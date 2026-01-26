MONOKATARI EXPO 2025 に AR グラス（XREAL）を活用した新たな体験が登場

株式会社CRENEOMONOKATARI EXPO 2025 会場（KITTE大阪）｜デジタル（VR・AR）とリアルを融合した展示販売空間

MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム（事務局：株式会社 CRENEO）は、2025 年 12 月 1 日から2026 年 1 月 31 日まで、KITTE 大阪 2F Giftpad space にて開催中の地域共創型展示会「MONOKATARI EXPO 2025」において、AR グラス（XREAL）を活用した新たなデジタル体験「バーチャル・オープンファクトリーツアー（AR 版）」を公開しました。

※本AR体験は、会期最終週の特別企画として実施されています。

本体験は、ARグラスを開発・販売するXREAL株式会社と連携し、これまでMONOKATARI EXPOで展開してきた VRによる工房体験や各種デジタル施策に、AR（拡張現実）を新たに組み込むことで、展示体験をさらに進化させた取り組みです。

デジタル体験の進化VRとARへ ― 展示販売の新しいかたち

MONOKATARI EXPO 2025は、開幕時より「大阪・関西万博から生まれた“地域×デジタル×共創”の取り組みを、アフター万博のソフトレガシーとして継承する展示」として展開してきました。

会期を通じて、VRを活用した産地・工房体験をはじめとするデジタル施策を段階的に導入してきた中で、今回のAR展示は、VRとARをそれぞれの特性に応じて活用し、デジタルとリアルを行き来できる展示販売体験へと進化させた試みです。

技術を置き換えるのではなく、積み重ね、編成し、体験として統合しています。

ARグラスを通して、工房の360度映像に触れる。デジタルとリアルが重なり合う、新しい展示販売体験。職人の動きや技を、 間近で味わえる。

クリアなサウンドと映像を、心地よく楽しめる。

スマホ等で、いつでも 工房見学ができる。

手軽に、ゲーム感覚で ものづくりの世界へ。

■ 新展示概要

バーチャル・オープンファクトリーツアー（AR体験）

・360度映像と音を活用し、工房の様子を目の前の空間に表示

・制作工程やものづくりの背景を、動画コンテンツで分かりやすく理解

・気になった商品は、その場で確認し、購入までスムーズにつながる

ARを通じて、工房の360度映像と工程解説に触れる。映像・音・ストーリーを重ねながら、ものづくりを体感できる。企業情報 （WEBサイト等）

企業の公式情報を その場で確認

SNS （Instagram等）

日常の発信や制作風景を、 SNSで立体的に理解。

越境ECサイト （ゼンプラス等）

海外からも、いつでも 気軽に購入できる。

国内ECサイト （自社・楽天サイト）

国内からも、欲しいと思った時に手にすぐ手に入る。

ARの特性を活かし、

展示会場という現実空間を保ったまま、情報・映像・ストーリーを重ねることで、

「見る」「知る」「買う」が一体となった展示体験を提供します。

■リアル展示との関係性

会場ではAR体験に加え、以下のリアル展示を展開しています。

・実際に手に取ることができる商品展示

・販売制作背景や地域文化を伝えるパネル等の展示

・現場スタッフによる来場者との対話を重視したコミュニケーション

商品に触れ、対話を通して、モノの魅力を実感する。デジタルとリアルの解説が重なり、理解が深まる。

作り手が常駐しないからこそ、展示設計・デジタル体験・現場スタッフの説明を組み合わせることで、

無理のない形で、深い理解と納得につながる展示販売を実現しています。

■XREAL株式会社 Brand Development Director 中澤 真人 氏 コメント

ARは、現実空間に情報や映像を重ねることで、体験の幅を広げる技術だと考えております。本展示は、地域のものづくりとデジタル体験が自然に組み合わさったすばらしい取り組みであり、展示や産業発信のあり方において、新しいチャレンジとなる機会にご一緒できることお礼申し上げます。

■ MONOKATARI EXPO 2025 について

MONOKATARI EXPO 2025は、大阪・関西万博を起点に生まれた地域共創型展示プロジェクトです。

全国各地の工房・企業が参画し、デジタル技術とリアル展示を融合させながら、ものづくりの背景・技・思想を国内外へ発信しています。

本展は、万博の理念をアフター万博の「ソフトレガシー」として継承し、デジタルとリアルの双方で体験し、購入につながる展示販売モデルの確立を目指しています。

■ 会期・会場

【会期】2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

【時間】11:00～20:00

【会場】KITTE大阪 2F（大阪市北区梅田3-2-2）Giftpad space

■ 主催・共催・協力・後援

主催

MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム

（事務局：株式会社CRENEO）

共催

一般社団法人クラウドサービス推進機構（CSPA）

一般社団法人 AI・IoT 普及推進協会

一般社団法人ロボティックス・オートメーション普及推進協会

一般社団法人Work Design Lab

NPO アジア・アパレルものづくりネットワーク

ZenGroup株式会社

World Trade Center Tokyo 株式会社

World Trade Center Osaka 株式会社

ベリーベスト法律事務所

協力

和歌山商工会議所

徳島商工会議所

七尾商工会議所

輪島商工会議所

後援

大阪商工会議所

株式会社北陸銀行

■ 補足情報

※参考：会場の様子は、360 度インナービューでもご覧いただけます。

https://my.matterport.com/show/?m=wQyevuSh53R



■ MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム事務局

株式会社CRENEO

Email：info@cre-neo.com

URL：https://cre-neo.com/

デジタルモール：https://digimall-monokatari.cre-neo.com/