査内容（一部）
・ベッド・デスク周りへの投資実態
・「隠す収納」とノイズレス空間への執着
・美容家電に対する投資／節約の線引き
・貯蓄・自炊・副業に対する意識
・「確実な価値」の定義と選別ルール
■調査サマリー（一部抜粋）
Z世代の新生活は「1日の行動時間が最も長い場所」から最適化される
新生活の家具選びにおいて、
Z世代はデザイン性よりも 「生活動線に合った機能配置」 を最優先していました。
特に投資が集中しているのは、
・デスク・チェア（リモートワーク／オンライン授業対応）
・ベッド周辺（リラックスタイムの質向上）
・キッチン収納（自炊継続のための時短設計）
など、
1日の滞在時間が長い場所です。
「おしゃれさ」よりも、“日常のストレスを確実に減らせるかどうか” が、購入判断の決定打となっていました。
※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。
全設問の結果、詳細データなどを含む完全版レポートは、以下からお問い合わせいただくことで資料請求が可能です。Youth Now! では、マーケティング無料相談を実施中ですので、ぜひ併せてお気軽にお問い合わせくださいませ。
資料請求 ：https://www.youthnow.jp/report/genz-consumerbehavior-2026
資料DL :
https://www.youthnow.jp/report/genz-consumerbehavior-2026
■資料例
インテリア/視覚的インサイトノイズを消し、空間を広く見せる「統一感」
美容・ユーザーインサイト美容家電に対する「冷静な選別」と投資判断
■企業・ブランドへの示唆例
「かわいい」より「根拠」がなければ売れない
Z世代向け新生活マーケティングにおいては、
・情緒訴求だけでは不十分
・数値・根拠・プロ推奨が必須
・「いくら得か」より「なぜ失敗しないか」の説明が重要
です。
特に有効なのは、
・1日あたり○円換算のROI可視化
・美容院トリートメント○回分との比較
・ホテル・ジム等での先行体験導線
・リセール保証・買い取り保証
といった
「買っても後悔しない」ことを構造的に証明する設計です。
■Reaplus(リアプラス)による若年層に特化した課題解決サポート
Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。
Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。
■提供サービス（SERVICES）
１. アンケート調査
【数で見抜く、購買行動のリアル】
商品の利用シーンや購買行動を数値化し、若年層の意思決定パターンを可視化。ターゲット設計や販促戦略の"根拠データ"を提供します。
２. インフルエンサーインタビュー
【発信者視点から、トレンドの芽を探る】
フォロワー数万～数十万規模のインフルエンサーにヒアリング。
流行の「作り手」から、共感を生む要因を分析します。
３. グループインタビュー
【共感の瞬間を、言葉で捉える】
若年層4～8名による座談会形式で、定量調査では見えない感情のトーンを可視化。
会話の中から"本音"や"無意識のニーズ"を抽出します。
４. ギフティング調査
【体験が購買意欲にどう影響するかを測る】
商品やサービスを若年層に提供し、SNS発信と同時に購買意向の変化を可視化。
使用前とは異なる、手に届いた後のリアルな声を発見できます。
５. ワンストップ施策提案
【データを施策に変えるまで、ワンチームで】
調査結果を分析し、マーケティングや広告施策へ落とし込み。
インサイトを軸に、実行可能なプランを設計します。
６. トレンド調査資料
【若年層の“今”を定点観測】
業種横断で若年層のトレンドをまとめたレポートを定期配信。
社内資料や次期企画立案のインプットとして活用できます。
■想定活用シーン- 若年層向け新商品の開発・リブランディング支援
- SNS・インフルエンサー施策の方向性検証
- 若者市場向けキャンペーン設計・効果分析
- 若年層トレンドレポート／カスタム調査 etc.
「若年層・Z世代の獲得に課題を感じており、ターゲットに有効にアプローチしたい」
「Z世代ユーザーにも“共感されるブランド体験”をつくりたい」
「今回のような調査を自社の商品開発やマーケティングに生かしたい」
上記課題を抱える企業・ブランド様は、マーケティング無料相談実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください！
▶︎お問い合わせ先はこちら
https://youthnow.jp
お問い合わせ :
https://youthnow.jp
■会社概要
社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）
所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208
代表者 ：代表取締役 松元 詞音
設立年月：2023年7月20日
事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /
タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業
HP ：https://reaplus.jp/
note ：https://note.com/reaplus_