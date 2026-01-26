¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ÇÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª»²²ÃÅ¹ÊÞ¿ô¤¬100Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬¼Â»ÜÃæ¤ÎÀéÍÕ¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã°û¿©Å¹¤¬100Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££±·î26Æü¸½ºß¡¢¹ç·×¤Ç122Å¹ÊÞ¤Î»²²Ã¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï1·îËö¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)～2·î27Æü(¶â)¡¡
¥«¥ó¥Ñ¥¤PASSÍ¸ú´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü(¿å)～5·î31Æü(Æü)
https://readyfor.jp/projects/kanpai-pass
https://chiicomi.com/press/2068883/
ÀéÍÕ¡¿ÄÅÅÄ¾Â¡¿Á¥¶¶¡¿»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¿Çð¡¿¾¾¸Í¡¿À®ÅÄ¡¿È¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ¤Î8¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¾å¤«¤é±¦²ó¤ê¤Ë¡¢¾ÆÃñBar À¤³¤¡ÊÄÅÅÄ¾Â¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¡È¬ÀéÂåÂæÅ¹¡ÊÈ¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¶å½£¤Î»Ý¤«¤â¤ó»Ý¤«¼ò ¤¯¤¹¤ª ÇðÅ¹¡ÊÇð¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¾ÆÆù¤¢¤¬¤ê¡Ê¾¾¸Í¥¨¥ê¥¢¡Ë¢¨°ìÎã
¢£»²²ÃÅ¹ÊÞÊç½¸¤Î¤´°ÆÆâ
https://chiicomi.com/press/2068719/
¢£ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤È¤Ï
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤Ë°ñ¾ë¸©¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï1984Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢Ëè½µ1¸®1¸®¼êÇÛ¤ê¤Ç¥Ý¥¹¥È¤ËÇÛÉÛ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò40ÈÇ¡Ê¢¨¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ÆÌó174ËüÀ¤ÂÓ¤ØÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÀéÍÕ¸©¡Ä 39ÈÇ¡¢°ñ¾ë¸©¡Ä1ÈÇ¤ÇÈ¯¹Ô
1.ÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡¡ÃÏ°è¤È°û¿©Å¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤È¤Ï¡¡
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô°Ê¹ß¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î°û¿©Å¹¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¦Å¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³èµ¤¤¢¤ë·ÐºÑ·÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Ï¡¢»²²Ã°û¿©Å¹¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡£1Ëç¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï2¥«·î´Ö¡£´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¼çÍ×8¥¨¥ê¥¢¡Ê¢¨¡Ë¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤Å¹¤ËÄÌ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý8¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¡¿ÄÅÅÄ¾Â¡¿Á¥¶¶¡¿»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¿Çð¡¿¾¾¸Í¡¿À®ÅÄ¡¿È¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
£±.ÃíÊ¸»þ¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤òÄó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².³ÆÅ¹ÊÞ¤è¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤äÄêµÙÆü¤Ê¤É¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ëü°ì¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î»²²Ã°û¿©Å¹¤¬µÙ¶È¤äÊÄÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤Î¸½¾õ¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÍÎÁ¹¹ðÏÈ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿°û¿©Å¹·ï¿ô¤Î¿ä°Ü
ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¡¢»æÌÌ¤Ë½Ð¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÅ¹¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î·ÇºÜÈñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤òµ»ö¤Ç¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÆâÍÆ¤Ï¹¹ð¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò 40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç°û¿©Å¹¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢²óÉü¤ÎÃû¤·¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¾ðÊó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ï¤à¤·¤íÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¤«¤Ê¤á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥ëÊ¸²½¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÆüËÜÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¹¥Ð¥ë¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢ËÜ´ë²è¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3.ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤ÈÀéÍÕ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°ïÉÊ¡×¤ò¼èºà¡¦¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Á¤¤¤¤Î°ïÉÊ¡Êhttps://mart.chiicomi.com/¡Ë¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©Ì±¤¬¤ª¤Ã¤Ú¤¹¡ª¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤ò³«ºÅ¡£ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡×¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é60Ì¾¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.ÀéÍÕ¸©¤Î°û¿©Å¹¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×&¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤´»Ù±ç¤ÇÀéÍÕ¸©¤Î°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ä¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÌÜÉ¸¶â³Û¡ä
300Ëü±ß
¡ã»Ù±ç³Û¤Î¼ïÎà¡ä
1,500±ß¡¢3,000±ß¡¢5,000±ß¡¢7,000±ß¡¢10,000±ß¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î»Ù±ç¤Ï¥ê¥¿ー¥óÊÌ¤Ë12¼ïÎà¡£Ë¡¿ÍÍÍ¸þ¤±¤Î»Ù±ç¤â¥ê¥¿ー¥óÊÌ¤Ë10,000±ß¤«¤é500,000±ß¤Þ¤Ç6¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÊÌÅÓ¥·¥¹¥Æ¥à»ÈÍÑÎÁ¡Ê1²ó¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤´¤È¤Ë220±ß¡Ë¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¤´»Ù±ç¤Î»È¤¤Æ»¡ä
¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÀ©ºî
¡¦¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯À©ºî
¡¦»²²ÃÅ¹¤ÎPR
¡¦³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î´ë²è±¿±Ä
º£²ó¡¢ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢ÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡× ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ °û¿©Å¹¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ÇºÜÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¿·¤·¤¤·Á¡×¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤¬¡¢³¹¤Î°û¿©Å¹¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼´¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ÎÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó7,000¼Ò¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËËè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢ÀìÂ°¤ÎÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ê174ËüÀ¤ÂÓ¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛÉÛ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤9¤Ä¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÉôÊ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©³°¤«¤é¸©Æâ¤Ø¡¢¤Þ¤¿¸©Æâ¤«¤é¸©³°¤Ø¤È²ÁÃÍ¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¥·ー¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¸©Æâ¤Ç²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¤Î2¤Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖStrategicPlan¡×¤Î¾ÜºÙ¢§
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É2164¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©276-0020¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæËÌ1-11-16 VH¾¡ÅÄÂæ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1984Ç¯8·î28Æü
URL¡¡ ¡§ https://chiikinews.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò
Ã´Åö¡¡¡§ÊÔ½¸Éô¡¡»ûËÜ¡¡Ç¦
TEL¡¡¡§ 0120-152-337
Mail¡¡¡§ teramoto@chiikinews.co.jp