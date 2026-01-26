即完売「パペットスンスン」コラボの『ばかうけ』『瀬戸しお』が再登場2月16日（月）より全国で再販決定 公式オンラインショップでは2月2日(月)より先行予約販売を開始

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、SNS総フォロワー300万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションした商品『スンスンばかうけアソート』『スンスン瀬戸しおアソート』を2026年2月16日（月）より数量限定で再販いたします。また今回は、前回発売時に早期完売となった反響を受け、公式オンラインショップ（https://befco-shop.jp/）にて2月2日（月）より先行予約販売を実施し、より多くのファンの方に商品をお届けできる機会を提供します。


本商品は、2025年9月の発売時に想定を大きく上回る反響をいただき、発売後まもなく完売となりました。発売終了後も再販を望む声が多数寄せられたことから、今回の再販が決定しました。




■【販売エリア】


　・全国のスーパー・ドラッグストア・公式オンラインショップ等（数量限定）


・公式オンラインショップ（2月2日(月)先行予約販売開始）https://befco-shop.jp/






Befco公式オンラインショップ :
https://befco-shop.jp/

■【商品概要】


　商品名　スンスンばかうけアソート


　再発売日　2026年2月16日（月）


　内容量　20枚(チーズ味　2枚×5袋、コーンポタージュ味　2枚×5袋)


　特典 オリジナルシール1枚入り（全３種／ランダム封入）



　商品名　スンスン瀬戸しおアソート


　再発売日　2026年2月16日（月）


　内容量　14枚(えび塩味　1枚×7袋、うま塩味　1枚×7袋)


　特典 オリジナルシール1枚入り（全３種／ランダム封入）



■【ターゲット】


スンスンのSNSフォロワーを中心に米菓への新規層流入を狙います。


パペットスンスンのゆるくて愛らしい世界観と、皆に愛されるおせんべいがひとつになった今回のコラボ。おやつタイムをより楽しくする特別なアソートをぜひお楽しみください。



■【パペットスンスンについて】



パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。


6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。


X：https://x.com/puppet_sunsun


YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun


Webサイト：https://puppetsunsun.com






（参考）新発売時のプレスリリース 2025年9月16日発表


・SNS総フォロワー300万人超の人気キャラ「パペットスンスン」と初コラボ！限定シール付きアソート2品9月22日（月）全国で新発売


https://www.befco.jp/hp/wp-content/uploads/2025/09/936aedd2f6ee6833dcf911398068507a-1.pdf



■ 会社概要


社名　　　株式会社栗山米菓


本社　　　新潟県新潟市北区新崎2661番地


代表者　　代表取締役社長　栗山 大河


設立　　　1949年2月5日


社員数　　約750名（男性52%、女性48%）


資本金　　 8,677万円


事業内容　 米菓の製造・販売


主要商品　「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など



■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは


「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。



■事業内容


「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。


“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。




■その他会社データ(2024年度)


売上 　　　　268億円


平均年齢 37歳


平均勤続年数 約15年


育児休業取得率　女性100％、男性100％（2023年度より継続中）


育休取得後復帰率　女性100％、男性100％（2023年度より継続中）


※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/


■ 代表取締役社長プロフィール


栗山 大河（くりやま たいが）


生年月日：1994年4月30日（31歳）


成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。






＜公式サイト＞


トップページ　　　 　https://www.befco.jp/


Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/


リクルートサイト　 　https://recruit.befco.jp/



【報道各位　お問い合わせ先】


(株)栗山米菓　広報担当　


メールアドレス：publicity@befco.jp


TEL 025-259-0155



【お客様　　お問い合わせ先】


(株)栗山米菓　お客様係　TEL 0120-957-893