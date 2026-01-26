アールグレイ専門店が作る、全国の催事で行列ができる人気のソフトクリーム4種を東武百貨店池袋店「ショコラマルシェ」にて期間限定販売！
日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年1月28日(水)～2月14日(土)の期間に、東京都豊島区にある、東武百貨店池袋店で開催される「ショコラマルシェ」にて、人気のソフトクリーム4種、「Tea's Nama Chocolate」、「香るティージェラート」及び「ラミントン」を期間限定販売いたします。
※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）
【2026新作】ちょっぴりほろ苦い「キャラメルミルクティーソフト」が登場！
キャラメルミルクティー
力強いコクと芳醇な香りを持つアッサム茶葉を贅沢に使用し、紅茶の存在感をしっかりと感じられるミルクティーソフトに仕上げました。
そこへ重ねるのは、ちょっぴりほろ苦いビターキャラメル。
キャラメルの香ばしさと紅茶の深みが溶け合う、大人のためのキャラメルミルクティーソフトです。
2026年新作、&EARL GREYが提案する新しい“ほろ苦の美味しさ”を甘酸っぱいアプリコットメレンゲとともにお楽しみください。
-
商品名：キャラメルミルクティー
価 格：660円（税込）
-
※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。
バレンタイン限定「ショコラソフト」
アールグレイショコラ
カカオの上質なビター感と、天然ベルガモットの爽やかな香りを楽しめるバレンタイン限定のショコラソフト。
ミントのメレンゲとの相性もぴったり。
最初はソフトのみ、途中からメレンゲと一緒に食べるとチョコミント味に。
-
商品名：アールグレイショコラ
価 格：660円（税込）
-
※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。
【人気NO.1】天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフト
アールグレイリッチミルク
繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。
天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！
あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。
-
商品名：アールグレイリッチミルク
価格：660円（税込）
-
※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。
神秘のお茶バタフライピーで作った青いソフト
バタフライピーアールグレイ
神秘のお茶と言われるバタフライピーティーで作った青いソフト！生乳で作った濃厚なミルクソフトに、天然ベルガモットでアールグレイの爽やかな香りをつけました。
鮮やかな青い色は抗酸化作用をもつポリフェノールの一つ、アントシアニンという天然の色素です。
爽快ミントメレンゲと一緒にお召し上がりください。
-
商品名：バタフライピーアールグレイ
価格：660円（税込）
-
※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。
水の代わりに数十倍に濃縮抽出したお茶を使用し香りにこだわった人気の「香るティージェラート」
■「香るティージェラート」とは？
通常ジェラートを作る時は、水を使用しますが、当店のジェラートは水ではなく、農林水産大臣賞受賞の極上抹茶や、中国、インド、スリランカ、南アフリカなどの世界各地の上質な茶葉、様々なハーブから数十倍に濃縮抽出したお茶を使用しています。
フルーツやミルクで作った濃厚ジェラートの後から爽やかな茶葉の香りがお口の中で広がる、まさに「香るティージェラート」です。
2026年バレンタイン限定新作４フレーバーが登場
商品名：香るティージェラート
価 格：ダブル \715（税込） トリプル：825（税込）
種 類：12種類からお選びいただけます。
【1】〈VT限定新作〉ヘーゼルナッツキャラメル＆ホワイトチョコ
まろやかなホワイトチョコに、香ばしいヘーゼルナッツととろけるキャラメルの甘さ。
そこへアッサムのコク深い香りが重なる、贅沢なジェラート。
【2】〈VT限定新作〉モカ＆ミルクチョコ
ほろ苦いコーヒーと まろやかなクリームが溶け合うモカの味わいに、
濃厚ミルクチョコの甘さが贅沢に重なる、コク深くなめらかなジェラート。
【3】〈VT限定新作〉ハニーブッシュラベンダー＆ホワイトチョコ
まろやかなホワイトチョコの甘さに、ハニーブッシュのやさしい甘みと
ふわりと広がるラベンダーの上品な香りが重なる、優しくすっきりとしたジェラート。
【4】〈VT限定新作〉ショコラフランボワーズ（カカオ70％）
甘酸っぱいフランボワーズに、カカオ70％ダークチョコの深いコクと
ダージリンの上品な香りが重なる、大人のジェラート。
【5】ローズティー＆ライチ
華やかなバラの香りを楽しむダージリン＆バラのアールグレイと
フルーティーでみずみずしいライチで作ったジェラート。
【6】白桃ウーロン
香り高い台湾ウーロン茶と みずみずしい白桃を合わせ、すっきりとした甘さに仕上げた、
心地よい香りの余韻が続く、さっぱりとしたジェラート。
【7】チョコレート＆コンチネンタルアールグレイ
世界三大紅茶「ダージリン・ウバ・キーマン」を贅沢にブレンドしたコンチネンタルアールグレイで作ったチョコジェラート。
【8】アールグレイリッチミルク
数十倍の茶葉で作った天然ベルガモット香る人気No.1のジェラート。
まるで食べるミルクティーのようなジェラート。
【9】バタフライピー＆アールグレイ
天然アントシアニンの鮮やかな青い神秘のお茶バタフライピーで作ったミルク味のジェラート。
【10】ピスタチオ＆抹茶
コクと深みを出すために、極上の抹茶を隠し味に使用した定番のピスタチオジェラート。
【11】マンゴーパッション＆ジャスミン
濃厚な完熟マンゴーの甘さに、甘酸っぱいパッションフルーツの爽やかさを重ね、
“花茶の女王” ジャスミンティーの上品な香りで仕上げた、濃厚ジェラート。
【12】ミックスベリー＆ルイボス
6種のベリーが織りなす鮮やかな酸味に、フラボノイドとミネラルを含む ルイボスティーの
まろやかな香りが重なり、心地よい余韻が続くジェラート。
お茶とアールグレイの香りを楽しむ「Tea's Nama Chocolate」
天然ベルガモットとベルギー産チョコレート＆北海道産生クリームをたっぷりと使った、お茶とアールグレイの香りを楽しむ生チョコレート。
毎年バレンタインで完売の、紅茶で作った「アールグレイリッチミルク」をはじめ、2026年新作の「ビターキャラメルアールグレイ」など全6種類が登場。
ビターキャラメルアールグレイ
【2026年新作】
キャラメルの深いコクとビターな苦味。
その奥に広がるアールグレイの香りを楽しむ、贅沢な生チョコに仕上げました。
-
商品名：Tea's Nama Chocolate ビターキャラメルアールグレイ
内容量：9粒（57ｇ）
価格：1,620円（税込）
-
アールグレイリッチミルク
【人気No.1】
天然ベルガモットと紅茶の茶葉をたっぷり練りこんだ、とろける生チョコレートは
まるで上品なロイヤルミルクティーのよう。1番人気の生チョコ。
-
商品名：Tea's Nama Chocolate アールグレイリッチミルク
内容量：9粒（57ｇ）
価格：1,620円（税込）
-
バタフライピーアールグレイ
【人気No.2】
神秘のお茶バタフライピーで作った、天然ブルーの色が魅惑的。
-
商品名：Tea's Nama Chocolateバタフライピーアールグレイ
内容量：9粒（57ｇ）
価格：1,620円（税込）
-
ほうじ茶アールグレイ
香り高いほうじ茶を練りこみ、ほうじ茶ラテのような味わい。
-
商品名：Tea's Nama Chocolate ほうじ茶アールグレイ
内容量：9粒（57ｇ）
価格：1,620円（税込）
-
チャイアールグレイ
ホワイトチョコに7種のスパイス香るチャイを練りこんだ、スパイシーな生チョコレート。
-
商品名：Tea's Nama Chocolate チャイアールグレイ
内容量：9粒（57ｇ）
価格：1,620円（税込）
-
スイートベルガモット
スイートチョコに爽やかなアールグレイの香りをつけた、大人の生チョコレート。
-
商品名：Tea's Nama Chocolate スイートベルガモット
内容量：9粒（57ｇ）
価格：1,620円（税込）
※この商品には茶葉は使用しておりません。
-
【2026年新作が】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」
アプリコットジャムやラズベリージャムを挟んだスポンジケーキをチョコレートでコーティングし、ココナッツをたっぷりとまぶした、SNSなどで話題を集めたオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」がバレンタインに初登場！
今回はアールグレイ、チョコレート、プレーンの3種類をご用意しました。
アールグレイ×アプリコットジャム
チョコレート×ラズベリージャム
プレーン×ラズベリージャム
各486円（税込）
開催概要
名 称：「ショコラマルシェ」
会 場：東武百貨店池袋店 8F催事場
期 間：2026年1月28日(水)～2月14日(土)
住 所：〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25
ナビダイヤル ：0570-086-102
店舗概要
■神戸本店
店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店
所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10
営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361
会社概要
商号 ： 株式会社キャセリンハウス
代表者： 代表取締役 武谷 真名
所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル
URL ： http://www.and-earlgrey.jp/
通販サイト：https://andearlgrey.base.shop