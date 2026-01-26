アイディルートコンサルティング、Cloudflare One向けSOCサービスを提供開始

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石川 耕、以下「当社」）は、Cloudflare, Inc.（本社：米国サンフランシスコ、NYSE: NET、以下「Cloudflare」）が提供する次世代ネットワークセキュリティ基盤「Cloudflare One」に対応した新たなセキュリティ運用センター（SOC）サービスの提供を開始します。

本サービスは、Cloudflare Oneの強力なネットワークセキュリティ機能を最大限に活用し、リアルタイムの脅威検知・リスク分析・対応を通じて企業のネットワークの安全性を高めるものです。ゼロトラストモデルの普及やクラウド活用の拡大に伴い複雑化するセキュリティ運用に対し、専門チームによる24/7での監視・初動対応にも対応可能です。

■リリースの背景

近年のサイバー脅威の高度化、ハイブリッドワークの定着、クラウド移行の加速などにより、企業のセキュリティ環境はかつてない複雑性を帯びています。その結果、ネットワーク全体を可視化し、迅速にリスクを把握・対応できるセキュリティ運用体制の重要性がこれまで以上に高まっています。

当社はCloudflareとの戦略的パートナーシップを通じ、同社が提供するCloudflare Oneを活用したソリューション提供や技術支援の強化を進めています。本サービスは、こうした協業の取り組みの中で得た知見をもとに、企業のセキュリティ運用をより実践的に支援するために開発したものです。

■主な特徴- リアルタイムモニタリング：必要に応じて24/7体制での監視にも対応- 高度な脅威分析：最新のAI技術を活用した脅威情報の解析- 柔軟なカスタマイズ：お客様ごとの環境に最適化した運用設計■今後の展望

当社は本サービスをCloudflare One環境のアラート監視と初動対応を担うSOCサービス（Tier1 SOC）として位置づけ、Cloudflareソリューションと組み合わせた統合的なセキュリティ運用をさらに強化し、クラウド・AI時代にふさわしい迅速かつ持続可能なIT環境の構築を引き続き支援してまいります。

■コメント

＜Cloudflare, Inc. Chief Partner Officer Tom Evans氏＞

「アイディルートコンサルティング様がCloudflare Oneに対応したSOCサービスをリリースされたことを心より歓迎いたします。今日の複雑なセキュリティ環境において、このサービスは当社の次世代ネットワークセキュリティプラットフォームの力を最大限に引き出し、日本企業のAIトラストとセキュリティ体制の強化に不可欠なものとなるでしょう。Tier 1 SOCとしての迅速な立ち上げと、AIおよびMCPを組み込んだ次世代SOCへの段階的な進化を期待しており、両社のパートナーシップがお客様の重要なインフラを確固たるものにすると確信しています。」



＜アイディルートコンサルティング株式会社 代表取締役 石川 耕＞

「アイディルートの新しいSOCサービスは、私たちの開発理念でもある革新の象徴です。このサービスを通じて、企業が安心して業務を展開できるよう、企業のセキュア且つ柔軟なNW環境における最高のSOCサービスを提供し続けます。」