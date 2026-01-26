上杉柊平×スニダンのコラボレーションが実現！アイテムセレクションや記念キャンペーンを開催

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、上杉柊平さんとのスペシャルコラボレーションを実施いたします。

■上杉柊平さんがセレクトしたファッションアイテムのコレクションを展開

上杉さんが、「今、リアルに惹かれる」アイテムをスニダンアプリ内から自らセレクトし、組んだ”最旬コーディネート”を特設ページにてご紹介いたします。ファッションアイコンである上杉さんのスタイル提案を通じて、上杉さんの好きなブランドアイテムや欲しかったアイテムを参考にしたり、それらを活用したスタイリングをお楽しみいただけます。

特設サイトURL：https://snkrdunk.com/lp/campaign/2601-uesugi

■上杉さんがスニダンベースに潜入！市場に流通する偽造品の現状をリポート

リユース市場は、2009年以降15年連続で拡大が続く一方、フリマアプリやリサイクルショップを介した偽造品の流通が急拡大しています。特に、服・バッグ・シューズ・アクセサリーなどのアパレルカテゴリーにおいては偽造品の精度も高くなっており、リスクは上がっています。

今回のアイテムセレクションを記念し、上杉さんがスニダンの安心・安全を生み出す鑑定拠点「スニダンベース」および、偽造品の調査・研究をおこなう「スニダン鑑定研究所」を訪問しました。

潜入の様子は上杉さんの公式YouTubeチャンネル「上杉柊平の3rdPlace」で公開となります。

以下URLよりご覧いただけます。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=uAXzXBX_rgU

さらに、上杉さんのファッションルーツやアイテム購入時に大切にしていること、そして二次流通において"安心を買う"ことの意義まで、幅広く語っていただいたインタビューを公開しています。

URL：https://snkrdunk.com/articles/31226/

■上杉柊平セレクトブランド「最大20,000円OFF」キャンペーン

アイテムセレクションを記念し、期間中、上杉さんがアイテムセレクトしたブランドのお買い物で使えるお得なクーポンをプレゼントします。

＜クーポン概要＞

期間中、クーポンを取得した人は全員もれなく（※1）、お買い物ですぐ使える10％オフクーポンがもらえます（上限額20,000円）。

※1：利用上限数は200枚となります

＜クーポン配布期間＞

2026年1月24日（土）20:00～2月3日（火）23:59

＜対象ブランド＞

- Carhartt WIP（カーハート ワークインプログレス）- Levi's（リーバイス）- STONE ISLAND（ストーンアイランド）- Timberland（ティンバーランド）- THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）

※対象ブランドであればコラボ商品も対象となります。（例 : Carhartt WIP × sacai）

■上杉柊平について

1992年生まれ。東京都出身。2015年放送のドラマ「ホテルコンシェルジュ」で俳優デビュー。2023年Netflixシリーズ「幽☆遊☆白書」や、2024年映画「ディア・ファミリー」、ドラマ「マル秘の密子さん」、Disney＋「七夕の国」など様々な作品に出演。2024年10月25日からは映画「八犬伝」が全国で公開。

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級ファッション&コレクティブルフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。

SODAは、より多くのお客さまに「スニダン」を楽しんでご利用いただけるよう引き続きサービス開発に取り組んでまいります。