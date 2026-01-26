¡ØNPO¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥Ýー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¡ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò°é¤à12¤Î»ëÅÀ¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿
Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆüËÜNPO¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂçÅçÀ¿¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎNPO»Ù±çÁÈ¿¥¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÎNPO¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È´Ø·¸¼Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò°é¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò¡Ö12¤Î»ëÅÀ¡×¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡ØNPO¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥Ýー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¡ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò°é¤à12¤Î»ëÅÀ¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÅÀ¤´¤È¤Ë¡Ö¥ïー¥¯¥·ー¥È¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¸¦½¤Åù¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦½¤¤Ê¤É¤â´ë²è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤¯¤¸¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡ÊÑ²½¤¹¤ëNPO¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶
£±¤Î»ëÅÀ¡¡»²²Ã¤ÇÁÈ¿¥¤ò¹â¤á¤ëÎÏ
£²¤Î»ëÅÀ¡¡³È¤²¤ëÎÏ
£³¤Î»ëÅÀ¡¡´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÎÏ
£´¤Î»ëÅÀ¡¡¹ÔÀ¯¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÎÏ
£µ¤Î»ëÅÀ¡¡Ä´¤Ù¤ëÎÏ
£¶¤Î»ëÅÀ¡¡Äó¸À¡¦Äó°Æ¤¹¤ëÎÏ
£·¤Î»ëÅÀ¡¡ÁÏ¤ê½Ð¤¹ÎÏ
£¸¤Î»ëÅÀ¡¡¿¶¤êÊÖ¤ëÎÏ
£¹¤Î»ëÅÀ¡¡ºâ¸»³«È¯¤ÎÎÏ
10¤Î»ëÅÀ¡¡¸«ÄÌ¤¹ÎÏ
11¤Î»ëÅÀ¡¡¼é¤ëÎÏ
12¤Î»ëÅÀ¡¡ÅÁ¤¨¤ëÎÏ
¤´´õË¾¤ÎÃÄÂÎ¡¢ÁÈ¿¥¤ËËÜ½ñ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤ÊÉô¿ô¤òÌÀµ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤Ï¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÉô¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢¨Éô¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°õºþ¼ÂÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jnpoc.ne.jp/1100/20260126/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆüËÜNPO¥»¥ó¥¿ー¡ÊÃ´Åö¡§²ËÜ¡Ë
100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2-2-1¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë245
TEL¡§ 03-3510-0855
MAIL¡§jncenter@jnpoc.ne.jp