2026Ç¯¤Î¥Õ¥£¥¸ー¤Ï¡¢³¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥£¥¸ーÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊTourism Fiji¡¿½êºßÃÏ¡§¥Õ¥£¥¸ー¡¦¥Ê¥ó¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥Õ¥£¥¸ー¤Î¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÄó°Æ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸ー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤È¥ê¥¾ー¥ÈÂÚºß¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈWhere Happiness Comes Naturally¡Ê¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥¸ー¡Ë¡É¤ò¡¢³¤ÊÕ¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åç¤Î¿Í¡¹¤äÊë¤é¤·¡¢Êª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÈÆî¤ÎÅç»þ´Ö¡É¨¡¨¡Î¹Äø¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¥³¥ó¥µー¥ÈÂÎ¸³
¥Õ¥£¥¸ー¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¥ê¥º¥à¤È²»³Ú¤¬²º¤ä¤«¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÅç¹ñ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¤äÇÈ¤Î²»¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤Ï¡¢¥ê¥¾ー¥ÈÂÚºß¤Ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¥Õ¥£¥¸ー¤Ç¤Ï²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹Äø¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¸³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥¸ー¥é¥°¥Óー¤ò¡È¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¤ë¡É¨¡¨¡¹ñÌ±Åª¥¹¥Ýー¥Ä¤¬Î¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë
¥Õ¥£¥¸ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥°¥Óー¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ø¤ê¹â¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯1·î¤Ë¥·¥¬¥È¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCoral Coast 7s¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¥Áー¥à¤â»²²Ã¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»î¹ç¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥é¥°¥Óー¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸ー¤ÎÇ®µ¤¤ä¿Í¡¹¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÎ¹¤Ë¡¢¾¯¤·¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»þ´Ö¤ò²Ã¤¨¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¡§Tourism Fiji
Ã»¤¤ÂÚºß¤Ç¤â³¤¤òËþµÊ¨¡¨¡¥Ç¥Ê¥é¥¦È¯¡¦È¾Æü¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥º
¡ÖÅç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÎ¹¤Ë¤â¥Õ¥£¥¸ー¤Ï±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ê¥é¥¦¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ëÈ¾Æü¥¯¥ëー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥±¥¤¡Êº½½£¡Ë¤òË¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤äÉÍÊÕ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ó¥Ç¥£¶õ¹Á¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ê¥é¥¦¤Ï¡¢ÅþÃåÆü¤äºÇ½ªÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤Î¹Äø¤Ç¤â¡¢Æ©ÌÀ¤Ê³¤¤ÈÅç¤Î·Ê¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡Èµ¤·Ú¤Ê³¤»þ´Ö¡É¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§Tourism Fiji
¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¤ÎÀî¤ò¿Ê¤à¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¥¸ー¡É¨¡¨¡¥»¥ë¥Õ¥É¥é¥¤¥ÖE¥Üー¥ÈÂÎ¸³¡Ê¥Ê¥ó¥Ç¥£¡¿¥Ç¥Ê¥é¥¦¡Ë
³¤¤Î¥ê¥¾ー¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥£¥¸ー¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ó¥Ç¥£¡Ê¥Ç¥Ê¥é¥¦¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÈµöÉÔÍ×¤ÎÅÅÆ°¥Üー¥È¤ò¼«Ê¬¤ÇÁà½Ä¤·¡¢¥Ê¥ó¥Ç¥£Àî¤Î¥Þ¥ó¥°¥íー¥ÖÎÓ¤ò¥¯¥ëー¥º¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½ÐÈ¯Á°¤Ë´ÊÃ±¤Ê¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð½àÈ÷¤Ï´°Î»¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÌÌ¤Î¤¤é¤á¤¤äÎÐ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êë¤ì»þ¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Á¤ØÌá¤ë»þ´ÖÂÓ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¡È³¤ÊÕ¤È¤Ï°ã¤¦¥Õ¥£¥¸ー¡É¤ò²Ã¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§Tourism Fiji
300°Ê¾å¤ÎÅç¡¹¤¬³ð¤¨¤ëìÔÂô¨¡¨¡º½½£¤äÌµ¿ÍÅç¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯
300°Ê¾å¤ÎÅç¡¹¤«¤é¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¸ー¤Ç¤Ï¡¢º½½£¡Ê¥µ¥ó¥É¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤äÀÅ¤«¤ÊÅç¤Ç²á¤´¤¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Çòº½¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¡¢Æ©ÌÀ¤Ê³¤¤Ç±Ë¤®¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥µ¥ó¥´¾Ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢µÇ°Æü¤ä¤´Ë«ÈþÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È³Ú±à¤Î²á¤´¤·Êý¡É¤Ç¤¹¡£
Æó¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Î¹¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤Î¹¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ßÊý¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¸ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê°ìÆü¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§Tourism Fiji
¥í¥í¥Þ¡¦¥¢¥ïー¨¡¨¡Î¹Àè¤Ç¡ÈÅç¤Ø¤Î°¦¡É¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÂÎ¸³
¥Õ¥£¥¸ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òÎ¹¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖLoloma Hour¡Ê¥í¥í¥Þ¡¦¥¢¥ïー¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥´¤ÎÊÝÁ´¡¢¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó¡¢ÅÁÅýÊ¸²½ÂÎ¸³¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬1»þ´Ö¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¼«Á³¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥¸ー¤Î¿Í¡¹¤ä¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§Tourism Fiji
Ê¸²½¤ÈÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¨¡¨¡ÅÁÅý¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂÎ´¶
¥Õ¥£¥¸ー¤Ç¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤äÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤âÎ¹¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ïー¥Ðー¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢´¿·Þ¤Îµ·¼°¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸ー¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÀº¿ÀÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢Î¹¤Îµ²±¤â¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾ー¥ÈÂÚºß¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡È¥Õ¥£¥¸ー¤Î²¹ÅÙ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡§Î¹¤Î¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤«¤é¡È´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥¸ー¡É¤òÆÏ¤±¤ë
¥Õ¥£¥¸ーÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ç¤Ï¡¢SNS¡¦Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¡¦¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Î¹Àè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¸ー¡×¡Ö´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥¸ー¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÌ»æ¡¿»²¹Í»ñÎÁ¡Û2026Ç¯ ¥Õ¥£¥¸ー¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°ìÍ÷¡ÊÁ´16·ï¡Ë
°Ê²¼¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥£¥¸ー³ÆÃÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡¦ºÅ¹ÔÆü¡¦»²²Ã¾ò·ïÅù¤ÏÄó¶¡»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³ÆÄó¶¡»ö¶È¼Ô¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1. ¡ÖUB40 ft. Ali Campbell & Katchafire¡×¥³¥ó¥µー¥È¡Ê¥Ê¥ó¥Ç¥£¡Ë
¡¡¥ì¥²¥¨¤È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥º¥à¤Ç³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
2. BBQ¡õ¥»¥ë¥Õ¥É¥é¥¤¥ÖE¥Üー¥ÈÂÎ¸³¡Ê¥Ê¥ó¥Ç¥£¡¿¥Ç¥Ê¥é¥¦¡Ë
¡¡ÌÈµöÉÔÍ×¤ÎÅÅÆ°¥Üー¥È¤Ç¥Þ¥ó¥°¥íー¥ÖÎÓ¤ò¥¯¥ëー¥º¡£Á¥¾åBBQ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
3. ¥Õ¥£¥¸ー¥é¥°¥Óー¤òÀ¸´ÑÀï¡§Coral Coast 7s & Fijian Drua¡Ê¥·¥¬¥È¥«¤Û¤«¡Ë
¡¡¹ñÌ±Åª¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¡ÊÂç²ñ¡¦»î¹çÆüÄø¤Ï¥·ー¥º¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
4. ¥µ¥ó¥³ー¥¹¥È¡¦¥íー¥É¥È¥ê¥Ã¥×¡Ê¥Ó¥Á¥ì¥ÖÅçËÌÉô¡Ë
¡¡¥µ¥È¥¦¥¥ÓÈª¤äÂ¼¡¹¡¢»³ÊÂ¤ß¤ò½ä¤ëÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¡£Âì¤äÂÎ¸³·¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¡£
5. ¥é¥¤¥É¡õ¥¹¥é¥¤¥É¡§È¾Æü¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥º¡Ê¥Þ¥Þ¥Ì¥¶½ôÅç¡¿¥Ýー¥È¡¦¥Ç¥Ê¥é¥¦È¯¡Ë
¡¡¥µ¥ó¥É¥±¥¤Ë¬Ìä¡¢¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¡¢³¤Í·¤Ó¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¡ÈÅç»þ´Ö¡É¤òËþµÊ¡£
6. ¥·ー¥«¥ä¥Ã¥¯¤Ç¼ê¤Ä¤«¤º¤Î³¤´ßÀþ¤òÃµ¸¡¡Ê¥«¥À¥ÖÅç¡Ë
¡¡¥é¥°ー¥ó¡¢¥êー¥Õ¡¢Â¼¡¹¤ò½ä¤ë¿ôÆü´Ö¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
7. »þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÎ¹¡§À¤³¦°ä»º¥ì¥Ö¥«»¶ºö¡Ê¥í¥Þ¥¤¥ô¥£¥Æ¥£¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥¸ーºÇ½é¤Î¼óÅÔ¡¦¥ì¥Ö¥«¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¡£
8. ¥ï¥äÅç¤ÇÀä·Ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡Ê¥ä¥µ¥ï½ôÅç¡Ë
¡¡µ¯Éú¤Î¤¢¤ë¥ëー¥È¤òÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤òËþµÊ¡ÊÂÎÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿·×²è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë¡£
9. ¥¯¥¢¥¿Åç Æüµ¢¤ê¥Ä¥¢ー¡Ê¥ä¥µ¥ï½ôÅç¡Ë
¡¡Ê¸²½ÂÎ¸³¡¢³¤ÍÎÊÝÁ´¡Ê¥µ¥ó¥´¿¢¤¨ÉÕ¤±Åù¡Ë¡¢¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥á¥Ë¥åー¤«¤éÁªÂò²Ä¡£
10.¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¥½¥ë¥Ù¤Ç¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¡Ê¥¿¥Ù¥¦¥ËÅç¡Ë
¡¡Âì¤äÇ®ÂÓ±«ÎÓ¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¸å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥½¥ë¥ÙÂÎ¸³¡£
11.ATV¤ÇÅ¥¤Þ¤ß¤ì¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ê¥³ー¥é¥ë¥³ー¥¹¥È¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¢ÀîÅÏ¤ê¡¢¹â¸¶ÃÏÂÓ¤Ø¡£¥Óー¥Á¤È¤Ï°ã¤¦¥Ó¥Á¥ì¥ÖÅç¤Î¼«Á³¤òÂÎ´¶¡£
12.¥é¥¤¥é¥¤¡¦¥é¥¦¥ó¥¸ Æüµ¢¤ê¥È¥ê¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ïー¥Ðー¡¿¥Ù¥«Åç²¡Ë
¡¡Ã»»þ´Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë³¤¾å¥é¥¦¥ó¥¸¡£±Ë¤°¡¦Àø¤ë¡¦¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
13.¥Õ¥£¥¸ー¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Ö¥ì¸«³Ø¡õ¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¦¥©ー¥¥ó¥°´Õ¾Þ¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ïー¥Ðー¡Ë
¡¡ÅÁÅýÊ¸²½¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢µ·¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥£¥¸ー¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÂÎ´¶¡£
14.¥Ê¥Ö¥¢¶®Ã«¤Ç¥ê¥Ðー¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ïー¥Ðー¡Ë
¡¡¸¶À¸ÎÓ¤ÈÂì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶®Ã«¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ë¤ÈÀä·Ê¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¦°ìÆüÂÎ¸³¡£
15.Loloma Hour¡Ê¥í¥í¥Þ¡¦¥¢¥ïー¡Ë¡§Î¹Àè¤Ç¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÂÎ¸³¡Ê³ÆÃÏ¡Ë
¡¡¥µ¥ó¥´ÊÝÁ´¡¢¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó¡¢ÅÁÅýÊ¸²½ÂÎ¸³¡¢ÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¤Ê¤É¡¢1»þ´Ö¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
16.º½½£¤äÅç¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ê³ÆÃÏ¡Ë
¡¡¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿º½½£¡¿¾®Åç¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡£µÇ°Æü¤ä¤´Ë«ÈþÎ¹¹Ô¤Ë¤â¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÁÇºà¡Û¹â²òÁüÅÙ²èÁü¡¦»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹â²òÁüÅÙ²èÁü¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢ÍÑ¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¡§
https://drive.google.com/drive/folders/1MEbw27UpggwUHuLf_PNxmwN9r1nAyJg-?usp=drive_link(https://drive.google.com/drive/folders/1MEbw27UpggwUHuLf_PNxmwN9r1nAyJg-?usp=drive_link)
Ãí°Õ»ö¹à¡§
- ÊóÆ»¡¦µ»ö·ÇºÜÌÜÅª¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ÈÍÑ²Ä
- Æó¼¡ÇÛÉÛÉÔ²Ä
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡¦²Ã¹©²ÄÈÝÅù¤Î¾ÜºÙ¾ò·ï¤Ï¡¢¾åµ¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥ÈÆâ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÍÑÁÇºà ÍøÍÑ¾ò·ï¡ÊPDF¡Ë¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Õ¥£¥¸ーÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://visitfiji.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥£¥¸ーÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹
E-mail¡§ prjapan@tourismfiji.com.fj
¥Õ¥£¥¸ーÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥£¥¸ーÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥Õ¥£¥¸ー¤Ø¤ÎÅÏ¹ÒÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÅùÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥¸ー¡ÊWhere Happiness Comes Naturally¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖË¤«¤Ê¼«Á³¡×¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥°¥ë¥á¡×¤Î5¤Ä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¸ー¤Î¹¬¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£