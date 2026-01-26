就実小学校で2026年1月28日より、OPENQR(TM)を実運用開始 ─ QRコードを「開く前に確認」する新しい安全対策を導入
【 従来のQR利用（Before）とOPENQR(TM)導入後（After）の比較 】従来はQRコードを読み取ると即座にリンク先が開き、不正・改ざんがあった場合は事後対応となっていました。OPENQR(TM)では、リンクを開く前に参照先を自動検証し、SAFE / NOT SAFE を確認した上で参照する事が可能になります。
QRコードやURLリンクは、
子どもたちが通う学校から、金融・医療・物流・行政の現場まで、
すでに社会のあらゆる場所で使われています。
一方で、その多くは、
- 「開いてから判断する」
- 「事故が起きてから対応する」
という構造のまま運用されてきました。
学校法人就実学園は、こうした課題に対し、
教育現場として「事故が起きる前に構造で止める」という判断のもと、
就実小学校において、
「QRコードを開く前に安全性を確認する新しい仕組み」
OPENQR(TM)（オープンキューアール）の実運用を、
2026年1月28日より開始します。
■ 背景｜子供 x QR x 安全
教育現場では、
児童・生徒や保護者の「注意力やITリテラシーに依存した対策」には限界があります。
また、教育機関は、
事故が起きた後では取り返しがつかない
「極めて重い説明責任・管理責任」を負っています。
そのため就実小学校では、
注意喚起や指導の強化ではなく、
「事故が起きる前に、構造で止める」という判断のもと、
OPENQR(TM)の実運用を開始しました。
これは新しいセキュリティ製品の導入ではなく、
教育現場における「安全の考え方」そのものを更新する意思決定です。
【 教育現場における「事後対応型」から「参照前確認型」への転換 】
OPENQR(TM)は、事故が起きてから対応する従来型の対策ではなく、QRコードを開く前に安全性を確認することで、事故そのものを未然に防ぐ仕組みです。
■ OPENQR(TM)の仕組み
OPENQR(TM)は、
QRコードやURLの中身を書き換える仕組みではありません。
【 「参照する」という行為そのものを、実際に開く前に確認する 】
という新しいレイヤー：SRL（Secure Resource Layer）に基づいて追加します。
- 既存のQRコードや配布物は変更しない
- 利用者の操作を増やさない
- 業務フローや既存システムを止めない
そのため、
教育・金融・物流・医療・行政といった
止められない現場でも実装可能な設計となっています。
【 OPENQR(TM)が提供する「参照前確認」のための信頼検証レイヤー（SRL）】
OPENQR(TM)は、既存のQRコードやURLの中身を変更せず、「参照する」という行為の手前に検証レイヤーを追加することで、安全性を確認した上で参照できる仕組みです。
■ 他業界への展開｜金融・物流・医療・行政関連
この「QR参照前確認」という考え方は、
教育分野に限らず、以下の領域でも共通の課題を持っています。
1️⃣ 金融分野：偽キャンペーンQR、なりすまし誘導、ブランド毀損
2️⃣ 物流・インフラ分野：SOPや業務指示リンクの差し替え、現場停止リスク
3️⃣ 医療分野：誤った参照による業務混乱、患者・医療安全への影響
4️⃣ 行政・公共分野：偽申請サイト誘導、住民被害、信頼低下
これらの多くは、
「参照前に確認できていれば、防げた可能性が高い事象」です。
【 QRコード参照前に「正当性」を確認する検証レイヤーのイメージ 】
QRコードやURLはそのままに、参照行為の手前で検証を行うことで、金融・物流・医療・行政といった分野でも共通して活用可能な設計となっています。
■ PoC（検証導入）案内
OPENQR(TM)は現在、
PoC（検証導入）を前提とした展開フェーズにあります。
PoCの特徴
- 対象は「1業務フロー／1端末」から開始可能
- 既存システムや運用をほぼ変更せず導入
- 実施期間：90日
- 成果物：SAFE / NOT SAFE 判定ログ、評価レポート
本PoCは、導入可否を事前に決めるものではなく、
現場で取得した実運用データをもとに、
導入可否・条件調整・終了を合理的に判断するための検証です。
【 PoC実施条件の全体像（教育現場での実行を前提とした設計） 】
1業務フロー・1端末から開始でき、既存システムや運用を大きく変更することなく、90日間で実運用に基づく検証結果を取得できるPoC設計。
■ 学校法人就実学園 就実小学校｜海野 誠二 校長からのコメント
【 学校法人就実学園 就実小学校：海野 誠ニ校長 】
（写真）学校法人就実学園 公式Webサイトより(https://www.shujitsu-gakuen.jp/about/greeting.html)
就実小学校では、
・授業教材へのアクセスや保護者参観日の受付
・研修会の申し込みに至るまで
QRコードは、学校運営のあらゆる場面で不可欠なインターフェースとなっています。
しかし、従来のセキュリティ対策は、
利用者の注意喚起という
『人への依存』に限界がありました。
本校は、OPENQR(TM)がもたらす
『Verify Before You Open』
（開く前に検証する）
という革新的な思想を高く評価しています。
悪意ある参照汚染（改ざん等）を未然に防ぎ、
利便性を損なわずに安全を担保するこの仕組みこそ、
教育現場が求める『安全のパラダイムシフト』であると確信し、
導入を決定いたしました。
■ お問い合わせについて
本取り組みに関するお問い合わせは、
以下の分野において
PoC（検証導入）をご検討中の組織・機関を対象としています。
- 教育機関・学校法人・自治体
- 金融機関・決済事業者
- 物流・インフラ関連事業者
- 医療機関・医療関連事業者
- 行政・公共機関
※ PoCを前提としたお問い合わせに限り、
詳細資料および初回説明（20分程度）をご案内いたします。
導入検討に関する情報提供・技術説明（20分程度）
▶︎ 事前相談はこちら：info@zerobankx.com
※ 本取り組みは、実運用を前提としたPoC（検証導入）を対象としており、情報提供のみを目的とした
お問い合わせはご遠慮ください。
※ 本取り組みは、特定の製品導入を目的としたものではなく、現場における判断基準の検証を目的としています。
（参考情報）
【 IETF : Internet-Draft: Secure Resource Layer (SRL) Core 】
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zerobankx-srl-core/
会社概要
会社名：ZeroBankX PTE.LTD.
所在地：SIngapore
代表者：Yoshio Murofushi
事業内容：OPENQR(TM)︎ / SRL(TM)︎ / Trust Network（Resolver API）の開発・提供
お問い合わせ：info@zerobankx.com
URL：https://www.zerobankx.com/(https://www.zerobankx.com/openqr)OPENQR/(https://www.zerobankx.com/openqr)