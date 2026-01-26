即完売「パペットスンスン」コラボの『ばかうけ』『瀬戸しお』が再登場2月16日（月）より全国で再販決定 公式オンラインショップでは2月2日(月)より先行予約販売を開始

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、SNS総フォロワー300万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションした商品『スンスンばかうけアソート』『スンスン瀬戸しおアソート』を2026年2月16日（月）より数量限定で再販いたします。また今回は、前回発売時に早期完売となった反響を受け、公式オンラインショップ（https://befco-shop.jp/）にて2月2日（月）より先行予約販売を実施し、より多くのファンの方に商品をお届けできる機会を提供します。

本商品は、2025年9月の発売時に想定を大きく上回る反響をいただき、発売後まもなく完売となりました。発売終了後も再販を望む声が多数寄せられたことから、今回の再販が決定しました。

■【販売エリア】

・全国のスーパー・ドラッグストア・公式オンラインショップ等（数量限定）

・公式オンラインショップ（2月2日(月)先行予約販売開始）https://befco-shop.jp/

Befco公式オンラインショップ :https://befco-shop.jp/

■【商品概要】

商品名 スンスンばかうけアソート

再発売日 2026年2月16日（月）

内容量 20枚(チーズ味 2枚×5袋、コーンポタージュ味 2枚×5袋)

特典 オリジナルシール1枚入り（全３種／ランダム封入）

商品名 スンスン瀬戸しおアソート

再発売日 2026年2月16日（月）

内容量 14枚(えび塩味 1枚×7袋、うま塩味 1枚×7袋)

特典 オリジナルシール1枚入り（全３種／ランダム封入）

■【ターゲット】

スンスンのSNSフォロワーを中心に米菓への新規層流入を狙います。

パペットスンスンのゆるくて愛らしい世界観と、皆に愛されるおせんべいがひとつになった今回のコラボ。おやつタイムをより楽しくする特別なアソートをぜひお楽しみください。

■【パペットスンスンについて】

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X：https://x.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

（参考）新発売時のプレスリリース 2025年9月16日発表

・SNS総フォロワー300万人超の人気キャラ「パペットスンスン」と初コラボ！限定シール付きアソート2品9月22日（月）全国で新発売

https://www.befco.jp/hp/wp-content/uploads/2025/09/936aedd2f6ee6833dcf911398068507a-1.pdf

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-117-2893d70cecae92a27babb9675ab6b88a.pdf

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

【報道各位 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 広報担当

メールアドレス：publicity@befco.jp

TEL 025-259-0155

【お客様 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893