Anua、累計2,000万本突破*¹のロングセラー「ドクダミシリーズ」をリニューアル 水分バランスとスージングに着目した日常使いできるダーマ発想のドクダミケアへ

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都渋谷区）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、ブランドを代表するロングセラー「ドクダミシリーズ」をリニューアルし、2026年2月1日（日）より、「ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナー」「ドクダミ77 B3ZINC スージングセラム」「ドクダミ77 ヒアルロン スージングローション」「ドクダミ77 B3ZINC スージングクリーム」「ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナーマスク 7枚入り」の全5商品を順次発売します。

Anuaのドクダミシリーズは、2019年の発売以来、肌をやさしく整えるスージング*²ケアとして世界中で多くのユーザーから支持を集め、「ドクダミスキンケア」という新たなカテゴリーを確立してきました。主力製品である「ドクダミ77スージングトナー」は累計2,000万本*¹を突破。これまでに数々のベストコスメを受賞するなど、シリーズ全体として安定した実績を重ねてきたロングセラーラインです。韓国では定番アイテムとして定着しており、日本国内でも多くの愛用者に親しまれています。

今回のリニューアルでは、7年間にわたり多くのご愛用者から寄せられた、「もっとこうだったら嬉しい」「こんな使用感だと日常使いしやすい」といった前向きな声に着目しました。

これまでご好評いただいてきた、肌を整える「やさしいスージング*²ケア」の魅力はそのままに、肌の水分保持までを見据えて設計。Anuaが大切にしてきたブランドコンセプト「優しく。強く。」を、ひとつのスキンケアラインとして体現しています。

*1「ドクダミ77スージングトナー」において販売開始から2025年11月までの全世界での累計販売数

*2 うるおいで肌を整えること

■リニューアル背景

ゆらぎやすい現代の肌に、より安定したスージング*¹ケアを

花粉・寒暖差・湿度変化など、日本を含む現代の生活環境下では、肌のコンディションが日々変化しやすい状態にあります。赤みや刺激を感じやすいだけでなく、時間の経過とともに油分と水分のバランスが乱れ、肌状態が不安定になりやすいという声も多く寄せられてきました。

Anuaはこうした声に改めて向き合い、これまで支持されてきた「やさしいスージング*¹ケア」の魅力はそのままに、使用後の肌が、よりうるおいで安定した状態で保たれることまでを見据えた処方へと発想を拡張。肌へのやさしさを軸にしながら、水分保持力・油水分バランス・肌コンディションの維持までを包括的に整えることを目指し、ドクダミシリーズを再設計しました。

その進化を支えているのが、シリーズ共通で新たに採用したAnua独自の「ドクダミエクソソーム*²工法」です。シリーズの核であるドクダミエキス*³77％配合という処方設計は維持したまま、ドクダミ由来成分の特性を活かしながら、角質層までの伝達に着目。スージング*¹ケアに加え、肌のうるおいバランスまでを考えた「日常使いできるダーマ発想のドクダミケア」へと進化させました。

*1 うるおいで肌を整えること

*2ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

*3ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

■Anuaが考える「ドクダミケア」のこれから

やさしさと機能性を両立した、日常使いできるダーマ発想のドクダミケア

ドクダミは、肌をすこやかに保つ成分として広く知られ、日々変化する肌コンディションに寄り添ってきた植物です。Anuaはその特性に着目し、肌がゆらぎやすい時代においても無理なく使い続けられるスキンケアとして、ドクダミシリーズを展開してきました。

今回のリニューアルは、肌へのやさしさを大切にしながら、使い続けることで肌が安定し、すこやかな状態へ導くことを目指したAnuaの思想を、ひとつのスキンケアラインとして具現化したものです。成分の見直しにとどまらず、届け方・組み合わせ・使用ステップまでを再構築することで、肌のゆらぎやすさが日常的な悩みとなった現代においても、日常使いできるダーマ発想のドクダミケアへと進化させました。

やさしさと機能性を両立し、日々変化する肌コンディションに寄り添う Anuaのドクダミ。これからのスキンケア習慣に寄り添うベーシックラインとして、進化を続けていきます。

■リニューアル製品

・ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナー

うるおいですこやかな肌を目指す第２世代ドクダミトナー

7年間にわたり支持されてきたドクダミ77トナーは、処方の核であるドクダミエキス*¹77％はそのままに、製造方法を刷新。ドクダミ由来の主要な成分を内包した次世代ドクダミエクソソーム*²工法を採用し、成分の届け方まで進化しました。肌の角質層のうるおい環境まで整える設計へアップデートしています。

*1ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

*2ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

＜技術・処方＞

・ドクダミ由来の成分を内包する、Anua独自のドクダミエクソソーム*¹を採用

・ドクダミエキス*²77％にドクダミの重要成分*³を閉じ込め、従来よりも集中的にスージング*⁴をサポート

・低分子ヒアルロン酸*⁵を配合し、軽やかになじみながら、肌の内側*⁶までうるおいを補給

*1,3 ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

*2ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

*4うるおいで肌を整えること

*5 ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸K(全て整肌成分)

*6角質層まで

＜使用感＞

・みずみずしく、つっぱり感のない軽やかなテクスチャー

・肌に触れた瞬間に心地よくなじみ、スージング感*が持続

・毎日のケアに取り入れやすく、肌コンディションの安定をサポート

*うるおいで肌を整えること

＜こんな方におすすめ＞

・肌のゆらぎが気になりやすい方

・季節や環境の変化で肌コンディションが不安定になりがちな方

・次に使うスキンケアがなじみやすい肌土台を整えたい方

＜製品情報＞

製品名：ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナー

容量：250ml / 150ml

価格： 2,380円（250ml）/ 1,485円（150ml）

・ドクダミ77 B3ZINC スージングセラム

ケア後の肌コンディションまで見据えた、トラブル*¹ケア集中美容液

トナーで整えた肌を、より安定した状態へ導くために設計された集中美容液。Anua独自のドクダミエクソソーム工法*²を採用し、成分を効率よく届けることで、ケア後の肌コンディションまでトータルサポートします。繰り返しやすいトラブル*¹に着目し、肌の油分と水分のバランスを整えながら、すこやかな状態を保つ設計へアップデートしました。

*1 乾燥や荒れなどによる

*2ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

＜技術・処方＞

・ドクダミエクソソーム(TM)*¹と B3ZINC(TM)*²の配合により、角質層まで効率的に届ける独自設計

・うるおいによって、使用後の肌コンディションを整える

*1 ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

*2 Anua B3ZINC(TM) : ナイアシンアミド、PCA亜鉛(全て整肌成分)

＜B3ZINC(TM)*¹の成分＞

・PCA亜鉛：皮脂や初期トラブル*²をケア

・PHA*³＋LHA*⁴：肌表面の角質を除去し、肌のキメを整える

・SPM*⁵、パンテノール*⁶：肌をすこやかに整える

・ナイアシンアミド*⁷：肌のバリア機能をサポート

*1 Anua B3ZINC(TM) : ナイアシンアミド、PCA亜鉛（全て整肌成分）

*2 乾燥や摩擦などによる

*3, 6,7 整肌成分

*4 カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*5 スフィンゴモナス培養エキス（整肌成分）

＜使用感＞

・べたつきにくく、朝晩・季節を問わず使いやすいテクスチャー

・水分感たっぷりで肌に軽やかになじむ

・トラブル*を繰り返しにくい、安定した肌コンディションへ導く

* 乾燥や荒れなどによる

＜こんな方におすすめ＞

・繰り返す肌トラブル*をケアしたい方

・肌コンディションを安定させたい方

・やさしい使い心地のセラムをお探しの方

* 乾燥や荒れなどによる

＜製品情報＞

製品名：ドクダミ77 B3ZINC スージングセラム

容量：30ml

価格：2,580円

・ドクダミ77 ヒアルロン スージングローション

軽やかになじみ、肌の角質層までうるおいで満たすスージングローション

ドクダミエキス*¹77％をベースに、Anua独自のドクダミエクソソーム工法*²を採用した刺激に配慮した処方のローションです。ドクダミ由来の主要な成分を内包したエクソソームによって、角質層まで効率的に届ける設計へアップデート。さらに、ヒアルロン酸6種*³を配合し、吸収は軽やかでありながら、肌の角質層までうるおいで満たします。水分と油分のバランスにこだわったミルクタイプのテクスチャーで、べたつきにくく、肌にやさしくなじむ使用感を実現。肌をしっとりと包み込み、乾燥やゆらぎを感じやすい肌のコンディションを安定した状態へ導きます。

*1ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

*2ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

*3 加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(全て整肌成分)

＜製品情報＞

製品名：ドクダミ77 ヒアルロン スージングローション

容量：200ml

価格：2,310円

・ドクダミ77 B3ZINC スージングクリーム

肌をうるおいで包み込み、油分と水分のバランスを整えるスージングクリーム

Anua独自のドクダミエクソソーム工法*¹を採用し、ドクダミエキス*²77％とB3ZINC(TM)*³を組み合わせた処方により、肌をうるおいで包み込み、すこやかな状態へ導くスージングクリームです。肌バリアをサポートし、油分と水分のバランスやトラブル*⁴が気になりやすい肌を多角的にケアします。さらに、アラントイン*⁵やトレハロース*⁶を組み合わせることで肌に水分が密着し、外的刺激を受けやすい状態の肌をやさしく保護。みずみずしく軽やかなテクスチャーで肌になじみやすく、リニューアル前と比較して水分・保湿感をアップしました。セラムと併用して集中的に肌のコンディションを整えたい方や、みずみずしい使用感で肌をやさしくケアしたい方におすすめです。

*1ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

*2ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

*3 Anua B3ZINC(TM)：ナイアシンアミド、ＰＣＡ亜鉛(全て整肌成分)

*4 乾燥や荒れなどによる

*5,6 整肌成分

＜製品情報＞

製品名：ドクダミ77 B3ZINC スージングクリーム

容量：80ml

価格：2,970円

・ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナーマスク 7枚入り

トナーの軽やかさはそのままに、うるおいとスージング*¹で集中ケアするシートマスク

ドクダミエキス*²77％をベースに、Anua独自のドクダミエクソソーム工法*³を採用したトナーマスクです。ドクダミ由来の主要な成分をエクソソーム内に内包し、さらにヒアルロン酸*⁴を配合することで、軽やかになじみながら、肌の角質層までうるおいで満たします。ドクダミトナーのさっぱりとした使用感はそのままに、シートマスクならではの密着感で水分を効率よく角質層まで届け、ベタつきにくい、みずみずしい仕上がりを実現。乾燥やゆらぎを感じやすい肌を、手軽に心地よく整えたいときに適した集中ケアアイテムです。

*1うるおいで肌を整えること

*2ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

*3 ドクダミエクソソーム(TM)：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

*4 整肌成分

＜製品情報＞

製品名：ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナーマスク 7枚入り

容量：7枚入り

価格： 770円

■Anua（アヌア）とは

Anua（アヌア）は、「優しく。強く。」をブランド理念に掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

【Anua公式サイト情報】

■Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■Anua 公式Instagram :https://www.instagram.com/anua.jp/

■Anua 公式X: https://x.com/anua_official

【Anua公式販売ショップ情報】

■ Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/anua

■ 楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/anuajapan/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB81D93-3891-41EB-A58E-D2FE1D863A4D

その他、全国のバラエティーショップやドラッグストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどで販売しています。※店舗によりお取扱いがない場合があります。