【創業＆出版】日本の中小企業を再起動する「アッドワン株式会社」が創業。同時に、事業を強くする処方箋となる新刊『シン・日本式経営～和魂和才で、日本の「勝ちパターン」を創造する～』を発売。

アッドワン株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：宇佐美 裕一、以下「アッドワン」）は、2026年1月、日本の中小企業が直面するインフレ・人手不足・DXの課題を解決し、持続的な成長を支援するために設立されました。 また、当社の提供する独自メソッド「シン・日本式経営」の理論と実践知を体系化した書籍『シン・日本式経営 ～和魂和才で、日本の「勝ちパターン」を創造する～』を、Amazon Kindleにて2026年1月26日（月）より発売いたします。

■ 設立の背景：欧米理論の「輸入」だけでは、日本の現場は動かない 過去30年間、多くの日本企業は成果主義やジョブ型雇用、ファイブフォース分析、シックスシグマ、ミッション・ビジョン・バリューなど、欧米流の経営理論を取り入れてきました。しかし、現場の風土と合わずに消化不良を起こし、本来の強みである「現場力」や「和の精神」が失われつつあります。 アッドワンは、「失われた30年」を否定しません。それは日本企業が雇用を守り抜いた「苦闘の30年」であり、そこで培われた現場の信頼関係こそが、これからのインフレ時代における最強の資産であると定義します。

■ アッドワンが提供する３つのソリューション アッドワンは、日本の伝統的な経営哲学（和魂）と、最新のテクノロジーや論理（洋才・和才）を組み合わせた「新結合」によって、中小企業の「実業道」を支援します。

1. アッドワン流KPI「トリプル３」による経営診断 二宮尊徳の「分度（守り）」と渋沢栄一の「合本（攻め）」を現代の数値目標に落とし込んだ独自指標。

Safety（守り）： 自己資本比率 30%以上（盤石な財務） Efficiency（現場）： 人時生産性 30%向上（DXと5Sの融合） Growth（攻め）： 売上高 30%成長（積極投資）

2. 現場実行メソッド「GISOV」の導入 戦略を絵に描いた餅にせず、現場が迷わず動ける共通言語（Goal, Issue, Solution, Operation, Value）を導入し、組織の実行力を最大化します。

3. 「寄り添い」型営業への変革支援 「売り込み」ではなく、顧客の過去・未来・現在に深く共感する「寄り添い」型の営業スタイルを定着させ、価格競争に巻き込まれないブランド構築を支援します。

■ 新刊書籍について 創業に合わせ、ノウハウを公開した書籍を出版いたします。

タイトル： 『シン・日本式経営 ～和魂和才で、日本の「勝ちパターン」を創造する～』

著者： 宇佐美 裕一

発売日： 2026年1月26日（月）

形式： Amazon Kindle（電子書籍）

価格： Kindle Unlimited または 720円（税込）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHPZCC3V

＜目次抜粋＞

第１章：歴史の再定義 ～なぜ、今「日本式」なのか～

第２章：基本思想 ～「鉄壁の守り」が「大胆な攻め」を生む～

第４章：戦術・実行の形 ～GISOVと現場の断捨離～

第５章：営業の形 ～「売り込み」から「寄り添い」へ～

■ 代表取締役社長 宇佐美 裕一（うさみ ゆういち） プロフィール 関西学院大学法学部卒。1996年、三菱電機株式会社に入社し、約25年間にわたり半導体事業の生産管理、海外工場立上げ、SCM導入等に従事。その後、一般社団法人日本能率協会にて、展示会、教育研修、CO2排出量認証事業、エグゼクティブカンファレンス等の新規事業立ち上げを牽引。 製造業（ハード）からサービス業（ソフト）まで、30年間・30以上のプロジェクトで実証してきた「再現性のある経営論理」を武器に、2026年1月、アッドワン株式会社を設立。 「理論と実践、大局と現場を融合させる実務家」として、中小企業の伴走支援を行う。

■ 代表コメント 「大陸発祥の稲作から現代の「こしひかり」や「ゆめぴりか」を生み出したように、平安時代に漢字からかなを発明し「源氏物語」や「枕草子」を生み出したように、戦国時代にポルトガルからきた火縄銃を大量生産したように、米国の自動車から世界No1のトヨタ自動車が生まれたように、日本には海外から取り入れた哲学や技術を咀嚼し日本式に改良して活用するところから、世界的に評価されるプロダクトを生み出すという優れたDNAがあります。令和の新しい『かな文字』を発明するのは、政府でも大企業でもありません。現場を知り、人を愛し、未来にワクワクしている中小企業の経営者です。私たちは今やiPhone以前の時代に戻れません。技術の進化は確実に未来を明るく照らしています。あなたの会社には、まだ発揮されていない価値が眠っています。そこに『＋１（アッドワン）』の知恵を加え、共に新しい時代を楽しみ尽くしましょう」

■ 会社概要

商号：アッドワン株式会社（Add One Inc.）

代表者：代表取締役社長 CEO 宇佐美 裕一

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13-6F

設立：2026年1月 事業内容：経営コンサルティング、人材育成・研修事業、DX導入支援

URL：https://sites.google.com/add-one-inc.co.jp/add-one-inc

