¡Ú¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¡ÛMySaunaÆâÁõ¤Îº¸´±ÅÉ¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¿·ÅÐ¾ì¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMySauna¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢º¸´±ÅÉÁõ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂæ¤º¤Ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢º¸´±¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç¡¢ÅÉ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢³ÊÊÌ¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÂÎ¸³¤ò¡£¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://my-sauna.jp/option/plaster
¢£º¸´±ÅÉ¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º¸´±ÅÉ¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡¢Å¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢2,000,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë～¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨BOX¥µ¥¦¥Ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÊÀ¼Ò±Ä¶ÈÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯10·î¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¡ÖAquanale2025¡×¤Ç¤â¡¢º¸´±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎBox¥µ¥¦¥Ê¤òÅ¸¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èº¸´±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ø¤´´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢¹â¤¯¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Âð¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë
º¸´±¤Ï·úÃÛ¹©»ö¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÊ§¿¡¤·¡¢¼ÂºÝ¥Ñ¥Í¥ë¤Ëº¸´±ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤òÆüËÜ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤·¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤â¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º¸´±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ£³¤Ä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ÆÃÄêÉÔÇ³ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤³¤È
¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÉÔÇ³ºàÎÁ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¹â¤¤ÃÇÇ®¡¦Ä´¼¾ÀÇ½
·¾ÁôÅÚ¤ÏÃÇÇ®¤äÂÑ²ÐÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´¼¾ÀÇ½¤âÍ×¤·¤Þ¤¹¡£MySauna¤Ï¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¾µ¤¤Ë¤â¶¯¤¯¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. ·¾ÁôÅÚ¤Ë¤è¤ë¼«Á³ÁÇºà¤Î°Â¿´À
·¾ÁôÅÚ¤Ï¼«Á³ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ä¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸´±ÅÉ¤ê¿¦¿Í¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò³ÉÙÂ¡×ÍÍ
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Îº¸´±¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò³ÉÙÂ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡Ë¡×ÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÉÙÂ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://kakuhan.jp/
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò³ÉÙÂ¡×ÍÍ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Îº¸´±¤Îµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢
¤¿¤À¡¢»Ü¹©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¸´±¤Ë¤è¤ë¡ÖÉ½¸½ÊýË¡¤«¤éÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡¢º¸´±¤Î¥×¥í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ç¡¢Not a hotel MINAKAMI¡¢BMWËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡¢Âå´±»³¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¡¢¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Çº¸´±¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MySauna¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤äº¸´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÁÅýµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MySauna¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñ»ºÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢¼«Âð¡¦»ö¶ÈÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀìÌç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¸Í·ú¤Æ¡¢ÊÌÁñ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤ËºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÌþ¤·¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢ºÇ¹â²¹ÅÙ110¡î¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥åÂÐ±þ¤Î¹âÀÇ½Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²È¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÍÆ°×¤ËÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒMySauna
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®¸¶¡¡¼âËþ
¥·¥çー¥ëー¥à¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2ÃúÌÜ44-2 ÂèÆóÀÐºä¥Ó¥ë 5³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡§03-6686-4674
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§https://my-sauna.jp/ (https://my-sauna.jp/)
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@my-sauna.jp