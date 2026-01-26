おにぎりには「綾鷹」！今年も「綾鷹」とおにぎりを楽しむ春キャンペーン開催「おにぎり食堂 綾鷹屋」 2月2日（月）東京メトロ大手町駅に開店

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、まるで“淹れたて一杯目”のような味わいの「綾鷹」と、おにぎりの織りなす本格的な味わいをお楽しみいただける、春のキャンペーンを2026年2月2日（月）より展開します。

この春、「おにぎり食堂 綾鷹屋」の店主のサポーターとして、「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを発信する、オリジナルキャラクター「あや茶丸」が仲間入りします。「綾鷹」の一部製品パッケージ※1や広告、店頭などでも活躍します。

また、昨年より放映している「おにぎり食堂 綾鷹屋」CMシリーズでは、「綾鷹屋」店主を務めた俳優・上白石萌歌さんを継続起用。上白石店主と「あや茶丸」が初共演する新CM 「おにぎり食堂 綾鷹屋 あや茶丸登場」篇を同日より全国放映します。また、同日より2カ月間限定で、「綾鷹」ブランドとして一般社団法人おにぎり協会協力のもと、おにぎり食堂 綾鷹屋 東京 大手町店を開店し、店舗にておにぎりを購入した方へ、「綾鷹」を無料配布します※2。さらに、おにぎり食堂 綾鷹屋 大阪 なんば店と西梅田店を順次開店します※3。

その他、おにぎりと「綾鷹」を楽しめる各種プロモーションも実施します。

※1対象製品：「綾鷹」2LPET、650mlPET、300mlPET

※2おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布。おにぎりがなくなり次第、当日の営業は終了となります。

※3おにぎり食堂 綾鷹屋 大阪 なんば店（Osaka Metro 御堂筋線 なんば駅）は4月15日(水)～4月28日（火）の期間に開店します。

おにぎり食堂 綾鷹屋 大阪 西梅田店（Osaka Metro 四つ橋線 西梅田駅）は5月12日（火）～5月25日（月）の期間に開店します。

オリジナルキャラクター「あや茶丸」のデザインをあしらった新パッケージ「綾鷹」が登場

「綾鷹」は、おにぎりにもっとも合う緑茶ブランドとして、おにぎり協会の認定を受け、24年からおにぎりと合う各種企画を展開しています。新たに仲間入りした「あや茶丸」は、「綾鷹」が好きすぎて「綾鷹」と離れたくない、おにぎりと「綾鷹」の相性の良さを発信するオリジナルキャラクターです。ときには「綾鷹」に抱きついたり、ときには手に急須を持って「おにぎり食堂 綾鷹屋」の店主のサポーターとして活躍していきます。

さらに、おにぎり協会認定緑茶「綾鷹」は、「あや茶丸」のデザインをあしらったパッケージデザイン※へリニューアルをし、2月2日（月）より全国にて発売します。まるで“淹れたて一杯目”のような豊かなうまみと軽やかな味わいを感じさせる従来のデザインに、思わず手にとりたくなるようなつぶらな瞳の「あや茶丸」のデザインをあしらい、製品デザインでもおにぎりとの相性の良さを提案します。

※対象製品：「綾鷹」2LPET、650mlPET、300mlPET

（左より）「綾鷹」2LPET メーカー希望小売価格/税別411円、「綾鷹」650mlPET メーカー希望小売価格/税別200円、「綾鷹」300mlPET メーカー希望小売価格/税別165円

新CM 「おにぎり食堂 綾鷹屋 あや茶丸登場」篇（15秒）ストーリー

昨年に引き続き、舞台はとある街の地元の人々に親しまれる「おにぎり食堂 綾鷹屋」。今日もおいしいおにぎりを買おうと店主の上白石さんのもとにお客さんが訪れますが、そこに綾鷹屋の新たな仲間、「あや茶丸」が現れます。一生懸命つくったおにぎりを一番おいしく食べてほしいから、おにぎりと「まるで“淹れたて一杯目”のような豊かなうまみのある綾鷹」がいかにベストマッチなのかを健気にプレゼン。それを聞いたお客さんは笑顔で「綾鷹」を一緒に注文し、上白石さんと「あや茶丸」もうれしくなるという、「綾鷹屋」での日常の一コマを描きました。

コカ・コーラ 公式 YouTube URL：https://youtu.be/YscYVlOTlx4

「おにぎり食堂 綾鷹屋 あや茶丸登場」篇（15秒）

忙しい日常に寄りそうおにぎりと「綾鷹」、「おにぎり食堂 綾鷹屋」が東京・大阪の駅で開店！

「綾鷹」は2024年より、進化した味わいを多くの方に楽しんでいただきたいという思いから、日本で緑茶と共に親しまれてきたソウルフードであるおにぎりに着目し、「綾鷹」とおにぎりの組み合わせが織りなす本格的な味わいの提案に取り組んでいます。2024年には、期間限定イベントとして「おにぎりと綾鷹屋」を秋・冬の2シーズン実施し、2025年は、「綾鷹」として初めて店舗を構え「おにぎり食堂 綾鷹屋」としてスケールアップしました。昨年の実施期間中は、約3万人の方にご体験いただき多くの方にご好評いただきました。

2026年は、2月2日（月）から3月31日（火）の間、東京メトロ大手町駅において、「おにぎり食堂 綾鷹屋」の限定おにぎりを販売。おにぎりをご購入の方には、「綾鷹」（300mlPET）を無料で配布します。「綾鷹」とおにぎりの組み合わせが織りなす本格的な味わいを体験していただきたいという思いから、より気軽に手に取っていただける駅に開店します。

「おにぎり食堂 綾鷹屋」の限定おにぎりは、昨年春に開店した「綾鷹屋」の人気おにぎりをパワーアップさせた具材と新メニューを合わせた5種のおにぎりと、人気YouTuber「きまぐれクック」とのコラボおにぎり1種を販売します。

今後は、おにぎり食堂 綾鷹屋 大阪 なんば店と梅田店を順次開店します。

【店舗概要】

開店期間 ：2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）

営業時間 ：7：00～20：00

※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。

※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。

※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

店舗所在地 ：東京メトロ大手町駅C10出入口付近（千代田線大手門方面改札外）東京都千代田区大手町1-6-1

今後の最新情報は「綾鷹」公式XやInstagram、「綾鷹」ブランドサイトをご参照ください。

「綾鷹」公式X ：https://x.com/ayatakaJP

「綾鷹」公式Instagram ：https://www.instagram.com/ayatakajp/

「綾鷹」ブランドサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka/campaign/ayatakaya_store

おにぎりメニュー：定番メニュー5種＋きまぐれクックコラボメニュー1種

「綾鷹」とおにぎりを楽しむプロモーションもスタート！先着30万名様限定で必ずもらえるデジタルポイントプレゼントも！

期間中、対象製品を購入してラベルに記載の二次元コードをスマートフォンで読み込み、キャンペーンサイトにアクセスするとポイントが貯まります。貯めたポイントで応募すると、おにぎりの具材や、限定グッズなどの賞品やデジタルポイントが抽選で当たります。さらに、キャンペーンサイトにログインすると先着30万名様限定で、デジタルポイント10ポイントがお一人様１回まで必ずもらえます。詳細は、「綾鷹」ブランドキャンペーンサイトをご参照ください。

「綾鷹」ブランドキャンペーンサイト：

https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka/campaign/package2026_notice01

実施期間：2026年2月2日（月）～5月17日（日）

対象製品：二次元コード記載の「綾鷹」「綾鷹カフェ」全製品

※ポイント獲得は、1日1回、購入製品1本につき1ポイントまでです。期間中は何度でもご応募いただけます。

※ご当選は、期間中に各コースお一人様1賞品1回までとなります。

おにぎり具材コース

1ポイントおにぎり具材コース 「富澤商店 逸品具材のおにぎりセット」

3ポイントおにぎり具材コース 「富澤商店 こだわり具材2種のおにぎりセット」

5ポイントおにぎり具材コース 「富澤商店 厳選具材3種のおにぎりセット」

おにぎりグッズコース

1ポイントおにぎりグッズコース 「綾鷹オリジナル ペアグラス＆ウッドトレイセット」

3ポイントおにぎりグッズコース 「綾鷹オリジナル おにぎり型タッチライト」

5ポイントおにぎりグッズコース 「おにぎりをもっとおいしく 炊飯土鍋」

＜各ポイント賞品例＞

デジタルポイントコース

1ポイント PayPay500ポイント

3ポイント PayPay2,000ポイント

5ポイント PayPay4,000ポイント

Wチャンス PayPay30ポイント

※各ポイントの一部賞品例となります。詳細は「綾鷹」ブランドキャンペーンサイトをご覧ください

※画像はイメージです。

「Coke ON」スタンプが2倍もらえる！「綾鷹」Coke ONスタンプ2倍キャンペーン

コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用して、Coke ON対応自販機で「綾鷹」を購入すると、

Coke ONスタンプ2個が付与されます。

実施期間：2026年2月2日（月）～3月1日（日）

対象製品：Coke ON対応自販機で販売している「綾鷹」「綾鷹カフェ」の全製品

実施内容：対象の製品を購入でCoke ONスタンプ2個を付与します。

※ご利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です。

※複数のスタンプ2倍キャンペーンが実施されている場合も、獲得できるスタンプは2つになります。

※ドリンクチケットの利用、Coke ON ICでの購入分、Coke ON PASSでの製品交換は対象外です。

「綾鷹」ブランドについて

2007年10月に誕生した「綾鷹」は、創業450年の歴史を 誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」の協力のもと開発された、急須でいれたような本格的なお茶の味わいを目指す緑茶ブランドです。

「綾鷹」の味わいは、１.上林春松本店の伝統の技である“合組（ごうぐみ）”茶葉を組み合わせる技術、 ２.「綾鷹」独自のにごりの製法、３.原材料として使用する茶葉の味わいと品質を上林春松本店と コカ・コーラ社で最終確認する“茶葉認定式”という3つのこだわりによって実現されています。誕生以来、本格的な緑茶のおいしさで多くのみなさまから大変ご好評いただいております。

2024年には7年ぶりにリニューアルを行い、淹れたての一杯目の味わいの特長である“本格的なうまみと軽やかな後味”を実現しました。

「綾鷹」ブランドサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka

「綾鷹」公式X ：https://x.com/ayatakaJP

「綾鷹」公式Instagram ：https://www.instagram.com/ayatakajp/