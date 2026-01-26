AIコミュニティプラットフォーム「TIMEWELL BASE」、月間10万PV・ユニークユーザー2万人を突破！

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）が運営するAIコミュニティプラットフォーム「TIMEWELL BASE」は、このたび月間10万PV、月間ユニークユーザー2万人を突破したことをお知らせいたします。

TIMEWELL BASEは、イベント・コミュニティ運営に必要なすべてを、AIがサポートすることをコンセプトに、情報発信から運営・分析までを一気通貫で支援するサービスです。

日々の運営で発生する“手間”を減らし、運営者が本来注力すべき「参加者体験」や「企画そのもの」に集中できる環境づくりを支援しています。

■ TIMEWELL BASEでできること（主な機能）

TIMEWELL BASEについて :https://timewell.jp/base

TIMEWELL BASEは、コミュニティやイベント運営に必要な業務を、AIで効率化します。

1）SNSコンテンツを60秒で自動生成

テーマを入力するだけで、Twitter／Instagram／Facebookに最適化された投稿を自動生成。

画像提案も含めて、投稿作成を60秒で完了できます。

2）イベントページも60秒で完成

イベント情報を入力するだけで、バナー、説明文、申し込みフォーム、リマインダーメールまで自動生成。イベントページ作成を60秒で完了できます。

3）オールインワンで運営がラク

SNS連携、イベント管理、メンバー管理、決済、分析など、コミュニティ運営に必要な機能を

一つのプラットフォームで一元管理できます。

4）AIがデータを分析し、最適な運営を提案

メンバーの行動データをAIが分析し、最適な投稿タイミング、人気テーマ、エンゲージメント向上のヒントなどを提案します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Uiy5mKwzke8 ]

■ 月間10万PV／ユニークユーザー2万人突破の背景

イベント運営やコミュニティ運営の現場では、企画以外にも「投稿作成」「ページ作成」「運営管理」「振り返り」など多くの業務が発生し、担当者の工数が膨らみがちです。

TIMEWELL BASEは、こうした課題に対して、“60秒で作れる”SNS投稿生成・イベントページ生成をはじめとする機能を提供し、運営に必要な業務を一つのプラットフォームに統合することで、業務負担を軽減しながら成果につながる運営を支援してきました。

実際に、YOXO FESTIVALやTechGALA、ドリームデイ・アット・ザ・ズーなどの大規模イベントでも導入が進み、多くの運営者の皆様に継続的にご利用いただいた結果、このたびの成長につながりました。

■ 今後の展望

今後もTIMEWELL BASEは、イベント運営やコミュニティ運営に関わる業務をよりスムーズにし、運営者が「人とのつながり」や「場づくり」に集中できる世界を目指して、機能拡充を進めてまいります。



株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp