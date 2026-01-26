即完売「パペットスンスン」コラボの『ばかうけ』『瀬戸しお』が再登場2月16日（月）より全国で再販決定 公式オンラインショップでは2月2日(月)より先行予約販売を開始
“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、SNS総フォロワー300万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションした商品『スンスンばかうけアソート』『スンスン瀬戸しおアソート』を2026年2月16日（月）より数量限定で再販いたします。また今回は、前回発売時に早期完売となった反響を受け、公式オンラインショップ（https://befco-shop.jp/）にて2月2日（月）より先行予約販売を実施し、より多くのファンの方に商品をお届けできる機会を提供します。
本商品は、2025年9月の発売時に想定を大きく上回る反響をいただき、発売後まもなく完売となりました。発売終了後も再販を望む声が多数寄せられたことから、今回の再販が決定しました。
■【販売エリア】
・全国のスーパー・ドラッグストア・公式オンラインショップ等（数量限定）
・公式オンラインショップ（2月2日(月)先行予約販売開始）https://befco-shop.jp/
Befco公式オンラインショップ :
■【商品概要】
商品名 スンスンばかうけアソート
再発売日 2026年2月16日（月）
内容量 20枚(チーズ味 2枚×5袋、コーンポタージュ味 2枚×5袋)
特典 オリジナルシール1枚入り（全３種／ランダム封入）
商品名 スンスン瀬戸しおアソート
再発売日 2026年2月16日（月）
内容量 14枚(えび塩味 1枚×7袋、うま塩味 1枚×7袋)
特典 オリジナルシール1枚入り（全３種／ランダム封入）
■【ターゲット】
スンスンのSNSフォロワーを中心に米菓への新規層流入を狙います。
パペットスンスンのゆるくて愛らしい世界観と、皆に愛されるおせんべいがひとつになった今回のコラボ。おやつタイムをより楽しくする特別なアソートをぜひお楽しみください。
■【パペットスンスンについて】
パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。
6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。
X：https://x.com/puppet_sunsun
YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun
Webサイト：https://puppetsunsun.com
（参考）新発売時のプレスリリース 2025年9月16日発表
・SNS総フォロワー300万人超の人気キャラ「パペットスンスン」と初コラボ！限定シール付きアソート2品9月22日（月）全国で新発売
https://www.befco.jp/hp/wp-content/uploads/2025/09/936aedd2f6ee6833dcf911398068507a-1.pdf
■ 会社概要
社名 株式会社栗山米菓
本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地
代表者 代表取締役社長 栗山 大河
設立 1949年2月5日
社員数 約750名（男性52%、女性48%）
資本金 8,677万円
事業内容 米菓の製造・販売
主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など
■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは
「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。
■事業内容
「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。
“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。
■その他会社データ(2024年度)
売上 268億円
平均年齢 37歳
平均勤続年数 約15年
育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/
■ 代表取締役社長プロフィール
栗山 大河（くりやま たいが）
生年月日：1994年4月30日（31歳）
成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。
https://prtimes.jp/a/?f=d63435-117-2893d70cecae92a27babb9675ab6b88a.pdf
＜公式サイト＞
トップページ https://www.befco.jp/
Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/
リクルートサイト https://recruit.befco.jp/
【報道各位 お問い合わせ先】
(株)栗山米菓 広報担当
メールアドレス：publicity@befco.jp
TEL 025-259-0155
【お客様 お問い合わせ先】
(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893