¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ß¤º¤Û¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ¾¼¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤º¤Û¥êー¥¹¡×¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ïー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ¡¡À®¾¼¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ïー¡×¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤ÎÅì¼ò²°»º¶ÈÍÑÃÏÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ö¶È¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÆ³Æþ³ÈÂç¡¦·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓÅùÅÅÎÏÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ïー¤¬10MW¤ÎÃßÅÅÃÓ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2029Ç¯ÅÙÃæ¤Î±¿Å¾³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅÎÌ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÍ¾¾êÅÅÎÏ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤ÏÅÅÎÏ·ÏÅý¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÃßÅÅÃÓ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´À°ÎÏÅù¤ò¶¡½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¥êー¥¹¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ø»²²è¤·¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ïー¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à½é¤Î°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤º¤Û¥êー¥¹¤ª¤è¤Ó¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ïー¤Ï¡¢º£¸å¤âºÆ¥¨¥Í¤ª¤è¤ÓÃßÅÅÃÓ´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
<ËÜ»ö¶È³µÍ×>
