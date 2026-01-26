爽やかなマスカットの香りと清涼感で“息スッキリ”！「クロレッツXP クリアマスカット」 2月2日（月）より全国で販売開始

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長：碇祐輔）は、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、「クロレッツXP クリアマスカット」を2月2日（月）より全国で発売いたします。噛んだ瞬間に口いっぱいに広がる爽やかなマスカットの香りが特長の製品となっており、程よい甘さと清涼感のある後味でスッキリ感をお楽しみいただけます。

近年、特に人気の高い「マスカット」フレーバーが「クロレッツ」から登場！程よい甘さと清涼感で“息スッキリ”！

爽やかなマスカットの香りと、クロレッツらしい清涼感が楽しめるフレーバーで、“スッキリ感”にみずみずしさを加えた「クロレッツXP クリアマスカット」が誕生しました。

程よい甘さと酸味のバランスで、噛んだ瞬間に広がる爽やかな香りとともに、スッキリとした後味を楽しめる一品です。パッケージは、ブランドの統一デザインを踏襲しながら、マスカットを想起させるライトグリーンの色をベースに、みずみずしさあふれるデザインに仕上げました。

フルーツフレーバーはガム市場においても長年安定したニーズがありますが、なかでも「マスカット」は“好きな果物・フレーバー”として常に上位に挙げられ、近年さらに人気が高まっている注目のフレーバーです。※1 飲料や菓子カテゴリーでもマスカットフレーバーの製品が続々と登場しており、爽やかさとみずみずしさを求めるニーズに応える素材として支持を集めています。

「クロレッツ」ならではのスッキリとした清涼感と、人気のマスカットフレーバーを掛け合わせることで、日常のリフレッシュシーンはもちろん、気分を切り替えたいときにもぴったりなフレーバーとして発売が決定しました。

ぜひ「クロレッツXP クリアマスカット」で、みずみずしく爽快なリフレッシュ体験をお楽しみください。

※1 BMFT社実施インターネット調査 15～69歳男女1,800人『好きな風味・素材 Flavor Taste 2024』

【製品概要】

＜モンデリーズ・ジャパンについて＞

モンデリーズ・ジャパンは約150カ国で親しまれるお菓子会社であるモンデリーズ・インターナショナルの一員です。 日本では1960年に事業をスタートし、「クロレッツ」「リカルデント」「ホールズ」「オレオ」「リッツ」等、日本の市場で愛されるブランドを送りだしてきました。ガム事業においては国内第2位のポジションを占めています。

【製品に関するお問い合わせ】

モンデリーズ・ジャパン お客様相談室 0120-199561 午前9:00～午後5:00（土、日、祝日、会社休日除く）