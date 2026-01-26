¡Ú»°É©¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤µ»½Ñ´Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û 2/11(¿å¡¦½Ë) MM¥¥Ã¥º¤ß¤é¤¤½Î Âè25ÃÆ ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
»°É©¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤µ»½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡
¡Ö MM¥¥Ã¥º¤ß¤é¤¤½Î Âè25ÃÆ¡ª ¶õÁÛ²Ê³Ø¸¦µæ½ê ÌøÅÄÍý²ÊÍºÀèÀ¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¿Ìä¤ò¤º¤Ð¤ê²òÌÀ¡ª5¡×
¤ò2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ÏÆó¤Ä¡ª
¡Ö¤â¤·¤â¡û¡û¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©¡ª¡×
¡ÖËÁ¸±¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÀÎÏÃ¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡©¡ª¡×
¤â¤·¤âº£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬µÞ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©
ËÁ¸±¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤éÃç´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ëÅíÂÀÏº¡©ÎÏ¤¬¶¯¤¤¶âÂÀÏº¡©³¤Äì¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë±ºÅçÂÀÏº¡©
Â¾¤Ë¤âÀÎÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥¥ã¥é¤Ï¤À¤ì¡©
º£²ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃêÁª¤Ç90Ì¾ÍÍ ¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¼ÁÌäÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ¿Ìä¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Â¿¤¯¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
1.Æü»þ
¡¡2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) ¡¡10¡§00～11¡§30
2.½Ð±é¼Ô
¡¡ÌøÅÄ¡¡Íý²ÊÍº ÀèÀ¸¡Ê¶õÁÛ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë
¡¡¡ã»Ê²ñMC¡ä ²£°æ »°Àé ¤µ¤ó¡Ê»°É©¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤µ»½Ñ´Û ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡Ë
3.ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡¡
¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤´´õË¾¤ÇÌ¤½¢³Ø¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡¡¢¨¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Î¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
4.»²²ÃÊýË¡
¡¡°Ê²¼¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://mhispmiraijuku20260211.peatix.com/
¡¡¡¦»²²ÃURL¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß´°Î»¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡Zoom¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦»ëÄ°¤Î¤ß¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö»ëÄ°¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡YouTubeLive¤ÇLIVE±ÇÁü¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²»À¼¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î»²²Ãµ¡Ç½¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥ê¥¢¥ë´ÑÍ÷(ÃêÁª)¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¡Û
¡¦¿½¹þ¤ß»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷´õË¾¡Û¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏPeatix¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊçÂ¿¿ô¤Ë¤è¤ê»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍîÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¤Ë¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢
¡¡¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ù¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç
¡¡30Ì¾ÍÍ¤ËÌøÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼«Á³ºÒ³²ÅùÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤ò½Å»ë¤·¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹Ëô¤ÏÆüÄø¤ò²þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬
¡¡¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤äÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÏ¿²è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¹Êó³èÆ°Â¾¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¡²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å