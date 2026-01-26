就実小学校で2026年1月28日より、OPENQR(TM)を実運用開始 ─ QRコードを「開く前に確認」する新しい安全対策を導入

ZEROBANKX PTE. LTD.[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K07ZN1X6lxs ]

【 従来のQR利用（Before）とOPENQR(TM)導入後（After）の比較 】従来はQRコードを読み取ると即座にリンク先が開き、不正・改ざんがあった場合は事後対応となっていました。OPENQR(TM)では、リンクを開く前に参照先を自動検証し、SAFE / NOT SAFE を確認した上で参照する事が可能になります。

QRコードやURLリンクは、

子どもたちが通う学校から、金融・医療・物流・行政の現場まで、

すでに社会のあらゆる場所で使われています。



一方で、その多くは、

- 「開いてから判断する」- 「事故が起きてから対応する」

という構造のまま運用されてきました。



学校法人就実学園は、こうした課題に対し、

教育現場として「事故が起きる前に構造で止める」という判断のもと、

就実小学校において、

「QRコードを開く前に安全性を確認する新しい仕組み」

OPENQR(TM)（オープンキューアール）の実運用を、

2026年1月28日より開始します。

■ 背景｜子供 x QR x 安全

教育現場では、

児童・生徒や保護者の「注意力やITリテラシーに依存した対策」には限界があります。

また、教育機関は、

事故が起きた後では取り返しがつかない

「極めて重い説明責任・管理責任」を負っています。

そのため就実小学校では、

注意喚起や指導の強化ではなく、

「事故が起きる前に、構造で止める」という判断のもと、

OPENQR(TM)の実運用を開始しました。

これは新しいセキュリティ製品の導入ではなく、

教育現場における「安全の考え方」そのものを更新する意思決定です。

■ OPENQR(TM)の仕組み

【 教育現場における「事後対応型」から「参照前確認型」への転換 】OPENQR(TM)は、事故が起きてから対応する従来型の対策ではなく、QRコードを開く前に安全性を確認することで、事故そのものを未然に防ぐ仕組みです。

OPENQR(TM)は、

QRコードやURLの中身を書き換える仕組みではありません。



【 「参照する」という行為そのものを、実際に開く前に確認する 】

という新しいレイヤー：SRL（Secure Resource Layer）に基づいて追加します。

- 既存のQRコードや配布物は変更しない- 利用者の操作を増やさない- 業務フローや既存システムを止めない

そのため、

教育・金融・物流・医療・行政といった

止められない現場でも実装可能な設計となっています。

■ 他業界への展開｜金融・物流・医療・行政関連

【 OPENQR(TM)が提供する「参照前確認」のための信頼検証レイヤー（SRL）】OPENQR(TM)は、既存のQRコードやURLの中身を変更せず、「参照する」という行為の手前に検証レイヤーを追加することで、安全性を確認した上で参照できる仕組みです。

この「QR参照前確認」という考え方は、

教育分野に限らず、以下の領域でも共通の課題を持っています。



1️⃣ 金融分野：偽キャンペーンQR、なりすまし誘導、ブランド毀損

2️⃣ 物流・インフラ分野：SOPや業務指示リンクの差し替え、現場停止リスク

3️⃣ 医療分野：誤った参照による業務混乱、患者・医療安全への影響

4️⃣ 行政・公共分野：偽申請サイト誘導、住民被害、信頼低下



これらの多くは、

「参照前に確認できていれば、防げた可能性が高い事象」です。

■ PoC（検証導入）案内

【 QRコード参照前に「正当性」を確認する検証レイヤーのイメージ 】QRコードやURLはそのままに、参照行為の手前で検証を行うことで、金融・物流・医療・行政といった分野でも共通して活用可能な設計となっています。

OPENQR(TM)は現在、

PoC（検証導入）を前提とした展開フェーズにあります。

PoCの特徴

- 対象は「1業務フロー／1端末」から開始可能- 既存システムや運用をほぼ変更せず導入- 実施期間：90日- 成果物：SAFE / NOT SAFE 判定ログ、評価レポート

本PoCは、導入可否を事前に決めるものではなく、

現場で取得した実運用データをもとに、

導入可否・条件調整・終了を合理的に判断するための検証です。

■ 学校法人就実学園 就実小学校｜海野 誠二 校長からのコメント

【 PoC実施条件の全体像（教育現場での実行を前提とした設計） 】1業務フロー・1端末から開始でき、既存システムや運用を大きく変更することなく、90日間で実運用に基づく検証結果を取得できるPoC設計。【 学校法人就実学園 就実小学校：海野 誠ニ校長 】（写真）学校法人就実学園 公式Webサイトより(https://www.shujitsu-gakuen.jp/about/greeting.html)

就実小学校では、

・授業教材へのアクセスや保護者参観日の受付

・研修会の申し込みに至るまで

QRコードは、学校運営のあらゆる場面で不可欠なインターフェースとなっています。



しかし、従来のセキュリティ対策は、

利用者の注意喚起という

『人への依存』に限界がありました。



本校は、OPENQR(TM)がもたらす

『Verify Before You Open』

（開く前に検証する）

という革新的な思想を高く評価しています。

悪意ある参照汚染（改ざん等）を未然に防ぎ、

利便性を損なわずに安全を担保するこの仕組みこそ、

教育現場が求める『安全のパラダイムシフト』であると確信し、

導入を決定いたしました。

■ お問い合わせについて

本取り組みに関するお問い合わせは、

以下の分野において

PoC（検証導入）をご検討中の組織・機関を対象としています。

- 教育機関・学校法人・自治体- 金融機関・決済事業者- 物流・インフラ関連事業者- 医療機関・医療関連事業者- 行政・公共機関

※ PoCを前提としたお問い合わせに限り、

詳細資料および初回説明（20分程度）をご案内いたします。



導入検討に関する情報提供・技術説明（20分程度）

▶︎ 事前相談はこちら：info@zerobankx.com

※ 本取り組みは、実運用を前提としたPoC（検証導入）を対象としており、情報提供のみを目的とした

お問い合わせはご遠慮ください。

※ 本取り組みは、特定の製品導入を目的としたものではなく、現場における判断基準の検証を目的としています。

（参考情報）

【 IETF : Internet-Draft: Secure Resource Layer (SRL) Core 】

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zerobankx-srl-core/

